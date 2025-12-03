Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an Phú Thọ triệu tập Tiktoker đăng video AI giả mạo về chính sách thuế

Một Tiktoker đăng tải video AI giả mạo lãnh đạo Đảng, Nhà nước nói về lĩnh vực thuế bị Công an tỉnh Phú Thọ triệu tập lên làm việc.

Nguyễn Hinh

Tin từ Công an tỉnh Phú Thọ ngày 3/12 cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, triệu tập một Tiktoker đăng video AI giả mạo lãnh đạo, gây nhiễu loạn thông tin trên mạng.

cong-an-phu-tho-trieu-tap-tiktoker-dang-video-ai-gia-mao-ve-chinh-sach-thue.jpg
Công an làm việc với TikTok “LTTN". Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện tài khoản TikTok “LTTN” đăng 2 video do AI biên tập, giả mạo lãnh đạo Đảng, Nhà nước nói về chính sách thu nộp thuế.

Đây là thông tin không có thật, được tạo dựng nhằm gây nhiễu loạn dư luận.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định người đăng tải video là N.T.L (SN 1976, trú tại xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Làm việc với công an, N.T.L khai do thiếu hiểu biết, không nhận ra video do AI biên tập nên đăng lên mạng xã hội. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, N.T.L đã gỡ bỏ video và cam kết sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân không đăng tải thông tin chưa kiểm chứng, thận trọng với video, hình ảnh, âm thanh do AI tạo ra, sử dụng nguồn tin từ báo chí và cơ quan nhà nước, tránh vi phạm pháp luật.

#Phú Thọ #video giả mạo #an ninh mạng #Công an tỉnh Phú Thọ

Bài liên quan

Xã hội

Xử lý nhóm 'quái xế' cầm theo kiếm quay video đăng lên mạng

Các đối tượng tháo biển số, cầm theo kiếm, điều khiển xe máy chạy tốc độ cao quay video đăng tải lên mạng xã hội Tiktok để câu view.

Ngày 26/10, theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an phường Chiềng Cơi và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Sơn La triệu tập nhóm đối tượng gồm 9 thanh, thiếu niên để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự cộng cộng.

Trước đó, quá trình tuần tra trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Tiktok “Đức Chính” chuyên đăng tải các video, hình ảnh các đối tượng tụ tập không đội mũ bảo hiểm, tháo biển số, cầm theo kiếm, điều khiển xe máy chạy tốc độ cao quay clip đăng tải lên mạng xã hội Tiktok để câu view, câu like và khoe chiến tích.

Xem chi tiết

Xã hội

Nam sinh Hưng Yên đăng video đua xe trái phép để câu view bị xử lý

N.D.D khai nhận, do nhận thức còn hạn chế và muốn thể hiện bản thân nên đã đăng tải video có nội dung xấu độc trên không gian mạng, gây ảnh hưởng xấu.

Ngày 24/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an xã Quỳnh Phụ vừa phát hiện, xử lý nghiêm một trường hợp sử dụng tài khoản Tiktok cá nhân đăng tải video có nội dung xấu độc, cổ xúy hành vi tụ tập đua xe trái phép, gây ảnh hưởng tiêu cực trên không gian mạng.

capture-9585.png
Nam sinh tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Xử lý người phụ nữ đăng video AI giả lũ lụt ở Cao Bằng

Bà Đ.Q.H. thừa nhận do thiếu hiểu biết đã đăng và chia sẻ nội dung sai sự thật. Bà đã tự giác gỡ bỏ bài viết, xóa video và cam kết không tái phạm.

Ngày 14/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Cao Bằng) cho biết vừa phối hợp với Công an xã Nam Tuấn mời bà Đ.Q.H. (sinh năm 1987, trú xã Nam Tuấn) đến làm việc để làm rõ việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

ai.jpg
Người phụ nữ tại cơ quan Công an và video AI giả lũ lụt.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nữ quái 'sa lưới' khi trở về thăm quê

Nữ quái 'sa lưới' khi trở về thăm quê

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Đường Ngọc Như (Hà Tĩnh) đã đổi quốc tịch Lào, thay thông tin cá nhân, cắt đứt liên lạc với người thân và bạn bè.