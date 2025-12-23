Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xử lý vi phạm hành chính vụ người đàn ông tát vợ ở Lào Cai

Do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, người chồng đã có hành vi dùng tay đánh vào vùng tai của vợ, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của nạn nhân.

Gia Đạt

Ngày 23/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, mới đây, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận tin báo của người dân, Công an xã Xuân Quang đã kịp thời phát hiện, tiếp nhận và xử lý một vụ việc bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn xã.

3.jpg
Người đàn ông tại cơ quan Công an.

Theo nội dung vụ việc, do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, người chồng đã có hành vi dùng tay đánh vào vùng tai của vợ, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của nạn nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Xuân Quang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan, đồng thời lập biên bản vụ việc theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu đã thu thập, Công an xã Xuân Quang đã lập biên bản vi phạm hành chính, tham mưu đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

#Lào Cai #bạo lực gia đình #vi phạm hành chính #công an xã Xuân Quang #xử lý vi phạm #trật tự xã hội

Bài liên quan

Xã hội

Người phụ nữ lấy đồ, hành hung nữ sinh ở Hà Nội bị xử lý thế nào?

Phương Thị Nga (55 tuổi, trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội) vừa bị Công an thành phố Hà Nội tạm giữ hình sự về tội gây rối trật tự công cộng.

Khoảng 10h25 khi đi chợ qua ngách 12 ngõ 31 Trần Quốc Hoàn, Nga phát hiện có một gói hàng để dưới gầm một chiếc xe máy điện và đã lấy gói hàng rồi điều khiển xe bỏ đi. Chị T (19 tuổi, chủ gói hàng) phát hiện nên đã đuổi theo.

Khi đến ngách 1 ngõ 1 Trần Quốc Hoàn, gói hàng bị rơi xuống, Nga liền dừng xe, cho gói hàng vào cốp xe máy. Chị T đến xin lại, nhưng Nga không đồng ý, chửi bới và đánh chị T. Dù được mọi người can ngăn, thay vì trả lại tài sản, Nga liên tục chửi bới ép nạn nhân quỳ xin mới chịu trả đồ. Sau khi ném gói hàng vào mặt chị T, Nga tiếp tục đánh nạn nhân.

Xem chi tiết

Xã hội

Người đàn ông tại Quảng Ngãi hành hung trẻ vị thành niên gây phẫn nộ

Lãnh đạo UBND phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh, mời đối tượng làm việc để điều tra, làm rõ.

Ngày 22/12/2025, mạng xã hội xuất hiện thông tin việc một người đàn ông có tên B.V.Đ dùng hung khí và tay chân gây thương tích cho một nhóm trẻ vị thành niên.

hanh-hung.png
Hình ảnh về thương tích của các cháu nhỏ bị hành hung đăng tải trên mạng xã hội.
Xem chi tiết

Xã hội

Tạm giữ hình sự người người phụ nữ lấy đồ, hành hung nữ sinh ở Hà Nội

Thay vì trả lại tài sản, Nga liên tục chửi bới ép nạn nhân quỳ xin, rồi mở cốp xe lấy gói hàng ném thẳng vào mặt chị T.

Ngày 22/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Phương Thị Nga (SN 1970; trú tại: phường Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng.

capture-7740.png
Đối tượng Phương Thị Nga.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới