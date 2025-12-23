Hưng Yên xử lý doanh nghiệp xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hưng Yên vừa xử lý doanh nghiệp về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường và bán chất thải không đúng quy định.

Ngày 23/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều doanh nghiệp, trong đó đã ban hành các quyết định kiểm tra, quyết định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.

Công ty TNHH In.VN (tên công ty đã được thay đổi), địa chỉ: phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần, trong trường hợp thải lượng nước thải từ 05 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 10 m3/ngày. Cụ thể, chỉ tiêu BOD 5 vượt 2,02 lần, Amoni vượt 2,16 lần, Coliform vượt 2,33 lần.

Ngoài ra, công ty TNHH In.VN đã có hành vi bán chất thải rắn thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định, trong trường hợp bán chất thải rắn thông thường từ 20.000 kg đến dưới 30.000 kg.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính công ty TNHH In.VN đối với 2 hành vi trên, số tiền xử phạt: 110.000.000 đồng.

Ngoài bị xử phạt hành chính, Công ty TNHH In.VN còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định và buộc chi trả kinh phí trưng cầu phân tích mẫu môi trường.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các doanh nghiệp hoạt động sản xuất công nghiệp nghiêm túc tuân thủ chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, quản lý, xử lý khí thải đảm bảo đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra ngoài môi trường.

Các cá nhân, doanh nghiệp tích cực tố giác các trường hợp xả khí thải gây ô nhiễm môi trường, kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật. Việc chấp hành đầy đủ các quy định góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và cải thiện chất lượng môi trường sống, thể hiện trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp và người dân đối với sự phát triển bền vững của địa phương.