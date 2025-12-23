Tháo dỡ 2 công trình vi phạm trên đất nông nghiệp ở Hải Phòng

UBND xã Hà Đông (TP Hải Phòng) vừa tiến hành tháo dỡ hai công trình vi phạm trên đất nông nghiệp tại thôn Phù Tinh và thôn Thuần Mỹ.

Ngày 23/12, UBND xã Hà Đông (TP Hải Phòng) thông tin vừa tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp đối với 2 hộ gia đình gồm: ông Trịnh Văn Quý ở thôn Phù Tinh, gia đình ông Đoàn Văn Sách và bà Nguyễn Thị Hoa thôn Thuần Mỹ.

Đáng chú ý, cả hai hộ gia đình này đều đang thi công công trình xây dựng kiên cố trên diện tích đất nông nghiệp, diện tích mỗi công trình rộng từ 75- 85 m2.

Công trình vi phạm của hộ gia đình ông Trịnh Văn Quý ở thôn Phù Tinh. Ảnh: Lương Hà, xã Hà Đông.

Theo UBND xã Hà Đông, việc sử dụng đất không đúng mục đích, trong đó xây nhà ở trên đất nông nghiệp là trái quy định của pháp luật, hành vi này có thể bị xử lý bằng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định số 123/2024/NĐ-CP quy định các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Ngoài biện pháp xử phạt vi phạm hành chính người vi phạm còn phải khắc phục hậu quả đó là: “Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, trừ trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai 2024”. Trường hợp tái phạm có thể sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 128 BLHS năm 2015 “tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”.

Việc xử lý vi phạm trên đất nông nghiệp nhằm mục đích là bảo vệ tài nguyên đất đai, giữ vững đất nông nghiệp, quy hoạch sử dụng đất, ngăn chặn lấn chiếm trái phép, khôi phục hiện trạng ban đầu, đảm bảo an ninh lương thực, môi trường và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đồng thời thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, răn đe phòng ngừa các hành vi vi phạm tương tự tái diễn.