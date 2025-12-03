Công an Phú Thọ triệu tập Tiktoker đăng video AI giả mạo về chính sách thuế

Một Tiktoker đăng tải video AI giả mạo lãnh đạo Đảng, Nhà nước nói về lĩnh vực thuế bị Công an tỉnh Phú Thọ triệu tập lên làm việc.

Tin từ Công an tỉnh Phú Thọ ngày 3/12 cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, triệu tập một Tiktoker đăng video AI giả mạo lãnh đạo, gây nhiễu loạn thông tin trên mạng.

Công an làm việc với TikTok “LTTN". Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện tài khoản TikTok “LTTN” đăng 2 video do AI biên tập, giả mạo lãnh đạo Đảng, Nhà nước nói về chính sách thu nộp thuế.

Đây là thông tin không có thật, được tạo dựng nhằm gây nhiễu loạn dư luận.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định người đăng tải video là N.T.L (SN 1976, trú tại xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Làm việc với công an, N.T.L khai do thiếu hiểu biết, không nhận ra video do AI biên tập nên đăng lên mạng xã hội. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, N.T.L đã gỡ bỏ video và cam kết sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân không đăng tải thông tin chưa kiểm chứng, thận trọng với video, hình ảnh, âm thanh do AI tạo ra, sử dụng nguồn tin từ báo chí và cơ quan nhà nước, tránh vi phạm pháp luật.