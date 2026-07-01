Cô gái Việt nhận bằng cử nhân ở Trung Quốc sau hành trình 10 năm

Từng nhiều lần rẽ hướng vì hoàn cảnh, Nghiêm Linh vẫn kiên trì theo đuổi việc học và chạm tới giấc mơ tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh.

Khoảnh khắc cầm trên tay tấm bằng cử nhân, Nghiêm Linh vẫn chưa tin mình đã đi hết quãng đường từng nghĩ là không thể. Đằng sau nụ cười trong ngày tốt nghiệp là những lần bước ra khỏi vùng an toàn, từ quãng thời gian đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản đến khi trở thành sinh viên của ngôi trường cô hằng mong ước.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Linh cho biết cảm xúc trong ngày tốt nghiệp vẫn còn nguyên vẹn.

"Tôi thực sự rất xúc động. Được cầm trên tay tấm bằng của ngôi trường mình từng mơ ước là điều trước đây tôi chưa bao giờ dám chắc sẽ trở thành hiện thực. Có thời điểm tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ còn cơ hội học đại học nữa", Linh chia sẻ.

Từ mặc cảm đến tự tin

Ngày tốt nghiệp cũng tròn 5 năm kể từ khi Linh rời Nhật Bản, trở về Việt Nam và bắt đầu du học tại Trung Quốc. Nhìn lại quãng đường ấy, cô cho rằng điều thay đổi lớn nhất không phải thành tích hay kiến thức, mà là sự tự tin.

Sự tự tin ấy đến từ việc cô dần học cách đối diện với quá khứ của chính mình. Những ngày đầu đến Bắc Kinh, mỗi khi bạn bè hỏi từng sang Nhật làm gì, Linh chỉ trả lời ngắn gọn là "đi làm". Cô thừa nhận mình từng né tránh việc nhắc đến quãng thời gian đi xuất khẩu lao động vì sợ bị đánh giá.

"Tôi không dám nói mình từng đi xuất khẩu lao động. Tôi sợ mọi người sẽ cười chê", cô nhớ lại.

Môi trường học tập quốc tế đã giúp Linh thay đổi cách nhìn về bản thân. Qua những lần gặp gỡ bạn bè đến từ nhiều quốc gia, cô nhận ra mỗi người đều có một xuất phát điểm khác nhau và không ai phải xấu hổ vì những gì mình đã trải qua.

Đến hôm nay, Linh không còn xem những năm tháng làm việc tại Nhật Bản là điều cần giấu kín, mà coi đó là nền tảng giúp mình trưởng thành.

"Nếu không có những ngày tháng đi xuất khẩu lao động ở Nhật thì chắc chắn sẽ không có tôi của hiện tại. Bây giờ nếu ai hỏi, tôi đều vui vẻ trả lời rằng mình từng đi xuất khẩu lao động", cô nói.

Không chỉ vượt qua mặc cảm, Linh còn nhận về thành quả xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của mình suốt nhiều năm.

Trái ngọt sau một thập kỷ bền bỉ

Với Linh, ngày tốt nghiệp không chỉ khép lại bốn năm đại học mà còn đánh dấu thành quả của sự kiên trì suốt một thập kỷ. Quan trọng hơn, đó là món quà cô muốn dành tặng bố mẹ và gia đình – những người luôn âm thầm đồng hành, động viên cô trên con đường học tập.

"Tấm bằng hôm nay là minh chứng cho sự kiên trì của tôi suốt 10 năm. Đây cũng là trái ngọt dành cho bố mẹ và gia đình, những người luôn tin tưởng và ủng hộ tôi", Linh bày tỏ.

Điều cô tâm đắc nhất sau bốn năm đại học không chỉ là kiến thức chuyên môn, mà còn là cách nhìn nhận về chính những trải nghiệm đã đưa mình đến ngày hôm nay.

Linh cho biết trước đây cô từng muốn quên đi quãng thời gian làm việc tại Nhật vì cho rằng đó là những năm tháng nhiều vất vả. Thế nhưng khi nhìn lại, cô nhận ra chính những trải nghiệm ấy đã rèn cho mình sự bền bỉ, tính kỷ luật và ý chí theo đuổi mục tiêu đến cùng.

"Tôi học được rằng hãy trân trọng cả hành trình, chứ không chỉ đích đến. Mỗi bước đi, dù nhỏ hay lớn, đều có ý nghĩa", cô chia sẻ.

Tiếp tục mở ra những cơ hội mới

Sau khi tốt nghiệp, Nghiêm Linh dự định tiếp tục học lên thạc sĩ, đồng thời thử sức trong lĩnh vực truyền thông và quan hệ quốc tế. Xa hơn, cô mong muốn có cơ hội sinh sống và làm việc tại cả Việt Nam lẫn Nhật Bản.

Ngoài kế hoạch học tập, Linh hiện điều hành một trung tâm tiếng Trung trực tuyến dành cho người Việt đang học tập, sinh sống và làm việc ở nhiều quốc gia. Trong số học viên có không ít người từng hoặc đang đi xuất khẩu lao động giống cô, tìm đến ngoại ngữ như một cách mở thêm cơ hội cho tương lai.

"Tôi hy vọng có thể phát triển trung tâm ngày càng lớn mạnh để tạo thêm nhiều giá trị cho cộng đồng, đặc biệt là những người muốn học ngoại ngữ để tìm kiếm cơ hội mới", Linh chia sẻ.

Việc đồng hành cùng nhiều học viên có hoàn cảnh tương đồng cũng khiến Linh càng tin rằng việc học có thể mở ra những ngã rẽ mới cho mỗi người, nếu họ đủ quyết tâm theo đuổi.

Nhìn lại những gì đã trải qua, cô tin rằng xuất phát điểm không quyết định đích đến. Theo Linh, hoàn cảnh có thể khiến con đường đến với ước mơ dài hơn, nhưng không thể ngăn một người tiếp tục bước đi nếu vẫn giữ được mục tiêu và sự kiên trì.

"Hoàn cảnh chưa bao giờ là lý do lớn nhất khiến chúng ta bỏ cuộc. Chỉ cần có mục tiêu rõ ràng, giữ được kỷ luật, sự kiên trì và không ngừng cố gắng thì nhất định sẽ có ngày hái được 'quả ngọt'", cô bày tỏ.