Toyota Yaris Cross Hybrid tiết kiệm nhiên liệu - dễ tiếp cận xu hướng xanh

Video: Người dùng đánh giá và trải nghiệm Toyota Yaris Cross HEV.

Năm 2026 chứng kiến xu hướng giao thông xanh đang được đẩy mạnh và phát triển nhanh chóng. Từ chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt cho các dòng xe hybrid tự sạc (HEV) đáp ứng tiêu chuẩn về mức tiêu thụ nhiên liệu cho đến việc chính thức chuyển đổi và phân phối nhiên liệu sinh học E10 trên toàn quốc, dự thảo thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) tại TP HCM từ tháng 7/2027 cho thấy bức tranh toàn cảnh về hành trình chuyển đổi xanh trong ngành giao thông tại Việt Nam. Đối với các hãng xe, từ đầu năm đến nay, thị trường ghi nhận nhiều mẫu xe xanh gồm xe thuần điện (HEV), xe hybrid (HEV, PHEV) được giới thiệu và phân phối.

Toyota đề xuất xe HEV được đi vào cùng phát thải thấp tại TP HCM (dự thảo vùng phát thải thấp dự kiến được thành phố thử nghiệm từ tháng 7/2027).

Một chuyên gia ngành xe nhận định, thị trường xe xanh đa dạng mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn, nhưng cũng khiến khách hàng đặt ra phép so sánh, tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi “xuống tiền”. Một chiếc xe xanh muốn đến gần hơn với đại chúng cần được xem xét trên các yếu tố thực tế: chi phí gồm mua xe, nuôi xe, bảo dưỡng xe và giá trị bán lại; tính tiện lợi như dễ sử dụng, tiếp nhiên liệu nhanh chóng và thuận tiện, có thể đi bất cứ đâu và bất cứ lúc nào khi cần; có đáp ứng nhu cầu sử dụng hay không. Từ đó, thị trường chia ra làm nhiều phe, trong đó xe hybrid tự sạc đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn trên.

Yaris Cross HEV là mẫu SUV phổ thông có mức giá dễ tiếp cận.

Trong nhóm các mẫu xe hybrid tự sạc, Toyota Yaris Cross Hybrid là lựa chọn dễ tiếp cận khi giá bán giảm 37 triệu đồng từ đầu năm 2026 do thuộc diện được hưởng ưu đãi 30% thuế tiêu thụ đặc biệt khi đáp ứng yêu cầu về mức tiêu hao nhiên liệu. Chưa dừng lại ở đó, mẫu SUV cỡ B là chủ lực doanh số hàng tháng của Toyota, nhận ưu đãi từ hãng và hệ thống đại lý.

Cụ thể, khách hàng mua Yaris Cross HEV trong tháng 9 sẽ được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, tiết kiệm đến 74 triệu đồng chi phí lăn bánh. Ngoài ra, khách hàng mua trả góp còn được hỗ trợ lãi suất vay từ Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN). Mức giá dễ tiếp cận cùng khuyến mại hấp dẫn góp phần đưa xe hybrid tự sạc này đến gần hơn với khách hàng phổ thông.

Khoang hành lý rộng rãi cùng chức năng mở cốp rảnh tay được khách hàng trẻ yêu thích.

Trong phân khúc, Yaris Cross HEV nổi bật không chỉ bởi giá bán hay ưu đãi, mà còn chiếm ưu thế về trang bị tiện nghi và an toàn. Một chiếc SUV nhỏ gọn dễ dàng di chuyển trong phố thị nhưng mở ra không gian nội thất rộng rãi cho gia đình trẻ khi sở hữu chiều dài cơ sở 2.620mm cùng đa dạng tiện nghi như kính trần xe toàn cảnh, ghế da cao cấp, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, phanh tay điện tử, điều hòa tự động, màn hình cảm ứng 10 inch, 6 loa (trong đó có 1 loa cao cấp Pioneer), sạc không dây, mở cốp rảnh tay (đá cốp). Với những khách hàng trẻ, Yaris Cross HEV không chỉ là xe xanh để trải nghiệm, tiện nghi để hưởng thụ mà còn thể hiện phong cách cá nhân theo hướng cá tính, hiện đại và công nghệ.

Trong phân khúc, Yaris Cross HEV nổi bật không chỉ bởi giá bán hay ưu đãi, mà còn chiếm ưu thế về trang bị tiện nghi và an toàn.

Ở mẫu xe này, Toyota trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS) thế hệ thứ 3 với đa dạng tính năng: cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, đèn chiếu xa tự động, kiểm soát vận hành chân ga, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành và đèn chiếu xa tự động. TSS phát huy hiệu quả trong nhiều điều kiện vận hành và đặc biệt là khi di chuyển trong đô thị, khu vực dân cư.

Mang cấu hình hybrid tự sạc, động cơ điện trên Yaris Cross HEV có thể hoạt động độc lập hoặc phối hợp với động cơ xăng tùy theo điều kiện vận hành. Đặc biệt, trong điều kiện đô thị đông đúc, xe di chuyển với tốc độ thấp và thường xuyên dừng, nghỉ có thể khiến các mẫu xe thuần xăng tiêu hao nhiều nhiên liệu. Với xe HEV, cơ chế vận hành lại khác. Trong những điều kiện phù hợp, động cơ điện có khả năng hoạt động độc lập, trong khi động cơ xăng được tạm nghỉ, nhờ đó mức tiêu hao nhiên liệu được duy trì ở ngưỡng thấp, đồng thời mang lại khả năng vận hành yên tĩnh và êm ái.

Yaris Cross HEV sẽ được trưng bày tại phố đi bộ Hồ Gươm từ 26-27/9.

Theo thông số do hãng công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu của Yaris Cross HEV khi di chuyển trong đô thị là 3,56 lít/100km, tiết kiệm hơn 50% so với phiên bản xăng cùng dung tích, với mức tiêu thụ 7,41 lít/100km. Với trải nghiệm của nhiều người dùng, mức tiêu hao nhiên liệu có thể tiết kiệm hơn nữa với từng cá nhân nếu biết cách vận hành đúng đắn

Nhờ đó, Yaris Cross HEV ngày càng được đông đảo khách hàng lựa chọn, nằm trong nhóm 5 mẫu xe hybrid bán chạy hàng tháng (theo VAMA). Từ ngày 26-27/9, khách hàng quan tâm đến mẫu xe này cùng các mẫu xe hybrid tự sạc của Toyota, hãy đến với phố đi bộ Hồ Gươm để trực tiếp xem và tìm hiểu xe, lái thử cũng như tham gia các trò chơi, trải nghiệm hấp dẫn tại gian hàng của hãng trong khuôn khổ Giải chạy Báo Hà Nội Mới - Vì hòa bình 2026.

Với những lợi thế về mức tiêu thụ nhiên liệu và cách thức sử dụng quen thuộc, hybrid đang trở thành một trong những lựa chọn giúp người dùng từng bước tiếp cận xu hướng giao thông xanh.