Từ tin báo người dân, công an Phú Thọ triệt phá sới bạc đánh sâm ăn tiền

Từ tin báo của quần chúng, Công an xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ bắt quả tang 5 người đánh bạc ăn tiền tại phòng nghỉ lái xe, thu giữ hơn 7,4 triệu đồng.

Tin từ Công an tỉnh Phú Thọ ngày 22/12 cho biết, vừa khởi tố 5 người để điều tra hành vi đánh bạc.

Trước đó, khoảng 12h10 ngày 19/12, Công an xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin phản ánh một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc ăn tiền dưới hình thức chơi sâm.

Nhóm người đánh sâm ăn tiền. Ảnh: CA

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Xuyên đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, xác minh. Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang 5 đối tượng đang đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh sâm ăn tiền.

Các đối tượng gồm Phạm Minh Tôn (SN 1995, trú xã Bình Xuyên), Lê Tiến Thành (SN 1982, trú xã Hiền Quan), Lỗ Đức Cương (SN 1989, trú xã Liên Châu), Nguyễn Văn Hải (trú xã Bình Nguyên) và Nguyễn Tiến Tựa (SN 1976, trú xã Tam Hồng).

Tang vật thu giữ tại chiếu bạc gồm 7.410.000 đồng cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan phục vụ hành vi đánh bạc. Toàn bộ tang vật đã được lập biên bản thu giữ theo đúng quy định.

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm, khai nhận rủ nhau tụ tập tại phòng nghỉ lái xe của doanh nghiệp để đánh sâm, được thua bằng tiền mặt.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 người về hành vi đánh bạc, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

