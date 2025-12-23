Hà Nội

Xã hội

Bắt giữ 2 đối tượng lập facebook ảo để lừa bán điện thoại

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ 2 đối tượng lập facebook ảo, lừa bán điện thoại giá rẻ chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.

Hạo Nhiên

Ngày 23/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phan Trọng Đại (SN 2006) và Nguyễn Cảnh Hoàng (SN 2007, cùng trú tại thôn Vạn Yên, xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An) về Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Trước đó, Công an xã Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán điện thoại di động giá rẻ trên mạng xã hội Facebook để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Đáng chú ý, các đối tượng này tạo lập và sử dụng nhiều tài khoản facebook “ảo”, đăng tải hình ảnh điện thoại mẫu mã mới, kèm theo những lời quảng cáo hấp dẫn như “hàng chính hãng”, “giá rẻ”, “bảo hành đầy đủ” nhằm tạo sự tin tưởng.

694a50d975e02.jpg
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố 2 đối tượng.

Trong quá trình trao đổi, đối tượng liên tục nhắn tin thuyết phục, thúc ép nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để giữ hàng và thanh toán tiền trước khi nhận hàng để làm cho bị hại tin tưởng và chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau quá trình điều tra, ngày 16/12, Công an xã Thạch Hà đã bắt giữ thành công 02 đối tượng, gồm: Phan Trọng Đại và Nguyễn Cảnh Hoàng khi đang lẩn trốn và hoạt động tại các tỉnh phía Bắc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Được biết, số tiền 2 đối tượng đã chiếm đoạt được từ các bị hại ước tính khoảng 40 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)
