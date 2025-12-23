Hà Nội

Xã hội

Khởi tố 3 đối tượng ở Gia Lai gây ra án mạng tại quán nhậu lúc rạng sáng

2 đối tượng bị khởi tố là anh em ruột gồm Phan Văn Thuận (SN 1995, thường gọi Tru Trọc) và em trai Phan Văn Hòa (SN 2001, thường gọi Trúc Hòa, trú xã Ia Hrung).

Hà Ngọc Chính

Đối tượng còn lại là Trần Kỳ Anh (SN 2002, trú tại tổ 3, phường Hội Phú). Cả 3 đối tượng bị khởi tố về hành vi giết người.

Ngày 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến vụ chết người xảy ra ở quán nhậu nằm trên đường Hùng Vương (tổ 3, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai).

image.jpg
2 anh em Hòa (trái) cùng Thuận bị khởi tố về hành vi giết người. Ảnh: Chính Hà

Kết quả điều tra ban đầu xác định, rạng sáng 17/12, Hòa cùng Trần Kỳ Anh đang ngồi nhậu ở quán tại ngã tư đường Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ. Trong lúc đi vào nhà vệ sinh, Hòa xảy ra mâu thuẫn với các nhân viên của quán nhậu.

Trong khi cãi cọ, Hòa đã dùng tay đánh vào mặt của anh N.H.T.H. (SN 1997, trú tại phường Pleiku) là quản lý quán. Lúc này, anh H. cùng bạn bè có mặt tại đây đã xông vào đánh lại Hòa. Tức tối, Hòa bảo với Trần Kỳ Anh dùng xe máy chở về nhà và kể lại sự việc với Thuận. Sau đó, Trần Kỳ Anh chở theo anh em Hòa, Thuận mang theo dao, mã tấu, bình xịt hơi cay.

image-1.jpg
Công an đưa các đối tượng đi tìm hung khí gây án đã ném tại khu vực cầu Phan Đình Phùng. Ảnh: Chính Hà

Khi trở lại quán, các đối tượng xông vào khu vực quầy chém nhiều người. Hậu quả anh M.V.H.N. (SN 2007, trú tại phường Hội Phú) tử vong; anh H. cùng N.T.T.N. (SN 2007, trú tại phường Pleiku) và T.T.L. (SN 1989, trú tại phường Diên Hồng) bị thương.

Sau khi gây án, 10h45 phút ngày 17/12, cả 3 đối tượng trên đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trần Kỳ Anh dù không trực tiếp dùng hung khí tấn công các nạn nhân, song cơ quan Công an xác định đối tượng đã có vai trò đồng phạm giúp sức cho Hòa, Thuận. Không những không can ngăn, đối tượng này còn dùng xe chở đi, chở về và cùng chuẩn bị hung khí để các đối tượng gây ra án mạng.

