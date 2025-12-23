Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt giữ 6 phương tiện tàng trữ gần 537 m3 cát “lậu”

Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đang củng cố hồ sơ xử lý 6 trường hợp vận chuyển, tàng trữ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Hạo Nhiên

Ngày 23/12, thông tin từ Công an xã Nhuận Phú Tân (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang làm rõ hành vi để xử lý 06 trường hợp tàng trữ khoáng sản (cát sông) không có nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, vào lúc 08h ngày 12/12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên sông Cổ Chiên, Tổ công tác Công an xã Nhuận Phú Tân phát hiện 06 tàu sắt có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

anh-cat-cao-diemcaxnhuanphutan.jpg
Một phương tiện chở cát lậu bị cơ quan Công an bắt giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong khoang có chứa tổng 536,95 m3 cát. Tuy nhiên, chủ 6 phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố ổ nhóm khai thác cát trái phép trên sông Hồng:

(Nguồn: VOV)
#Công an #Vĩnh Long #cát lậu #bắt giữ #điều tra

Bài liên quan

Xã hội

Bắt quả tang 2 phương tiện chở cát lậu ở Quảng Trị

Đang vận chuyển lượng lớn cát không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ, Lê Quốc Việt và Phạm Thị Thủy đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 25/11, thông tin từ Công an xã Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 phương tiện vận chuyển hơn 33m3 cát không rõ nguồn gốc.

2411-1-e1763982006368.jpg
Lực lượng Công an kiểm tra tàu chở cát lậu.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới