Xử lý vi phạm hành chính vụ người đàn ông tát vợ ở Lào Cai

Ngày 23/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, mới đây, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận tin báo của người dân, Công an xã Xuân Quang đã kịp thời phát hiện, tiếp nhận và xử lý một vụ việc bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn xã.

Người đàn ông tại cơ quan Công an.

Theo nội dung vụ việc, do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, người chồng đã có hành vi dùng tay đánh vào vùng tai của vợ, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của nạn nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Xuân Quang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan, đồng thời lập biên bản vụ việc theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu đã thu thập, Công an xã Xuân Quang đã lập biên bản vi phạm hành chính, tham mưu đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.