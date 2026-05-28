World Cup 2026 chưa diễn ra, FIFA đã dính lùm xùm về vé bán ra

FIFA bị chỉ trích dữ dội khi hoạt động bán vé World Cup 2026 bị cơ quan chức năng Mỹ mở cuộc điều tra vì nghi ngờ thiếu minh bạch, gây bất lợi cho người hâm mộ.

Thiên Anh

Theo truyền thông Mỹ, giới chức hai bang New York và New Jersey đã chính thức vào cuộc điều tra quy trình phân phối vé của FIFA cho các trận đấu thuộc FIFA World Cup 2026. Đây là hai địa phương đăng cai nhiều trận đấu quan trọng của giải, trong đó có trận chung kết diễn ra trên sân MetLife.

FIFA bị hai bang ở Mỹ điều tra. Ảnh: FIFA

Cơ quan chức năng Mỹ cho biết họ muốn làm rõ liệu FIFA có vi phạm các quy định bảo vệ người tiêu dùng hay không, khi xuất hiện hàng loạt phản ánh liên quan đến giá vé tăng đột biến, thay đổi vị trí chỗ ngồi và cách bán vé bị cho là gây hiểu nhầm cho người mua.

Một trong những vấn đề gây tranh cãi lớn nhất là mô hình “định giá linh hoạt” mà FIFA áp dụng. Theo đó, giá vé có thể thay đổi liên tục tùy theo nhu cầu thị trường. Nhiều cổ động viên cho rằng họ phải trả mức giá cao gấp nhiều lần dự kiến để sở hữu vé xem các trận đấu lớn.

Đáng chú ý, một số vé trận chung kết World Cup 2026 đang được rao bán với mức gần 33.000 USD, tương đương hàng trăm triệu đồng Việt Nam. Trong khi đó, nhiều khán giả phản ánh họ bị đổi vị trí ngồi xa sân hơn so với khu vực đã đặt mua ban đầu.

Tổng chưởng lý bang New York Letitia James nhấn mạnh người hâm mộ đã chờ đợi nhiều năm để được thưởng thức World Cup trên sân nhà và xứng đáng tiếp cận vé với mức giá hợp lý. Bà cho rằng không ai nên bị ép trả những khoản tiền “trên trời” cho một chỗ ngồi tại sân vận động.

Trong khi đó, phía New Jersey cáo buộc quy trình mua vé World Cup đang trở thành “mê cung hỗn loạn” với tình trạng khan hiếm vé nhân tạo và mức giá leo thang khó kiểm soát.

Đến nay, FIFA chưa đưa ra phản hồi chính thức về cuộc điều tra. Tuy nhiên, vụ việc đang tạo ra áp lực lớn lên cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới trong bối cảnh World Cup 2026 chỉ còn ít tuần nữa sẽ khởi tranh tại Mỹ, Mexico và Canada.

World Cup 2026 là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự, đồng thời được kỳ vọng trở thành giải đấu bóng đá lớn nhất lịch sử. Tuy nhiên, những lùm xùm quanh giá vé và cách phân phối vé đang khiến hình ảnh giải đấu phần nào bị ảnh hưởng trước giờ bóng lăn.

Đội vô địch World Cup 2026 nhận bao nhiêu tiền?

FIFA tiếp tục phá kỷ lục về doanh thu và tiền thưởng tại World Cup 2026. Đội đăng quang sẽ nhận khoản thưởng lên tới 50 triệu USD, cao nhất lịch sử giải đấu.

Chỉ còn ít tuần trước ngày khai mạc World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, FIFA đã chính thức công bố cơ cấu tiền thưởng mới dành cho 48 đội tuyển tham dự. Với tổng quỹ phân phối lên tới 871 triệu USD, đây được xem là kỳ World Cup có giá trị thương mại và tài chính lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino công bố cơ cấu tiền thưởng World Cup 2026.
World Cup 2026 liệu có "thổi bùng" ngành khách sạn Bắc Mỹ?

Dù World Cup 2026 được kỳ vọng tạo cú hích lớn cho du lịch và lưu trú, nhiều khách sạn tại Mỹ, Canada vẫn ghi nhận tỷ lệ đặt phòng thấp hơn dự báo.

Chỉ còn chưa đầy một tháng trước khi FIFA World Cup 2026 khởi tranh, ngành khách sạn tại Bắc Mỹ lại đối mặt thực tế trái ngược kỳ vọng khi lượng đặt phòng ở nhiều thành phố đăng cai vẫn khá ảm đạm.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích bất động sản CoStar, tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn tại nhiều điểm tổ chức giải đấu hiện thấp hơn cùng kỳ năm ngoái, dù đây là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển, 104 trận đấu và diễn ra tại 16 thành phố thuộc Mỹ, Canada và Mexico.

Mexico đặt mục tiêu tăng 48% chi tiêu du khách nhờ World Cup 2026

Mexico kỳ vọng World Cup 2026 sẽ tạo cú hích lớn cho ngành du lịch khi đặt mục tiêu tăng 48% mức chi tiêu trung bình của du khách.

Chính phủ Mexico đang đặt nhiều kỳ vọng vào FIFA World Cup 2026 như một “đòn bẩy” thúc đẩy tăng trưởng du lịch và dịch vụ trong năm 2026.

Theo Bộ trưởng Du lịch Mexico Josefina Rodríguez, nước này đặt mục tiêu tăng tới 48% mức chi tiêu trung bình của du khách trong thời gian diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

