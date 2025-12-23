Hà Nội

Xã hội

Chia sẻ thông tin xấu độc, sai sự thật, người đàn ông ở Hưng Yên bị xử lý

Ngày 23/12, Công an xã Đông Hưng (Hưng Yên) cho biết, vừa xử lý một trường hợp chia sẻ thông tin có nội dung xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng.

Hải Ninh

Theo đó, ngày 19/12, Công an xã Đông Hưng phát hiện, đấu tranh, làm rõ ông N.M.T (SN 1966, trú tại thôn Đông Các, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) có hành vi sử dụng trang Facebook cá nhân chia sẻ bài viết của đối tượng phản động đang lưu vong ở nước ngoài.

7666.jpg
Công an xã Đông Hưng làm việc với công dân chia sẻ video có nội dung xấu độc

Đáng chú ý, nội dung bài viết là những thông tin chủ quan, suy diễn một chiều, mang tính chất quy chụp, bịa đặt, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trái với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tại Công an xã Đông Hưng, ông N.M.T khai nhận do hiểu biết còn hạn chế, nên khi xem một số tin tức liên quan đến các vấn đề chính trị, đời sống xã hội nhạy cảm, đã chia sẻ lại trên tài khoản Facebook cá nhân của mình.

Ông T thừa nhận không tìm hiểu kỹ, không biết đó là trang Fanpage của đối tượng phản động, đã không kiểm chứng nội dung, nguồn gốc bài viết.

Quá trình làm việc, Công an xã đã tuyên truyền, giải thích nên công dân nhận thức được sai phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung bài viết, đồng thời đăng tải thông tin đính chính và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không đăng tải, chia sẻ video, hình ảnh, bài viết có nội dung xấu độc, sai sự thật lên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an xã Đông Hưng đã lập hồ sơ vụ việc, xử lý ông N.M.T theo quy định của pháp luật. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội.

Công an xã Đông Hưng khuyến cáo người dân cần nêu cao tình thần cảnh giác, chủ động nhận diện được âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh; nâng cao trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; cần tìm hiểu kỹ nội dung, nguồn gốc, không đăng tải, chia sẻ video, hình ảnh, bài viết có nội dung xấu độc, sai sự thật, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội; chung tay ngăn chặn tin xấu độc, tin giả, tin sai sự thật gây hoang mang dự luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

