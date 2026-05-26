FIFA tiếp tục phá kỷ lục về doanh thu và tiền thưởng tại World Cup 2026. Đội đăng quang sẽ nhận khoản thưởng lên tới 50 triệu USD, cao nhất lịch sử giải đấu.

Chỉ còn ít tuần trước ngày khai mạc World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, FIFA đã chính thức công bố cơ cấu tiền thưởng mới dành cho 48 đội tuyển tham dự. Với tổng quỹ phân phối lên tới 871 triệu USD, đây được xem là kỳ World Cup có giá trị thương mại và tài chính lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino công bố cơ cấu tiền thưởng World Cup 2026.

Đội vô địch World Cup 2026 nhận bao nhiêu tiền?

Theo quyết định được FIFA thông qua, đội tuyển giành chức vô địch World Cup 2026 sẽ nhận 50 triệu USD tiền thưởng thành tích. Đội á quân nhận 33 triệu USD, đội hạng Ba nhận 29 triệu USD và đội đứng thứ Tư nhận 27 triệu USD.

Các đội lọt vào tứ kết sẽ nhận 19 triệu USD, vòng 1/8 nhận 15 triệu USD, trong khi các đội dừng bước ở vòng knock-out đầu tiên được nhận 11 triệu USD. Ngay cả những đội bị loại từ vòng bảng cũng nhận 9 triệu USD tiền thưởng thành tích.

Ngoài khoản thưởng dựa trên thành tích thi đấu, FIFA còn hỗ trợ trực tiếp cho mỗi đội tuyển tham dự 10 triệu USD tiền tham dự cùng 2,5 triệu USD chi phí chuẩn bị trước giải. Điều này đồng nghĩa mỗi đội góp mặt tại World Cup 2026 được đảm bảo nhận tối thiểu 12,5 triệu USD, bất kể kết quả trên sân cỏ.

Nếu cộng cả các khoản hỗ trợ cố định, nhà vô địch World Cup 2026 có thể mang về tổng cộng khoảng 62,5 triệu USD, chưa kể các khoản thưởng riêng từ liên đoàn bóng đá quốc gia, nhà tài trợ hoặc chính phủ mỗi nước.

Vì sao tiền thưởng World Cup 2026 tăng mạnh?

Mức thưởng 50 triệu USD dành cho nhà vô địch cao hơn gần 20% so với 42 triệu USD mà Argentina nhận được sau chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar. Tổng tiền thưởng thành tích riêng cho các đội tuyển cũng tăng từ 440 triệu USD năm 2022 lên 655 triệu USD ở phiên bản 2026, tương đương mức tăng khoảng 50%.

Theo FIFA, nguyên nhân chính đến từ sự bùng nổ doanh thu thương mại của giải đấu. World Cup 2026 lần đầu tiên có 48 đội tuyển thay vì 32 đội như trước đây, số trận đấu tăng từ 64 lên 104 trận. Điều này giúp FIFA mở rộng đáng kể doanh thu từ bản quyền truyền hình, tài trợ, quảng cáo, bán vé và các hoạt động thương mại đi kèm.

Bên cạnh đó, việc giải đấu được tổ chức tại ba quốc gia Bắc Mỹ với hạ tầng hiện đại và sức mua lớn cũng được kỳ vọng tạo nên nguồn thu kỷ lục. FIFA dự báo tổng doanh thu trong chu kỳ 2023-2026 có thể vượt 13 tỷ USD, cao hơn rất nhiều so với chu kỳ World Cup trước đó.

Một yếu tố khác khiến FIFA phải điều chỉnh tăng phân phối là chi phí tham dự giải đấu ngày càng lớn. Nhiều liên đoàn bóng đá quốc gia phản ánh chi phí lưu trú, di chuyển và vận hành đội tuyển tại Bắc Mỹ cao hơn đáng kể so với các kỳ World Cup trước. Do đó FIFA đã nâng thêm khoản hỗ trợ nhằm đảm bảo các đội tuyển không bị thua lỗ khi tham dự giải.

Kỳ World Cup “giàu có” nhất lịch sử

Không chỉ sở hữu quỹ thưởng cao nhất từ trước tới nay, World Cup 2026 còn được đánh giá là giải đấu có quy mô thương mại lớn nhất lịch sử bóng đá.

Tổng số tiền FIFA phân phối cho các đội tham dự hiện đã được nâng lên 871 triệu USD, tăng khoảng 98% so với mức 440 triệu USD của World Cup 2022. Đây là bước nhảy vọt chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Giới chuyên gia thể thao nhận định World Cup đang dần trở thành một “cỗ máy kinh tế” toàn cầu, nơi doanh thu từ truyền hình, nền tảng số, tài trợ thương hiệu và du lịch thể thao tăng trưởng mạnh qua từng kỳ tổ chức. Việc mở rộng lên 48 đội không chỉ giúp nhiều quốc gia có cơ hội tham dự hơn mà còn mở rộng thị trường người xem, kéo theo nguồn thu thương mại khổng lồ cho FIFA và các đối tác.

Với khoản thưởng tối đa hơn 62 triệu USD cho nhà vô địch cùng tổng quỹ phân phối gần 900 triệu USD, World Cup 2026 không chỉ là cuộc cạnh tranh danh giá nhất của bóng đá thế giới mà còn là giải đấu mang lại giá trị kinh tế lớn nhất trong lịch sử thể thao vua.