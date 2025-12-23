Bắt người đàn ông phá két sắt trộm vàng ở Hà Tĩnh

Phát hiện hàng xóm cũ đi vắng, Phạm Đình Phong (Hà Tĩnh) đã đột nhập vào nhà, phá két sắt lấy trộm tiền, vàng trị giá khoảng 41 triệu đồng.

Ngày 23/12, thông tin từ Công an phường Sông Trí (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Đình Phong (SN 1989, thường trú tại phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào tháng 10/2025, chị Lâm Thị Thu Hiền (1977, trú tại tổ dân phố Châu Long, phường Sông Trí, Hà Tĩnh) sau khi đi lễ tại nhà thờ về nhà thì phát hiện kẻ gian đột nhập, phá két sắt trộm vàng, tiền trị giá khoảng 41 triệu đồng, nên đã trình báo cơ quan Công an.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố Phạm Đình Phong.

Nhận được tin báo, Công an phường Sông Trí đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Đến ngày 18/12/2025, Công an phường Sông Trí đã xác định và bắt giữ Phạm Đình Phong (SN 1989, thường trú tại phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh), là đối tượng thực hiện vụ trộm nói trên.

Được biết, Phạm Đình Phong đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, từng thuê phòng trọ ở gần nhà chị Hiền.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

