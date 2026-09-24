Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Dura-Europos: Thành phố cổ đại nơi 5 nền văn minh lớn gặp nhau

Bên bờ Euphrates, có một thành phố cổ từng là nơi người Hy Lạp, Ba Tư, La Mã, Do Thái và Kitô hữu cùng sinh sống.

Thanh Bình (tổng hợp)

Dura-Europos nằm trên bờ đông sông Euphrates, thuộc miền Đông Syria ngày nay. Thành phố được người Seleukos thành lập khoảng năm 300 trước Công nguyên, sau đó lần lượt nằm dưới ảnh hưởng của người Parthia và người La Mã trước khi bị quân Sasanid chinh phục và bỏ hoang khoảng năm 256. Chính lịch sử biến động ấy đã biến Dura-Europos thành một trong những địa điểm khảo cổ đặc biệt nhất của thế giới cổ đại.

Ảnh: arqueolugares.blogspot

Điều làm các nhà khảo cổ kinh ngạc không chỉ là những bức tường thành mà còn là sự hiện diện cạnh nhau của nhiều cộng đồng tôn giáo. Trong thành phố từng có các đền thờ dành cho những vị thần Hy Lạp, La Mã và Palmyra, một giáo đường Do Thái, một nhà thờ Kitô giáo thời kỳ đầu và một đền Mithras. Nói cách khác, chỉ trong một thành phố nhỏ ở vùng biên viễn, nhiều truyền thống tôn giáo và văn hóa khác nhau đã cùng tồn tại.

Ảnh: Pinterest

Đặc biệt nổi tiếng là giáo đường Do Thái Dura-Europos, được xây dựng và trang trí vào thế kỷ III. Các bức tường bên trong phủ đầy tranh mô tả những câu chuyện trong Kinh Thánh, trong đó có Exodus, Moses, David, Esther và nhiều nhân vật khác. Khoảng 58 hình ảnh vẫn còn được bảo tồn, có thể tương đương khoảng 60% số hình ảnh ban đầu. Những bức tranh này gây bất ngờ lớn cho giới nghiên cứu bởi nghệ thuật Do Thái thời kỳ đó thường được cho là hạn chế việc thể hiện hình người.

Cách đó không xa là một nhà thờ Kitô giáo được cải tạo từ một ngôi nhà, có niên đại khoảng năm 240. Phòng rửa tội của công trình được trang trí bằng những hình ảnh Kitô giáo, trong đó nổi tiếng là hình tượng Chúa Kitô dưới dạng “Người chăn chiên nhân lành”. Đây là một trong những bằng chứng quan trọng về nghệ thuật Kitô giáo thời kỳ rất sớm.

Ảnh: de.catholicnewsagency

Dura-Europos còn cho thấy sự đa dạng ngôn ngữ đáng kinh ngạc. Các văn bản và chữ khắc tìm thấy tại đây sử dụng tiếng Hy Lạp, Latin, Palmyrene, Hebrew, Aramaic, Hatra và Pahlavi. Thành phố vì thế giống như một “bản đồ thu nhỏ” của thế giới Trung Đông cổ đại, nơi các tuyến thương mại, quân sự và văn hóa giao nhau.

Điều kỳ lạ nhất lại xảy ra vào những ngày cuối cùng của thành phố. Khi quân Sasanid bao vây Dura-Europos, người La Mã đắp một khối đất khổng lồ phía trong tường thành để gia cố phòng thủ. Lớp đất ấy vô tình chôn vùi nhiều công trình, trong đó có giáo đường Do Thái, giúp các bức tranh và kiến trúc được bảo tồn qua gần 1.700 năm.

Được khai quật trong những năm 1920–1930, Dura-Europos ngày nay không chỉ kể câu chuyện về một thành phố đã mất. Nó cho thấy thế giới cổ đại phức tạp hơn nhiều so với những ranh giới văn minh mà chúng ta thường hình dung: các nền văn hóa không chỉ đối đầu, mà còn sống cạnh nhau, trao đổi và ảnh hưởng lẫn nhau.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Dura-Europos #Văn minh cổ đại #Khảo cổ học #Tôn giáo cổ đại #Lịch sử Trung Đông

Bài liên quan

Kho tri thức

Loài vật sống ở nơi áp suất cao nhất trên bề mặt Trái Đất

Ở nơi áp suất có thể lớn gấp hơn một nghìn lần trên mặt biển, những sinh vật nhỏ bé vẫn kiếm ăn và sinh tồn bình thường.

Nếu hỏi động vật nào phải chịu áp suất lớn nhất từng được ghi nhận, câu trả lời không phải là cá mập khổng lồ hay một quái vật biển sâu, mà là những sinh vật không xương sống sống gần đáy Vực thẳm Challenger thuộc rãnh Mariana.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Những bí mật khoa học ẩn trong tranh cổ hàng trăm năm

Những bức tranh hàng trăm năm tuổi có thể lưu giữ manh mối về hành vi động vật, thực vật và hệ sinh thái mà khoa học hiện đại chỉ xác nhận rất lâu sau đó.

Các nhà khoa học vốn quen tìm kiếm dữ liệu trong hóa thạch, mẫu vật bảo tàng, DNA cổ hay những ghi chép lịch sử. Nhưng một nguồn tư liệu ít được chú ý hơn lại nằm ngay trên những bức tranh treo trong viện bảo tàng.

Nghệ sĩ từ nhiều thế kỷ trước thường quan sát thiên nhiên rất kỹ. Một số tác phẩm không chỉ thể hiện vẻ đẹp của cây cối và động vật mà còn ghi lại mối quan hệ sinh thái thực sự tồn tại ngoài tự nhiên.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Sinh vật kỳ lạ được phát hiện 'đi nhờ' nhện biển dưới đáy đại dương

Ở độ sâu hơn 3.000m, các nhà khoa học phát hiện những sinh vật giáp xác nhỏ bé bám chặt vào chân nhện biển khổng lồ, có thể để di chuyển và tìm bạn tình.

Ở nơi sâu hàng nghìn mét dưới mặt biển, việc di chuyển và tìm kiếm đồng loại không hề dễ dàng với những sinh vật nhỏ bé. Một quan sát mới ở đông nam Thái Bình Dương cho thấy loài giáp xác Mesopleustes abyssorum có thể đã tìm ra một cách đặc biệt: bám lên những con nhện biển khổng lồ và để chúng đưa đi.

Khi khảo sát đáy biển bằng robot lặn điều khiển từ xa, các nhà khoa học bắt gặp những con M. abyssorum nhỏ bé đang bám chặt vào chân nhện biển Colossendeis colossea. 4 ngày sau, cảnh tượng tương tự lại xuất hiện tại một địa điểm cách đó khoảng 225 km. Việc hành vi này lặp lại ở hai nơi khác nhau khiến họ cho rằng những con giáp xác có thể chủ động bám vào nhện biển thay vì chỉ vô tình gặp nhau.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới