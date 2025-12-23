Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phú Thọ chấp thuận nhà đầu tư khu công nghiệp hơn 185 triệu USD

UBND tỉnh Phú Thọ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Tập đoàn Amata xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Đoan Hùng.

Nguyễn Hinh

Ngày 23/12, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đoan Hùng cho Tập đoàn Amata.

amata.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Tập đoàn Amata. Ảnh: Phutho.gov.vn

Amata là tập đoàn phát triển thành phố công nghiệp hàng đầu của Thái Lan và thế giới với 40 công ty con, chi nhánh. Tập đoàn đã triển khai 9 dự án khu đô thị công nghiệp tích hợp trên diện tích hơn 10.000 ha, hợp tác với trên 1.400 đối tác đa quốc gia.

Hiện Amata có gần 30 năm đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, với trên 2.500 ha đất đang triển khai dự án. Phú Thọ là địa phương thứ 5 Amata lựa chọn đầu tư tại Việt Nam.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đoan Hùng được triển khai tại các xã Đoan Hùng và Tây Cốc, với tổng diện tích trên 475 ha, tổng mức đầu tư hơn 185 triệu USD.

Dự án định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng khu công nghiệp, nhà xưởng, văn phòng, khu dịch vụ, hệ thống xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện và thông tin liên lạc; ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tạo giá trị gia tăng lớn.

Tại buổi trao quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thông tin tới Tập đoàn những nỗ lực của tỉnh trong sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Ông nhấn mạnh, việc trao quyết định mới là bước khởi đầu và đề nghị Tập đoàn Amata phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và địa phương để triển khai dự án đúng tiến độ.

Tỉnh Phú Thọ cam kết hỗ trợ, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục liên quan trong năm 2026 để dự án sớm có đất thương phẩm, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng đề nghị Tập đoàn Amata quan tâm thu hút các lĩnh vực tỉnh đang ưu tiên như công nghiệp công nghệ cao, điện, điện tử, bán dẫn, ô tô, xe máy và các dự án có giá trị gia tăng cao. Đồng thời tin tưởng Amata sẽ triển khai thành công dự án, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Phú Thọ.

Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Amata - bà Somhatai Panichewa đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh Phú Thọ để Tập đoàn được trao đồng thời quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án.

#Phú Thọ #Tập đoàn Amata #Khu công nghiệp Đoan Hùng #đầu tư hạ tầng #thu hút đầu tư

Bài liên quan

Xã hội

Thu giữ 10 tấn cá khoai tẩm formol cực độc chờ lên bàn ăn ở Thanh Hóa

Lực lượng chức năng Thanh Hóa vừa thu giữ hơn 10 tấn cá khoai nhập khẩu từ Trung Quốc chứa hàm lượng formol, bị cấm trong chế biến và bảo quản thực phẩm.

Ngày 23/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra, phát hiện và bắt giữ xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 76C-092.45 kéo theo rơ mooc biển kiểm soát 76R-006.30 do Nguyễn Thanh Phương (SN 1981, trú tại xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) điều khiển đang vận chuyển 271 thùng cá khoai với tổng trọng lượng 7,046 tấn.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Thanh Phương khai nhận, sau khi vận chuyển hoa quả từ tỉnh Tiền Giang đến tỉnh Lạng Sơn, Nguyễn Thanh Phương được Công ty TNHH Quốc tế Anh Minh VN, tỉnh Lạng Sơn thuê vận chuyển 372 thùng cá khoai ướp đá (trọng lượng 9,672 tấn) nhập khẩu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn đi giao hàng tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định với công vận chuyển 20 triệu.

Xem chi tiết

Xã hội

Phá đường dây thuốc lá lậu khủng, thu giữ gần 70.000 gói

Đang vận chuyển số lượng lớn thuốc lá nhập lậu đi tiêu thụ, 2 đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 23/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc lá ngoại trái phép với tổng giá trị ước tính gần 2 tỷ đồng.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện xe ôtô mang BKS 29G-009.44 do H.V.B. (SN 1991, trú ấp 7, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh) điều khiển, đang đậu tại Km9 Quốc lộ 9, đoạn qua thôn Nam Hiếu, xã Hiếu Giang, có biểu hiện nghi vấn.

Xem chi tiết

Xã hội

Tìm thấy thi thể ngư dân Quảng Trị mất tích trên biển

Sau nhiều ngày mất tích, thi thể ngư dân H.N.C (43 tuổi, Quảng Trị) đã được tìm thấy cách hiện trường gặp nạn khoảng 60km.

Ngày 23/12, thông tin từ UBND xã Cửa Tùng (tỉnh Quảng Trị) cho biết, thi thể ngư dân H.N.C (43 tuổi, ngụ xã Cửa Tùng) đã được tìm thấy sau 4 ngày mất tích trên biển.

Được biết, thi thể ông C. được tìm tháy tại khu vực bờ biển phường Phong Quảng (TP Huế), cách hiện trường gặp nạn khoảng 60km.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới