Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Hàng loạt người nhập viện sau ăn bánh mì tại TP HCM, Bộ Y tế vào cuộc

Nhiều người nhập viện sau ăn bánh mì tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế yêu cầu điều tra, xử lý và tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm.

Bình Nguyên

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về việc khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra sau khi nhiều người ăn bánh mì tại phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo ban đầu, ngày 22/12/2025, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đang tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại cùng một địa điểm. Các bệnh nhân đã được đưa vào cơ sở y tế để theo dõi và điều trị kịp thời.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương chỉ đạo các cơ sở y tế có bệnh nhân đang điều trị tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức cấp cứu và điều trị tích cực, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Tổ chức điều tra nguồn gốc thực phẩm, xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân; xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng...

Ảnh minh họa/Internet

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến và vận chuyển thực phẩm; thực hiện nghiêm kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm theo quy định; hướng dẫn người dân lựa chọn thực phẩm và cơ sở dịch vụ ăn uống an toàn, đặc biệt tại các địa điểm phục vụ sự kiện, bữa ăn đông người.

Bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân nghi ngộ độc. Ảnh NLĐ

Cục An toàn thực phẩm đề nghị địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả, an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể. Đồng thời báo cáo đầy đủ kết quả xử lý vụ việc về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

#hàng loạt người nhập viện #sau ăn bánh mì #TP HCM #ngộ độc thực phẩm

Bài liên quan

Sống Khỏe

Khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do methanol

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu kiểm tra nguồn gốc rượu nghi gây ngộ độc, tăng cường giám sát và xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã nhận được Báo cáo số 592/BC-SYT ngày 19/12/2025 của Sở Y tế thành phố Hải Phòng về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do rượu xảy ra tại phường Tứ Minh, thành phố Hải Phòng.

Theo báo cáo, sau bữa ăn tại gia đình ông Cà Ngọc Chung, nhiều người xuất hiện các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, khó thở và đã được đưa đi cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế, 1 trường hợp đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu nghi liên quan đến ngộ độc methanol trong rượu.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Phát hiện vi khuẩn Salmonella trong mẫu bánh mì vụ ngộ độc ở Lâm Đồng

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy vi khuẩn Salmonella spp xuất hiện trong mẫu nem chua và thịt xá xíu liên quan vụ ngộ độc bánh mì khiến khoảng 97 người nhập viện.

Chiều 22/12, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, kết quả kiểm nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang đã phát hiện vi khuẩn Salmonella spp trong mẫu nem chua và thịt xá xíu liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại phường Phan Thiết.

Các mẫu thực phẩm được gửi đi xét nghiệm gồm jambon, chả lụa, nem chua, pa tê và thịt xá xíu. Kết quả cho thấy nem chua và thịt xá xíu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp là tác nhân thường gây nhiễm trùng đường ruột.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hàng chục người ở TP HCM nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì

Hàng chục người gặp triệu chứng nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại quán N.H ở TP HCM, bệnh viện đang điều trị và lấy mẫu xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

Ngày 22/12, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TP HCM) cho biết đang tiếp nhận, điều trị cho khoảng 42 trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm, sau khi ăn bánh mì.

Trong đó, Khoa Truyền nhiễm đang điều trị khoảng 15 bệnh nhân, số bệnh nhân còn lại nằm tại các Khoa Nội và Nhi với cùng tình trạng đau bụng dữ dội, buồn nôn, tiêu chảy.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới