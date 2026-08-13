Cứu sống hai mẹ con sản phụ bị vỡ tử cung ở Vĩnh Long

Sản phụ có tiền sử hai lần mổ lấy thai, vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long phẫu thuật khẩn cấp, cứu sống cả mẹ và con trong tình trạng vỡ tử cung.

Ngày 13/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật cấp cứu thành công sản phụ mang thai 34 tuần, có tiền sử hai lần mổ lấy thai, cứu sống cả mẹ và con trong tình trạng vỡ tử cung đặc biệt nguy hiểm.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 10/8, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long tiếp nhận sản phụ Nguyễn Thị Ánh Hồng (31 tuổi), mang thai khoảng 34 tuần, lần mang thai thứ 7. Sản phụ có tiền sử 2 lần mổ lấy thai, lần gần nhất cách thời điểm nhập viện khoảng 12 tháng.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vật vã, da xanh, niêm nhạt, mạch và huyết áp không đo được. Ngay tại giường cấp cứu, siêu âm ghi nhận tim thai chậm, khoảng 70-90 lần/phút, đồng thời có nhiều dịch trong ổ bụng.

3 ngày sau phẫu thuật, sức khoẻ người mẹ ổn định, vết mổ khô, tử cung co hồi tốt.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ nhận định người bệnh có khả năng vỡ tử cung gây xuất huyết trong ổ bụng, sốc mất máu kèm suy thai cấp, nên lập tức kích hoạt báo động đỏ, huy động đồng thời các ê kíp: Cấp cứu, Sản, Gây mê hồi sức, Nhi, Ngoại Tổng quát và Đơn vị Truyền máu - Huyết học.

Dưới sự chỉ đạo của ThS.BSCKII. Nguyễn Ngọc Tuyền, Phó Giám đốc BVĐK Vĩnh Long, nhiều ê kíp được triển khai song song, không để gián đoạn bất kỳ khâu nào.

Các bác sĩ vừa hồi sức, chuẩn bị máu, vừa chuẩn bị phẫu thuật. Khoảng 15 phút sau khi tiếp nhận, sản phụ được chuyển thẳng vào phòng mổ cấp cứu. Khi mở ổ bụng, ê kíp phẫu thuật phát hiện tử cung bị vỡ khoảng 3cm tại vị trí sẹo mổ cũ.

Trong ổ bụng có nhiều máu và máu cục, lượng máu mất ước tính khoảng 1.500ml. Ê kíp Khoa Sản do BSCKI Trần Thị Hằng thực hiện nhanh chóng lấy thai, kiểm soát vị trí chảy máu và khâu phục hồi tử cung. Các bác sĩ đồng thời tiến hành thắt động mạch tử cung, phối hợp truyền máu và hồi sức tích cực.

Nhờ xử trí kịp thời, nguồn chảy máu được kiểm soát, tử cung của sản phụ được bảo tồn, thay vì phải cắt bỏ trong tình huống cấp cứu mất máu nặng. Bé trai nặng 2,7 kg được lấy ra lúc 19h15 trong tình trạng suy nặng, chỉ số Apgar lần lượt 3, 5 và 7 điểm ở phút thứ 1, 5 và 10.

Hiện, người mẹ có sinh hiệu ổn định, vết mổ khô, tử cung co hồi tốt, không ghi nhận chảy máu tiếp diễn, còn em bé hồng hào, bú tốt.