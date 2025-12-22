Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Từ tin báo người dân, công an Phú Thọ triệt phá sới bạc đánh sâm ăn tiền

Từ tin báo của quần chúng, Công an xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ bắt quả tang 5 người đánh bạc ăn tiền tại phòng nghỉ lái xe, thu giữ hơn 7,4 triệu đồng.

Nguyễn Hinh

Tin từ Công an tỉnh Phú Thọ ngày 22/12 cho biết, vừa khởi tố 5 người để điều tra hành vi đánh bạc.

Trước đó, khoảng 12h10 ngày 19/12, Công an xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin phản ánh một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc ăn tiền dưới hình thức chơi sâm.

z7350116955195-3c18e10a4205c7de1f00846a71bc10dc.jpg
Nhóm người đánh sâm ăn tiền. Ảnh: CA

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Xuyên đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, xác minh. Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang 5 đối tượng đang đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh sâm ăn tiền.

Các đối tượng gồm Phạm Minh Tôn (SN 1995, trú xã Bình Xuyên), Lê Tiến Thành (SN 1982, trú xã Hiền Quan), Lỗ Đức Cương (SN 1989, trú xã Liên Châu), Nguyễn Văn Hải (trú xã Bình Nguyên) và Nguyễn Tiến Tựa (SN 1976, trú xã Tam Hồng).

Tang vật thu giữ tại chiếu bạc gồm 7.410.000 đồng cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan phục vụ hành vi đánh bạc. Toàn bộ tang vật đã được lập biên bản thu giữ theo đúng quy định.

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm, khai nhận rủ nhau tụ tập tại phòng nghỉ lái xe của doanh nghiệp để đánh sâm, được thua bằng tiền mặt.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 người về hành vi đánh bạc, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tuyên án 110 bị cáo trong vụ án "đánh bạc", "tổ chức đánh bạc" (Nguồn: THĐT)

#Phú Thọ #đánh bạc #Bình Xuyên #công an xã #khởi tố vụ án #đánh sâm

Bài liên quan

Xã hội

Bắt 'con nghiện' chuyên gieo rắc ma túy ở Nghệ An

Doãn Văn Hòa thường xuyên vận chuyển ma túy từ xã Hùng Chân đến địa bàn xã Mường Ham (Nghệ An) để tiêu thụ. Đây là đối tượng nghiện ma túy lâu năm.

Ngày 22/12, thông tin từ Công an xã Mường Ham (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 200 viên ma túy tổng hợp và 60,3 gam heroin.

Theo đó, qua nắm tình hình, Công an xã Mường Ham phát hiện đối tượng Doãn Văn Hòa (SN 1969, trú tại bản Nật Trên, xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An) thường xuyên vận chuyển ma túy từ xã Hùng Chân đến địa bàn xã Mường Ham để tiêu thụ. Đây là đối tượng nghiện ma túy lâu năm.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ thành công đối tượng truy nã tại Nghệ An

Cơ quan Công an vừa triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Thắng khi đang lẩn trốn tại xóm Cốc Chét, xã Tam Hợp (Nghệ An).

Ngày 22/12, thông tin từ Công an xã Tam Hợp (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị cùng Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Đức Thắng (SN 1998, trú tại xóm Minh Long, xã Minh Hợp, tỉnh Nghệ An).

images2072917-832e1675-1ddb-44c2-8dfc-f98b66dfdcbb.jpg
Đối tượng Nguyễn Đức Thắng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Tử hình kẻ sát nhân phân xác vợ rồi vứt xuống biển ở Đà Nẵng

Trần Bảo Uyên bị tuyên án tử hình sau vụ giết người tàn bạo, phân thi thể vợ rồi phi tang tại biển, gây chấn động dư luận Đà Nẵng.

Ngày 22/12, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt tử hình bị cáo Trần Bảo Uyên (63 tuổi) về tội giết người.

Bị cáo Trần Bảo Uyên tại phiên tòa.
Bị cáo Trần Bảo Uyên tại phiên tòa.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới