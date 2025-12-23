Hà Nội

Xã hội

Khởi tố cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Tuyên Quang

Đối tượng Lò Trọng Hinh đã lập hợp đồng thuê nhân công không đúng thực tế, gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Gia Đạt

Ngày 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa ban hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lò Trọng Hinh (SN 1983, trú tại thôn 2, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 1, Điều 355 Bộ luật Hình sự.

capture-5388.png
Đối tượng Lò Trọng Hinh tại cơ quan Công an.

Kết quả điều tra xác định, trong năm 2021, Lò Trọng Hinh là cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang (cũ) đã lợi dụng nhiệm vụ được phân công để câu kết, móc nối với doanh nghiệp do Hinh đứng sau điều hành, lập hồ sơ thiết kế, dự toán giá trị công trình rồi mua vật tư, máy móc và thuê nhân công nhưng không báo cáo, thống nhất với Ban quản lý dự án.

Bằng thủ đoạn gian dối, Hinh đã lập hợp đồng thuê nhân công không đúng thực tế, gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng, điều tra theo quy định của pháp luật.

Đây là chiến công của lực lượng Cảnh sát kinh tế, thể hiện sự đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Tết Nguyên Đán Bính Ngọ năm 2026.

>>> Xem thêm video: Bắt loạt cán bộ xã ở Hà Nội về hành vi nhận hối lộ

Nguồn: ĐTHĐT.
