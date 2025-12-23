Bắt giữ 6 phương tiện tàng trữ gần 537 m3 cát “lậu”

Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đang củng cố hồ sơ xử lý 6 trường hợp vận chuyển, tàng trữ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Ngày 23/12, thông tin từ Công an xã Nhuận Phú Tân (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang làm rõ hành vi để xử lý 06 trường hợp tàng trữ khoáng sản (cát sông) không có nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, vào lúc 08h ngày 12/12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên sông Cổ Chiên, Tổ công tác Công an xã Nhuận Phú Tân phát hiện 06 tàu sắt có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Một phương tiện chở cát lậu bị cơ quan Công an bắt giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong khoang có chứa tổng 536,95 m3 cát. Tuy nhiên, chủ 6 phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

