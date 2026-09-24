Cơn đau bìu tự hết bị bỏ qua, bé trai 13 tuổi mất tinh hoàn

Nhiều lần đau bìu rồi tự hết khiến gia đình chủ quan. Đến khi đau dữ dội trở lại, tinh hoàn trái của bé trai 13 tuổi đã hoại tử.

Đau bìu tái diễn, lần cấp cứu đã quá muộn

H.G.B. (13 tuổi, Hà Nội) từng nhiều lần xuất hiện các cơn đau vùng bìu nhưng sau đó tự thuyên giảm. Cho rằng trẻ chỉ bị đau thông thường trong lúc vui chơi, sinh hoạt, gia đình không đưa B. đi kiểm tra.

Một ngày trước khi nhập viện, sau khi thức dậy vào buổi sáng, B. bất ngờ đau dữ dội vùng bìu và tinh hoàn. Trẻ thông báo với bố mẹ nhưng do triệu chứng tương tự những lần trước, gia đình tiếp tục theo dõi và cho rằng cơn đau có thể tự hết. B. vẫn cố gắng đến trường.

Đến chiều tối, cơn đau có phần giảm nhưng trẻ bắt đầu đau bụng. Sáng hôm sau, đau dữ dội vùng bìu tái xuất hiện, mức độ nghiêm trọng hơn. Nhận thấy tình trạng của con không cải thiện, khoảng 15h cùng ngày, gia đình đưa B. đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Ca phẫu thuật tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - Ảnh BVCC

Ngay khi tiếp nhận, BSCKII Trần Thượng Việt, Trưởng Khoa Ngoại Tiết niệu và Nam học, nhận thấy các dấu hiệu bất thường và chẩn đoán trẻ bị xoắn tinh hoàn. B. được chuyển thẳng lên phòng mổ cấp cứu.

“Khi mở vùng bìu, chúng tôi nhận thấy tinh hoàn trái của bệnh nhi đã chuyển màu tím đen. Tinh hoàn bị xoắn chặt khoảng 5 vòng, khiến nguồn máu nuôi bị tắc nghẽn hoàn toàn. Tinh hoàn đã hoại tử nặng và không còn khả năng bảo tồn nên buộc phải cắt bỏ”, BSCKII Trần Thượng Việt cho biết.

Theo bác sĩ Việt, xoắn tinh hoàn là một cấp cứu ngoại khoa xảy ra khi thừng tinh bị xoắn quanh trục, làm cản trở hoặc ngừng dòng máu đến tinh hoàn. Thời gian từ khi xuất hiện triệu chứng đến lúc được phẫu thuật có ý nghĩa quyết định đối với khả năng bảo tồn tinh hoàn.

Nếu được can thiệp sớm, tinh hoàn có cơ hội được tháo xoắn và bảo tồn. Ngược lại, tình trạng thiếu máu kéo dài có thể khiến mô tinh hoàn hoại tử, buộc phải cắt bỏ. Với B., khi phẫu thuật, tinh hoàn trái đã chuyển màu tím đen và hoại tử nặng nên không thể giữ lại.

Đau bìu ở trẻ trai: Đừng chờ tự hết

Theo BSCKII Trần Thượng Việt, xoắn tinh hoàn có thể gặp ở nhiều lứa tuổi, nhưng thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ trong độ tuổi dậy thì. Đây là tình trạng cần được nhận diện và xử trí khẩn cấp bởi càng chậm trễ, nguy cơ tổn thương và mất tinh hoàn càng tăng.

Triệu chứng điển hình là đau đột ngột, dữ dội ở một bên bìu. Trẻ có thể kèm sưng, đỏ vùng bìu; tinh hoàn bên bệnh nằm cao hơn bên đối diện. Một số trường hợp xuất hiện đau bụng, buồn nôn hoặc nôn.

Đáng lưu ý, cơn đau không phải lúc nào cũng kéo dài liên tục. Một số trẻ có thể xuất hiện những cơn đau dữ dội rồi tự thuyên giảm. Điều này dễ khiến gia đình lầm tưởng trẻ đã khỏi bệnh và bỏ qua thăm khám. Tuy nhiên, những cơn đau tái diễn có thể liên quan đến tình trạng xoắn tinh hoàn từng lúc, cần được bác sĩ chuyên khoa đánh giá để có hướng xử trí phù hợp.

Việc mất một bên tinh hoàn cũng có thể khiến trẻ và gia đình lo lắng về khả năng sinh sản, nội tiết và tâm lý sau này. Tuy nhiên, theo bác sĩ Việt, nếu tinh hoàn còn lại phát triển và hoạt động bình thường, khả năng sản xuất nội tiết tố sinh dục và tinh trùng vẫn có thể được duy trì.

BSCKII Trần Thượng Việt khuyến cáo, khi trẻ trai xuất hiện cơn đau đột ngột hoặc bất thường ở vùng bìu, đặc biệt là đau một bên, phụ huynh không nên chờ xem triệu chứng có tự hết hay không. Trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế có chuyên khoa phù hợp càng sớm càng tốt.

“Xoắn tinh hoàn là cấp cứu cần can thiệp khẩn cấp. Phụ huynh tuyệt đối không nên tự xoa bóp, tác động hoặc tìm cách tháo xoắn tại nhà. Việc chậm trễ có thể làm mất đi cơ hội bảo tồn tinh hoàn của trẻ”, BSCKII Trần Thượng Việt nhấn mạnh.

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