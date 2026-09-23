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Số hóa - Xe

Honda HR-V sắp được nâng cấp mạnh tay, thêm loạt tiện nghi mới

Honda được cho là đang chuẩn bị cập nhật mẫu Vezel tại Nhật Bản (hay còn có tên gọi khác là HR-V tại Việt Nam) với một số thay đổi về trang bị lẫn thiết kế.

Thảo Nguyễn
Video: Hé lộ mẫu xe Honda HR-V 2027 sắp ra mắt.

Đợt nâng cấp lần này không tập trung vào thay đổi toàn diện ngoại hình của Honda HR-V mà hướng đến cải thiện tiện nghi sử dụng. Các phiên bản động cơ xăng và e:HEV X hybrid được cho là sẽ có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, cổng USB Type-C phía sau và ghế trước sưởi điện tiêu chuẩn.

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Honda HR-V sắp được nâng cấp mạnh tay, thêm loạt tiện nghi mới.

Với phiên bản e:HEV Z, Honda dự kiến thay đổi ốp vòm bánh xe và ốp sườn sang màu đồng thân xe, thay cho kiểu phối tương phản hiện tại. Cụm đèn pha cũng được tinh chỉnh với các chi tiết bên trong tối màu hơn. Phía sau xe có thể loại bỏ logo e:HEV và thay bằng tem đặt thấp hơn trên kính hậu.

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Các phiên bản động cơ xăng và e:HEV X hybrid được cho là sẽ có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, cổng USB Type-C phía sau và ghế trước sưởi điện tiêu chuẩn.

Gói e:HEV Z PLaY cũng có một số điều chỉnh riêng, trong đó đáng chú ý là tùy chọn màu Crystal Black Pearl sơn đơn sắc. Cấu hình màu đen kết hợp nóc bạc hiện tại được cho là sẽ bị loại bỏ, trong khi một số lựa chọn phối hai tông màu khác vẫn được duy trì.

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Honda được cho là đang phát triển thêm phiên bản e:HEV RS và Vezel TrailSport.

Bên cạnh những thay đổi trên, Honda được cho là đang phát triển thêm các phiên bản e:HEV RS và Vezel TrailSport. Hai biến thể này có thể được giới thiệu sau, mở rộng lựa chọn cho khách hàng Nhật Bản.

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Vezel nâng cấp dự kiến được công bố vào 22/10 và bắt đầu bán từ ngày 23/10.

Theo Creative Trend, Vezel nâng cấp dự kiến được công bố vào ngày 22/10 và bắt đầu bán từ ngày 23/10. Honda hiện chưa chính thức xác nhận toàn bộ thông tin. Các thông số và trang bị cuối cùng của Vezel/HR-V đời 2027 sẽ được làm rõ khi mẫu xe chính thức ra mắt.

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