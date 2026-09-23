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Kho tri thức

Tử vi 12 cung hoàng đạo 24/9: Song Tử tài chính tốt, không nên tiêu quá tay

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 24/9, Song Tử hôm nay có thể phải xử lý nhiều cuộc trao đổi, giấy tờ hoặc vấn đề liên quan đến công việc.

Thiên Đăng (Theo Cafeastrology)
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Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay có xu hướng sống chậm hơn và dành nhiều thời gian suy nghĩ về những vấn đề cá nhân. Đây là ngày phù hợp để hoàn thành những việc còn dang dở thay vì liên tục mở ra mục tiêu mới. Trong công việc, bạn có thể phát hiện một chi tiết trước đây bị bỏ qua và việc xử lý nó sẽ giúp kế hoạch tiến triển thuận lợi hơn. Về tình cảm, cảm xúc có chiều sâu hơn bình thường. Người đang yêu có thể có một cuộc trò chuyện quan trọng, trong đó một trong hai người thẳng thắn chia sẻ điều trước đây còn né tránh. Về tài chính, Bạch Dương tương đối ổn định nhưng nên tránh mua sắm theo cảm xúc.
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Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu có thể tập trung nhiều hơn vào tài chính, trách nhiệm và những vấn đề cần sự chắc chắn. Trong công việc, khả năng kiên trì và chú ý chi tiết sẽ giúp bạn xử lý tốt những nhiệm vụ phức tạp. Nếu đang chờ một thông tin quan trọng, đừng quá nóng vội; việc kiểm tra thêm một lần có thể giúp tránh sai sót. Tình cảm tương đối êm dịu. Người đang yêu nên dành thời gian lắng nghe đối phương thay vì chỉ đưa ra lời khuyên. Người độc thân có thể chú ý đến một người mang lại cảm giác an toàn và đáng tin cậy. Về tiền bạc, ngày 24/9 phù hợp với việc rà soát ngân sách, các khoản chi định kỳ hoặc kế hoạch tiết kiệm.
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Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hôm nay có thể phải xử lý nhiều cuộc trao đổi, giấy tờ hoặc vấn đề liên quan đến công việc. Ngày này cũng tạo bối cảnh thuận lợi cho việc giao tiếp, thương lượng và tìm tiếng nói chung. Một ý tưởng mới có thể xuất hiện trong quá trình trò chuyện với đồng nghiệp hoặc đối tác. Tuy nhiên, Song Tử nên ghi chép và kiểm tra thông tin thay vì lập tức biến mọi ý tưởng thành hành động. Tình cảm có dấu hiệu tích cực nếu bạn dành thời gian cho người thân yêu. Người độc thân có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện thú vị thông qua công việc hoặc các mối quan hệ xã hội. Tài chính khá ổn định nhưng không nên vì hứng thú nhất thời mà chi tiêu quá tay.
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Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay có thể cảm nhận rõ hơn nhu cầu tìm kiếm cảm hứng và một hướng đi mới. Công việc thuận lợi hơn nếu bạn được tự do sáng tạo hoặc chủ động sắp xếp phương pháp thực hiện. Tuy nhiên, cảm xúc có thể ảnh hưởng đến cách đánh giá một vấn đề. Đừng vội kết luận chỉ vì một câu nói hoặc phản ứng của người khác. Chuyện tình cảm đáng chú ý, người đang yêu có thể cảm thấy gần gũi hơn với đối phương, người độc thân có khả năng gặp một người tạo cảm giác thân thiện.
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Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay có thể dành nhiều sự quan tâm hơn cho gia đình, nhà cửa và đời sống riêng tư. Trong công việc, Sư Tử tự do phát triển, sáng tạo và khao khát thể hiện năng lực. Tuy nhiên, đừng biến sự tự tin thành áp lực phải kiểm soát tất cả. Tình cảm khá ấm áp. Một cuộc trò chuyện chân thành có thể giúp bạn và người thân hiểu nhau hơn. Người độc thân có thể nhận được sự chú ý từ một người quen. Về tài chính nhìn chung ổn định, nhưng nên cân nhắc kỹ trước những khoản mua sắm lớn.
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Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ có một ngày thuận lợi cho hợp tác và giao tiếp. Trong công việc, hãy lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp hoặc đối tác. Một lời góp ý tưởng như đơn giản có thể giúp bạn nhìn thấy điểm cần điều chỉnh. Tình cảm cũng có xu hướng mềm dẻo hơn. Người đang yêu nên tránh soi xét quá mức những chi tiết nhỏ, người độc thân có thể có một cuộc trò chuyện để mở ra sự kết nối mới. Tài chính tương đối ổn định. Sức khỏe nên được chú ý thông qua việc ngủ đủ giấc và giảm áp lực tinh thần.
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Thiên Bình (23/9 - 22/10): Đây là ngày đáng chú ý đối với Thiên Bình khi khả năng giao tiếp, đàm phán và kết nối của bạn được đặt vào vị trí quan trọng. Công việc phù hợp với các nhiệm vụ cần ngoại giao, thuyết trình hoặc phối hợp nhiều bên. Nhìn chung, ngày này thuận lợi để Thiên Bình bắt tay vào công việc thực tế, các vấn đề kinh doanh và tài chính. Trong tình cảm, sự thẳng thắn sẽ hiệu quả hơn những lời bóng gió. Tài chính khá tốt nếu bạn duy trì sự cân bằng giữa hưởng thụ và tiết kiệm đúng mức, đúng lúc.
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Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay thuận lợi cho sự đồng cảm và kết nối cảm xúc. Người đang yêu có thể cảm nhận sự gần gũi sâu sắc hơn. Người độc thân dễ tạo ấn tượng với người khác mà không cần cố gắng quá nhiều. Tuy nhiên, nên tránh thử lòng hoặc kiểm soát đối phương. Trong công việc, Bọ Cạp phù hợp với những nhiệm vụ cần nghiên cứu, phân tích và tập trung. Về tài chính, hãy đặc biệt thận trọng nếu liên quan đến các khoản tiền chung.
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Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay có thể tạm rời khỏi nhịp sống bận rộn để tìm cảm giác bình yên. Gia đình, nhà cửa hoặc những kỷ niệm cũ có thể trở thành chủ đề được quan tâm nhiều hơn. Trong công việc, hãy kiên nhẫn với những kế hoạch chưa hoàn thiện. Không phải vấn đề nào cũng cần giải quyết ngay trong một ngày. Tình cảm tương đối nhẹ nhàng, những hoạt động đơn giản cùng người thân có thể mang lại cảm giác gần gũi, ấm áp hơn. Tài chính ổn định nếu bạn kiểm soát tốt các khoản chi nhỏ. Hãy tránh mua sắm chỉ để giải tỏa cảm xúc cá nhân.
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Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết có thể trải qua một ngày bận rộn với giao tiếp, giấy tờ và các cuộc trao đổi. Khả năng tổ chức giúp bạn xử lý công việc khá hiệu quả. Trong tình cảm, Ma Kết nên thể hiện cảm xúc rõ ràng hơn. Đôi khi một lời hỏi han đơn giản lại có ý nghĩa hơn việc chỉ âm thầm kết nối cảm xúc. Tài chính khá ổn định vào ngày này.
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Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình có thể quan tâm nhiều hơn đến tiền bạc, thu nhập và giá trị cá nhân. Bạn có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về một kế hoạch tài chính dài hạn. Trong công việc, một ý tưởng mới có thể xuất hiện bất ngờ. Tuy nhiên, hãy nghiên cứu kỹ trước khi quyết định. Tình cảm cần sự cân bằng giữa tự do và gắn kết.
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Song Ngư (19/2 - 20/3): Với Song Ngư, hôm nay là ngày mang cảm giác mới mẻ, khi cảm xúc trở nên rõ ràng hơn và giúp bạn có thêm động lực để bắt đầu trải nghiệm mới. Công việc phù hợp với sáng tạo, nghệ thuật, giao tiếp hoặc những nhiệm vụ cần sự đồng cảm. Bạn có thể nhận ra một hướng đi mới mà trước đây chưa từng cân nhắc. Tình cảm của Song Ngư trong ngày này khá nổi bật. Người đang yêu dễ cảm nhận tâm trạng của đối phương, người độc thân có thể gây ấn tượng nhờ sự chân thành. Tuy nhiên, đừng kỳ vọng người khác luôn hiểu được điều bạn chưa nói ra. Tài chính tương đối ổn định nhưng nên tránh quyết định chỉ dựa vào linh cảm.
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#Tử vi #12 cung hoàng đạo #dự đoán tử vi #cung hoàng đạo #ngày 24/9 #Tử vi 12 cung hoàng đạo 24/9

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4 cung hoàng đạo dễ bị 'dắt mũi' trong tình yêu

Theo chiêm tinh học, trong tình yêu, có những cung hoàng đạo sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu. Tuy nhiên, sự chân thành ấy lại có thể khiến họ dễ tổn thương.

Tình yêu đem lại hạnh phúc, ngọt ngào nhưng cũng rất nhiều thương đau. Trong tình yêu một số cung hoàng đạo trở nên mẫn cảm nên lo được mất hơn thua. Họ quá tin tưởng vào đối phương, dần dần trao cho người ta quyền làm bản thân tổn thương nên dễ thất vọng, dễ bị lừa. Cứ bỏ qua bản thân, hy sinh hết mực để yêu đối phương, họ sớm muộn cũng sẽ bị tổn thương sâu sắc, theo Thanh niên Việt.

Dưới đây là 4 cung hoàng đạo dễ bị tổn thương trong tình yêu được trang Sohu điểm danh, thông tin trên Helino:

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Tử vi 12 cung hoàng đạo 23/4: Ma Kết đón may mắn liên tiếp, bứt phá dẫn đầu

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 23/4, Ma Kết ghi dấu ấn với phong độ ổn định và tài lộc rủng rỉnh. Nhân Mã điều chỉnh lại nhịp độ cuộc sống.

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Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay bình thường, làm việc trước tiên đánh nền móng vững chắc thì sau này sẽ dễ dàng thúc đẩy hơn. Sự nghiệp: Khá ổn, có ý thức ưu tiên hoàn thành tốt việc của mình là được, trước tiên cứ triển khai ổn thỏa các công tác chuẩn bị, sau này từ từ bổ sung hoàn thiện dự án thì không có vấn đề gì lớn. Tài lộc: Bình thường, cố gắng tiết kiệm càng nhiều tiền càng tốt, nên bớt đi những khoản chi tiêu không cần thiết. Tình cảm: Bình thường, bạn và nửa kia chung sống không có chuyện gì trắc trở, cứ sống qua ngày một cách nề nếp là được. Sức khỏe: Bình thường, cơ bản là khỏe mạnh không xuất hiện cảm giác khó chịu nào.
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Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay khá tốt, bạn làm việc có độ chắc chắn cao và cũng có thể sắp xếp rõ ràng các tài nguyên trong tay để phục vụ cho mình. Sự nghiệp: Khá tốt, thực lực làm việc không hề yếu, cũng rất giỏi xử lý các vấn đề hóc búa, là một người đáng tin cậy trong nhóm, cấp trên và đồng nghiệp đều khá tin tưởng vào những lời bạn nói. Tài lộc: Hơi tốt, về mặt đầu tư quản lý tài chính cứ làm việc theo kế hoạch là có thể thu được lợi nhuận, một số người đang dự định bắt tay vào dự án mới thì chỉ cần đánh giá cho tốt là được. Tình cảm: Khá tốt, đối phương không có biểu hiện oán trách gì, cơ bản là công nhận những cống hiến của bạn trong tình yêu. Sức khỏe: Khá tốt, cơ thể khỏe mạnh.
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Tử vi 12 cung hoàng đạo 22/4: Bảo Bình thiếu tự tin, dễ gặp chuyện xui rủi

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 22/4, Bảo Bình nên quyết đoán hơn, đừng nhận tội cho người khác. Bạch Dương tạm thời chưa thu được lợi, chớ mất niềm tin.

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Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay khá kém, tinh thần áp lực lớn vì xung quanh thiếu vắng sự trợ giúp, đa phần là một mình tự phấn đấu. Về sự nghiệp khá kém, làm việc không thuận tâm cũng hết cách cải thiện, trước mắt cần bạn nhẫn nhịn và không nên có hành động gì, không trụ nổi thì sẽ xôi hỏng bỏng không nên ngàn vạn lần đừng đánh mất niềm tin. Về tài lộc hơi kém, dự án không có tiến triển thì càng không bàn tới lợi nhuận, tạm thời chỉ có thể duy trì hiện trạng. Về tình cảm khá kém, cả hai đều chìm đắm trong thế giới tinh thần của riêng mình, không muốn có bất kỳ sự tương tác nào. Về sức khỏe khá kém, tốt nhất là nên nghỉ ngơi cho tử tế, đừng suy nghĩ lung tung.
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Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay tạm ổn, đừng quá bi quan, đừng mãi tự bào mòn nội tâm. Về sự nghiệp tạm ổn, không dễ gặp được cộng sự đáng tin cậy, nhiều việc một mình làm còn hơn là đông người, khi hợp tác nhất định phải sáng suốt tránh bắt cặp với người không phù hợp là được. Về tài lộc tạm ổn, phương diện đầu tư quản lý tài chính có dự án nào chưa chắc chắn thì có thể đợi thêm, xem người khác làm ra sao rồi hẵng tính. Về tình cảm tạm ổn, bạn và nửa kia khi chung sống thiếu đi chút ăn ý, giao tiếp hơi tốn sức vì nói không đúng trọng tâm. Về sức khỏe tạm ổn, trạng thái cơ thể khá tốt.
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