Diễn viên Tú Quyên: ‘Gia đình luôn là điểm tựa của tôi’

Đóng vai Tuyết Lan trong “Phía bên kia thành phố”, Tú Quyên chia sẻ áp lực diễn xuất, cách "thoát vai" và điểm tựa lớn nhất trên hành trình theo nghề.

Tuyết Lan là một trong những nhân vật gây nhiều tranh luận nhất trong “Phía bên kia thành phố” đang phát sóng trên VTV. Với Nguyễn Hòa Tú Quyên, điều cô mong muốn không phải là khán giả bớt “ghét” nhân vật mà là hiểu vì sao Tuyết Lan lại có những lựa chọn như vậy.

Trong cuộc trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, nữ diễn viên trẻ trải lòng về quá trình hóa thân vào nhân vật nhiều giằng xé, những bài học đầu tiên trên phim trường và vai trò của gia đình trên hành trình theo đuổi nghệ thuật.

“Nếu đẩy cảm xúc nhân vật quá mạnh sẽ thành gượng”

- Điều khó nhất khi hóa thân thành Tuyết Lan không phải là diễn những cảnh cao trào, vậy đó là điều gì?

Điều khó nhất với tôi không nằm ở những cảnh cao trào mà là truyền tải được những cảm xúc rất nhỏ của Tuyết Lan. Có những phân đoạn nhân vật không khóc, không nói nhiều, nhưng bên trong lại chất chứa rất nhiều tổn thương, giằng xé và cô đơn.

Nếu thể hiện quá mạnh sẽ thành gượng, còn nhẹ quá thì khán giả sẽ khó cảm nhận được. Vì vậy, tôi dành nhiều thời gian để tìm hiểu tâm lý nhân vật, từ ánh mắt, cách nói cho đến những khoảng lặng. Tôi không mong khán giả bớt ghét Tuyết Lan, tôi chỉ mong mọi người hiểu vì sao cô ấy lại có những lựa chọn như vậy.

- Chị thường tiếp cận một nhân vật nhiều mâu thuẫn nội tâm bằng cảm xúc bản năng hay bắt đầu từ việc phân tích kịch bản và tâm lý nhân vật?

Tôi luôn bắt đầu bằng việc đọc kỹ kịch bản và phân tích tâm lý nhân vật. Tôi muốn hiểu nhân vật đã trải qua những gì, vì sao họ lại đưa ra những lựa chọn như vậy, từ đó tìm được cách thể hiện phù hợp.

Khi đã hiểu nhân vật, tôi để cảm xúc dẫn dắt. Lúc vào cảnh quay, tôi cố gắng không diễn theo sự tính toán mà thật sự sống trong hoàn cảnh của nhân vật. Theo tôi, khi hiểu nhân vật đủ sâu thì cảm xúc sẽ đến tự nhiên và vai diễn cũng chân thật hơn.

“Mỗi lần quay, tôi đều phải giữ cảm xúc như lần đầu”

- Khán giả thường chỉ thấy vài phút trên màn ảnh. Với chị, công đoạn nào phía sau máy quay là thử thách nhất để tạo nên một cảnh diễn chân thật?

Thử thách lớn nhất với tôi là chuẩn bị tâm lý trước mỗi cảnh quay. Có những phân đoạn chỉ xuất hiện vài phút trên màn ảnh nhưng để cảm xúc chạm đến đúng mức, tôi phải dành nhiều thời gian đọc kịch bản, trao đổi với đạo diễn và bạn diễn để hiểu thật rõ hoàn cảnh của nhân vật.

Khó hơn nữa là khi một cảnh phải quay đi quay lại nhiều lần nhưng mình vẫn phải giữ được cảm xúc chân thật như lần đầu tiên. Điều đó đòi hỏi sự tập trung rất lớn nhưng cũng chính là điều giúp cảnh quay trở nên thuyết phục hơn.

- Trên phim trường, chị học được điều gì từ các diễn viên đi trước và đạo diễn?

Là một diễn viên trẻ, tôi luôn xem mỗi ngày trên phim trường là cơ hội để học hỏi. Tôi quan sát cách các anh chị giữ năng lượng, xử lý những thay đổi ngay tại hiện trường và luôn bình tĩnh trong mọi tình huống. Từ đó, tôi hiểu rằng sự chuyên nghiệp không chỉ nằm ở diễn xuất mà còn ở cách làm việc với cả ê-kíp.

Đạo diễn cũng dạy tôi rằng diễn xuất không phải lúc nào cũng là làm nhiều hơn mà là làm đúng và vừa đủ. Chú luôn nhắc tôi tin vào cảm xúc của nhân vật, để khán giả tự cảm nhận thay vì cố gắng thể hiện quá nhiều. Đó là bài học rất quý giá với tôi.

“Trường học cho tôi nền tảng, phim trường cho tôi kinh nghiệm”

- Sau vai diễn đầu tiên, chị nhận ra giữa những gì được học ở trường và thực tế phim trường khác nhau như thế nào?

Ở trường, tôi được học những nền tảng quan trọng về diễn xuất, cách phân tích nhân vật và xây dựng cảm xúc. Còn trên phim trường, tôi học được cách thích nghi với thực tế. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, đôi khi có những thay đổi ngay trước lúc bấm máy và mình phải linh hoạt để vẫn giữ được cảm xúc của nhân vật.

Tôi nghĩ trường học cho tôi nền tảng, còn phim trường mang đến những kinh nghiệm. Hai điều đó bổ trợ cho nhau và đều rất cần thiết trên hành trình làm nghề của tôi.

- Sau bộ phim đầu tiên, chị nhận ra yếu tố nào quan trọng nhất để một diễn viên có thể đi đường dài?

Với tôi, điều quan trọng nhất là luôn giữ tinh thần học hỏi. Mỗi vai diễn, mỗi đoàn phim hay mỗi lần làm việc với những anh chị đi trước đều mang đến cho tôi những bài học mới.

Bên cạnh đó là sự kiên trì. Nghề diễn sẽ luôn có những lời khen và cả những ý kiến trái chiều. Điều quan trọng là mình biết lắng nghe, chọn lọc để hoàn thiện bản thân và vẫn giữ được tình yêu với nghề.

“Tôi không tự tạo áp lực phải chứng minh điều gì ngay lập tức”

- Trong thời đại mạng xã hội, nhiều diễn viên trẻ được chú ý nhờ ngoại hình hoặc lượng người theo dõi. Theo chị, đâu là áp lực lớn nhất của một diễn viên Gen Z khi bước vào nghề?

Theo tôi, áp lực lớn nhất là phải biết kiên nhẫn. Sự chú ý có thể đến rất nhanh nhưng để được khán giả công nhận bằng năng lực thì cần rất nhiều thời gian. Đây mới là vai diễn đầu tiên nên tôi không tự tạo áp lực phải chứng minh điều gì ngay lập tức. Tôi chỉ mong mỗi vai diễn sau sẽ tốt hơn vai diễn trước và mỗi lần xuất hiện đều khiến khán giả thấy mình trưởng thành hơn.

- Chị có bao giờ cảm thấy mình phải cân bằng giữa việc xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội và đầu tư cho chuyên môn diễn xuất?

Tôi nghĩ mạng xã hội là một cách để mình kết nối với khán giả nhưng đó không phải điều quan trọng nhất. Điều tôi ưu tiên vẫn là công việc trên phim trường. Tôi muốn dành nhiều thời gian để học hỏi, rèn luyện diễn xuất và hoàn thiện bản thân. Tôi tin nếu mình làm nghề nghiêm túc thì khán giả sẽ nhìn thấy điều đó qua từng vai diễn.

"Gia đình luôn là điểm tựa của tôi"

- Sau những ngày phải sống với cảm xúc nặng của nhân vật, chị thường làm gì để đưa mình trở lại nhịp sống bình thường?

Tôi thường đọc kinh Phật để tâm mình lắng lại, ngủ đủ giấc để cơ thể hồi phục và nếu có thời gian sẽ về quê thăm bố mẹ. Những khoảnh khắc bình yên ấy giúp tôi tách mình khỏi nhân vật, trở về với cuộc sống thường ngày và nạp lại năng lượng cho những chặng đường tiếp theo.

- Gia đình phản ứng ra sao khi xem những tập phim mà nhân vật Tuyết Lan bị khán giả chỉ trích hoặc "ghét"? Điều đó có ảnh hưởng đến cảm xúc của chị không?

Ban đầu, gia đình cũng có chút lo lắng khi thấy khán giả phản ứng khá mạnh với nhân vật Tuyết Lan nhưng mọi người đều hiểu đó là cảm xúc dành cho nhân vật chứ không phải con người thật của tôi nên luôn động viên tôi giữ tinh thần thật thoải mái.

Bố mẹ thường nhắc tôi rằng nếu khán giả còn bàn luận về nhân vật thì đó cũng là một tín hiệu đáng quý đối với một diễn viên trẻ. Nhờ sự động viên ấy, tôi học được cách đón nhận cả lời khen lẫn những ý kiến trái chiều một cách bình tĩnh hơn và xem đó là động lực để mình cố gắng ở những vai diễn sau.