Đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân

Cùng với đề xuất bổ sung nhiều biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Chính phủ đề xuất nâng mức phạt tiền đối với cá nhân.

Nội dung trên được đề cập trong Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp chiều 23/9.

Đề xuất bổ sung nhiều biện pháp cưỡng chế

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo luật là đề xuất bổ sung nhiều biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Quốc hội.

Theo đó, dự thảo đề xuất tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn.

Biện pháp thứ hai là niêm phong trụ sở, địa điểm, cơ sở hoặc bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để cưỡng chế thi hành hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tạm đình chỉ hoạt động có thời hạn và thi hành biện pháp khắc phục hậu quả.

Dự thảo cũng đề xuất yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để cưỡng chế thi hành các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả nêu trên.

Bên cạnh đó, có đề xuất tạm dừng đăng kiểm phương tiện, đăng ký phương tiện, cấp giấy phép điều khiển phương tiện... để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, giao thông đường sắt, giao thông đường thủy nội địa, giao thông hàng hải và hoạt động hàng không dân dụng.

Một biện pháp khác là yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số hoặc thực hiện biện pháp ngăn chặn kỹ thuật, chặn truy cập đối với tổ chức, cá nhân không chấp hành hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động có thời hạn, biện pháp khắc phục hậu quả trên môi trường điện tử.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho rằng yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước; yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số hoặc thực hiện biện pháp ngăn chặn kỹ thuật, chặn truy cập là những biện pháp nhằm đình chỉ, chấm dứt hành vi vi phạm, chưa thật sự phù hợp với tính chất cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

Đối với biện pháp tạm dừng đăng kiểm phương tiện, tạm dừng đăng ký phương tiện, tạm dừng cấp giấy phép điều khiển phương tiện, cơ quan thẩm tra cho rằng các biện pháp này chỉ nhằm vào phương tiện, tài sản thay vì cá thể hóa và xác định đúng người thực hiện hành vi vi phạm.

Theo Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, giải pháp này chưa thật sự có tính căn cơ, toàn diện. Cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát, chỉnh lý các quy định của dự thảo luật để bảo đảm tính phù hợp, khả thi.

Đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa lên 1,5 tỷ đồng

Một nội dung đáng chú ý khác là Chính phủ đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính từ 1 tỷ đồng lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Dự thảo luật đồng thời bổ sung một số lĩnh vực có thể áp dụng mức phạt tiền cao hơn, tối đa không quá 2 lần mức phạt chung áp dụng đối với cùng hành vi vi phạm tại địa bàn thuộc các thành phố, khu kinh tế đặc biệt.

Qua thẩm tra, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng nếu quy định mức phạt tiền quá cao, không phù hợp với khả năng tài chính thực tế của đa số cá nhân và doanh nghiệp thì sẽ không phát huy được hiệu quả.

Theo cơ quan thẩm tra, bên cạnh phương án tăng mức phạt tiền, cần xem xét các giải pháp căn cơ hơn như áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, các hình thức phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động...

Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đồng thời đề nghị nghiên cứu, tham khảo thêm kinh nghiệm nước ngoài để vừa tăng cường tính răn đe, phòng ngừa, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, vừa hạn chế việc tăng mức phạt tiền quá cao.