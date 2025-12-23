Hà Nội

Hiện trường vụ cháy chợ Xanh ngùn ngụt ở Hà Nội lúc rạng sáng

Xã hội

Hiện trường vụ cháy chợ Xanh ngùn ngụt ở Hà Nội lúc rạng sáng

Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ cháy xảy ra trong chợ Xanh, phường Phương Liệt, TP Hà Nội khiến cột khói đen từ vụ hỏa hoạn bốc cao hàng chục mét.

Gia Đạt
Sáng 23/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội: vào hồi 4 giờ 34 phút cùng ngày, Trung tâm chỉ huy Công an TP nhận tin báo cháy tại chợ Xanh, có địa chỉ tại Định Công, phường Phương Liệt.
Sáng 23/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội: vào hồi 4 giờ 34 phút cùng ngày, Trung tâm chỉ huy Công an TP nhận tin báo cháy tại chợ Xanh, có địa chỉ tại Định Công, phường Phương Liệt.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP đã khẩn trương điều động 5 xe chữa cháy cùng gần 30 cán bộ chiến sỹ thuộc Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 12, số 13 và Phân đội số 2 thuộc Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 12 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP đến hiện trường để chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP đã khẩn trương điều động 5 xe chữa cháy cùng gần 30 cán bộ chiến sỹ thuộc Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 12, số 13 và Phân đội số 2 thuộc Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 12 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP đến hiện trường để chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Cùng với đó, Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng điều động 2 xe chỉ huy, 1 xe chở phương tiện và trực tiếp xuống hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy và CNCH. Tại hiện trường, các lực lượng tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn với nhiều nguyên liệu dễ bắt cháy, sinh ra nhiều khói khí độc, vận tốc cháy lan nhanh, có khả năng cháy lan nhanh sang các ki - ốt và nhà dân xung quanh.
Cùng với đó, Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng điều động 2 xe chỉ huy, 1 xe chở phương tiện và trực tiếp xuống hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy và CNCH. Tại hiện trường, các lực lượng tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn với nhiều nguyên liệu dễ bắt cháy, sinh ra nhiều khói khí độc, vận tốc cháy lan nhanh, có khả năng cháy lan nhanh sang các ki - ốt và nhà dân xung quanh.
Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo khai thác các nguồn nước xung quanh, triển khai nhiều mũi tấn công chống cháy lan, tiếp cận vào gốc lửa để dập tắt đám cháy. Đồng thời chính quyền địa phương huy động máy xúc phá dỡ cấu kiện sụp đổ, mở lối cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận tổ chức dập tắt đám cháy. Các đơn vị công an phường, lực lượng an ninh cơ sở nhanh chóng phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thực hiện nhiệm vụ.
Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo khai thác các nguồn nước xung quanh, triển khai nhiều mũi tấn công chống cháy lan, tiếp cận vào gốc lửa để dập tắt đám cháy. Đồng thời chính quyền địa phương huy động máy xúc phá dỡ cấu kiện sụp đổ, mở lối cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận tổ chức dập tắt đám cháy. Các đơn vị công an phường, lực lượng an ninh cơ sở nhanh chóng phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thực hiện nhiệm vụ.
Sau một thời gian nỗ lực chữa cháy, cùng với phối hợp của chính quyền địa phương và quần chúng người dân, đến khoảng 4 giờ 57 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khống chế được đám cháy, không để cháy lan ra các khu vực còn lại của cơ sở và nhà dân xung quanh.
Sau một thời gian nỗ lực chữa cháy, cùng với phối hợp của chính quyền địa phương và quần chúng người dân, đến khoảng 4 giờ 57 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khống chế được đám cháy, không để cháy lan ra các khu vực còn lại của cơ sở và nhà dân xung quanh.
Đến khoảng 5 giờ 14 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, các tổ công tác tiếp tục triển khai dập tàn và làm mát các cấu kiện để phòng ngừa cháy bùng phát trở lại. Nhờ công tác chữa cháy kịp thời đã cứu được hàng trăm mét vuông các ki- ốt chợ và hàng chục nhà dân xung quanh.
Đến khoảng 5 giờ 14 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, các tổ công tác tiếp tục triển khai dập tàn và làm mát các cấu kiện để phòng ngừa cháy bùng phát trở lại. Nhờ công tác chữa cháy kịp thời đã cứu được hàng trăm mét vuông các ki- ốt chợ và hàng chục nhà dân xung quanh.
Hiện nguyên nhân và thiệt hại về tài của vụ cháy đang thống kê, điều tra, làm rõ.
Hiện nguyên nhân và thiệt hại về tài của vụ cháy đang thống kê, điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: TP.HCM: Cháy nhà bị khóa cửa, bé gái 8 tuổi tử vong. Nguồn: ĐTHĐT.
Gia Đạt
#Chợ Xanh #Hà Nội #cháy #phương Liệt #hỏa hoạn #cột khói

