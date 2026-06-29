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Giải trí - Giới trẻ

Mỹ nhân Myanmar giành vương miện Miss Multicultural World 2026

Đại diện Myanmar Soe Myintzu Lwin chinh phục ban giám khảo bằng phần ứng xử về kết nối văn hóa, vượt qua 19 đối thủ để đăng quang Miss Multicultural World 2026.

Thu Cúc (Ảnh: BTC)

Tân hoa hậu Soe Myintzu Lwin sinh năm 2003, cao 1m70, tốt nghiệp ngành Thiết kế và Marketing thời trang tại Đại học Sunderland (Singapore). Hiện cô là nhà thiết kế thời trang và tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ.

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Hoa hậu Phan Kim Oanh là chủ tịch - kiêm nhà sáng lập cuộc thi Miss Multicultural World trao vương miện cho đại diện Myanmar - Soe Myintzu Lwin.

Trong đêm chung kết, người đẹp Myanmar vượt qua 19 thí sinh đến từ Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Cộng hòa Czech, Phần Lan, Georgia, Honduras, Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ, Nhật Bản, Mexico, Mông Cổ, Morocco, Philippines, Nga, Thái Lan, Ukraine, Mỹ và Việt Nam để giành vương miện.

Ở phần thi ứng xử dành cho top 5, Soe Myintzu Lwin nhận câu hỏi: "Nếu được dùng danh hiệu Miss Multicultural World để khởi xướng một dự án có sức ảnh hưởng toàn cầu, bạn sẽ chọn vấn đề gì và vì sao?".

Người đẹp Myanmar trả lời bằng tiếng Anh, nội dung tạm dịch: "Nếu được vinh dự trở thành Miss Multicultural World 2026, tôi sẽ khởi xướng một dự án toàn cầu mang tên 'Kết nối văn hóa', nhằm thúc đẩy sự thấu hiểu giữa các nền văn hóa thông qua giáo dục, các chương trình giao lưu thanh niên và hoạt động cộng đồng.

Ngày nay, nhiều xung đột trên thế giới bắt nguồn từ sự hiểu lầm, định kiến và nỗi sợ hãi trước những khác biệt. Tôi tin rằng khi chúng ta thực sự tìm hiểu về văn hóa, truyền thống và những giá trị của nhau, chúng ta sẽ xây dựng được sự tôn trọng thay vì những rào cản.

Trên cương vị Miss Multicultural World, tôi mong muốn hợp tác với các trường học, tổ chức cộng đồng và các đối tác quốc tế để khuyến khích các bạn trẻ từ nhiều quốc gia chia sẻ câu chuyện của mình, tự hào về bản sắc văn hóa và cùng nhau thực hiện những dự án ý nghĩa.

Tôi tin rằng hòa bình bắt đầu từ sự thấu hiểu, và sự thấu hiểu bắt đầu từ đối thoại. Nếu tôi có thể truyền cảm hứng để dù chỉ một người biết trân trọng sự đa dạng bằng cả trái tim, thì tôi tin mình đã tạo nên một giá trị ý nghĩa cho thế giới".

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Soe Myintzu Lwin trong khoảnh khắc đăng quang.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Nathaly Jireth Salmeron Ruiz (Honduras), Á hậu 2 là Nguyễn Trần Hà Linh (Việt Nam), Á hậu 3 là Kylah Grace Giganto (Philippines) và Á hậu 4 là Sarah Elizabeth Ortiz (Mỹ).

Ban tổ chức cũng trao các giải phụ gồm: Người đẹp Tri thức cho Sarah Elizabeth Ortiz (Mỹ), Người đẹp có hình thể đẹp nhất cho Soe Myintzu Lwin (Myanmar), Người đẹp Tài năng và Người đẹp có trang phục dân tộc đẹp nhất cho Nathaly Jireth Salmeron Ruiz (Honduras), Người đẹp trình diễn áo dài Việt Nam đẹp nhất và Người đẹp catwalk xuất sắc nhất cho Nguyễn Trần Hà Linh (Việt Nam), Người đẹp có gương mặt khả ái và Người đẹp Truyền thông cho Kylah Grace Giganto (Philippines).

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Hoa hậu và các á hậu Miss Multicultural World 2026.

Miss Multicultural World là cuộc thi sắc đẹp quốc tế được sáng lập bởi Hoa hậu Phan Kim Oanh, người hiện giữ vai trò chủ tịch cuộc thi. Với định hướng xây dựng một sân chơi sắc đẹp mang tầm quốc tế, bà mong muốn Miss Multicultural World không chỉ là nơi tôn vinh nhan sắc mà còn là diễn đàn để các đại diện từ nhiều quốc gia giao lưu, quảng bá bản sắc văn hóa và cùng nhau lan tỏa những giá trị nhân văn đến cộng đồng toàn cầu.

#hoa hậu #đại diện #văn hóa #chương trình giao lưu #Miss Multicultural World

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