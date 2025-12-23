Phú Thọ chấp thuận nhà đầu tư khu công nghiệp hơn 185 triệu USD

Ngày 23/12, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đoan Hùng cho Tập đoàn Amata.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Tập đoàn Amata. Ảnh: Phutho.gov.vn

Amata là tập đoàn phát triển thành phố công nghiệp hàng đầu của Thái Lan và thế giới với 40 công ty con, chi nhánh. Tập đoàn đã triển khai 9 dự án khu đô thị công nghiệp tích hợp trên diện tích hơn 10.000 ha, hợp tác với trên 1.400 đối tác đa quốc gia.

Hiện Amata có gần 30 năm đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, với trên 2.500 ha đất đang triển khai dự án. Phú Thọ là địa phương thứ 5 Amata lựa chọn đầu tư tại Việt Nam.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đoan Hùng được triển khai tại các xã Đoan Hùng và Tây Cốc, với tổng diện tích trên 475 ha, tổng mức đầu tư hơn 185 triệu USD.

Dự án định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng khu công nghiệp, nhà xưởng, văn phòng, khu dịch vụ, hệ thống xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện và thông tin liên lạc; ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tạo giá trị gia tăng lớn.

Tại buổi trao quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thông tin tới Tập đoàn những nỗ lực của tỉnh trong sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Ông nhấn mạnh, việc trao quyết định mới là bước khởi đầu và đề nghị Tập đoàn Amata phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và địa phương để triển khai dự án đúng tiến độ.

Tỉnh Phú Thọ cam kết hỗ trợ, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục liên quan trong năm 2026 để dự án sớm có đất thương phẩm, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng đề nghị Tập đoàn Amata quan tâm thu hút các lĩnh vực tỉnh đang ưu tiên như công nghiệp công nghệ cao, điện, điện tử, bán dẫn, ô tô, xe máy và các dự án có giá trị gia tăng cao. Đồng thời tin tưởng Amata sẽ triển khai thành công dự án, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Phú Thọ.

Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Amata - bà Somhatai Panichewa đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh Phú Thọ để Tập đoàn được trao đồng thời quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án.