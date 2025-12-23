Phá đường dây thuốc lá lậu khủng, thu giữ gần 70.000 gói

Đang vận chuyển số lượng lớn thuốc lá nhập lậu đi tiêu thụ, 2 đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 23/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc lá ngoại trái phép với tổng giá trị ước tính gần 2 tỷ đồng.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện xe ôtô mang BKS 29G-009.44 do H.V.B. (SN 1991, trú ấp 7, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh) điều khiển, đang đậu tại Km9 Quốc lộ 9, đoạn qua thôn Nam Hiếu, xã Hiếu Giang, có biểu hiện nghi vấn.



Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe cất giấu 69.500 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Trong đó, 57.500 bao thuốc lá nhãn hiệu JET và 12.000 bao thuốc lá nhãn hiệu ESSE, tổng trị giá ước tính gần 2 tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng L.Đ.D. (SN 1991, quê Thanh Hóa) cùng đi trên xe, đã bỏ trốn khỏi hiện trường.



Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét, đồng thời vận động đối tượng ra đầu thú.

Biết không thể trốn thoát, L.Đ.D. đã đến Công an tỉnh Quảng Trị đầu thú và khai nhận hành vi nhận vận chuyển số thuốc lá ngoại nói trên vào tỉnh Khánh Hòa để giao cho người khác.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

