Hàng loạt người nhập viện sau ăn bánh mì tại TP HCM, Bộ Y tế vào cuộc

Nhiều người nhập viện sau ăn bánh mì tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế yêu cầu điều tra, xử lý và tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về việc khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra sau khi nhiều người ăn bánh mì tại phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo ban đầu, ngày 22/12/2025, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đang tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại cùng một địa điểm. Các bệnh nhân đã được đưa vào cơ sở y tế để theo dõi và điều trị kịp thời.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương chỉ đạo các cơ sở y tế có bệnh nhân đang điều trị tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức cấp cứu và điều trị tích cực, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Tổ chức điều tra nguồn gốc thực phẩm, xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân; xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng...

Ảnh minh họa/Internet

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến và vận chuyển thực phẩm; thực hiện nghiêm kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm theo quy định; hướng dẫn người dân lựa chọn thực phẩm và cơ sở dịch vụ ăn uống an toàn, đặc biệt tại các địa điểm phục vụ sự kiện, bữa ăn đông người.

Bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân nghi ngộ độc. Ảnh NLĐ

Cục An toàn thực phẩm đề nghị địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả, an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể. Đồng thời báo cáo đầy đủ kết quả xử lý vụ việc về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.