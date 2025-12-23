Hà Nội

Xã hội

Cháy chợ Xanh ở Hà Nội, tiểu thương nghẹn ngào nhìn tài sản bị thiêu rụi

Lửa bùng phát và lan nhanh, kèm theo nhiều khói, khí độc, khiến các tiểu thương tại chợ Xanh không kịp di dời hàng hoá, bất lực nhìn tài sản bị thiêu rụi.

Gia Đạt

Ngày 23/12, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng hơn 4h ngày 23/12, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại Chợ Xanh Định Công (Phương Liệt, Hà Nội). Lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều động 5 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy, cứu hộ.

555.png
Khu vực nơi xảy ra vụ cháy.

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn do bên trong chứa nhiều vật liệu, hàng hóa dễ bắt cháy, sinh ra nhiều khói khí độc, có nguy cơ cháy lan nhanh sang các ki-ốt và nhà dân xung quanh. Đến hơn 7h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, bên trong vẫn còn nhiều khói. Máy xúc được huy động phá dỡ ở khu vực giữa chợ phục vụ công tác chữa cháy.

Anh Phạm Xuân Trung (ngõ 98 Trịnh Đình Cửu) cho biết, khoảng hơn 4h cùng ngày, anh và mọi người phát hiện có cháy nên hô hoán nhau dùng nước dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy bên trong chợ bùng phát quá lớn nên việc dập lửa không hiệu quả. Anh Trung cho nói: "Tôi cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa vì căn phòng chỉ cách khu chợ một bức tường. Lúc đó có một số tiếng nổ như bình gas phát ra".

Cô Đ. tiểu thương bán cá trong chợ cho biết, sau khi nhận được tin có cháy, cô nhanh chóng đến kiểm tra ki-ốt của mình. Cô Đ. chia sẻ: "Lúc đó lửa cháy to quá, lực lượng chức năng ngăn không cho ai vào trong". Người phụ nữ cho biết, số cá bên trong chợ thiệt hại khoảng 10 triệu đồng.

capture-8323.png
88.jpg
Nhiều tiểu thương nghẹn ngào vì hàng hóa bị thiêu cháy.

Còn anh Q. – chủ một quán ăn trong chợ cho biết, khoảng hơn 3h anh rời cửa hàng về khu vực cầu Vĩnh Tuy. Đến khoảng 4h, khi kiểm tra camera thì mất tín hiệu nên anh gọi cho vợ ở quán và được biết chợ đang cháy. “Tài sản bên trong gồm mấy tủ đông và hàng hóa, tổng trị giá khoảng 60 triệu đồng đã bị lửa thiêu rụi. Nếu biết sớm để sơ tán đồ đạc ra ngoài thì cũng giảm được phần nào thiệt hại”, anh Q. nói.

Theo các tiểu thương, một số hộ kinh doanh quần áo, hàng tạp hóa... trong chợ nhập hàng về bán dịp Tết sắp tới bị lửa thiêu rụi, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn: ĐTHĐT.
