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Sống Khỏe

Nặng ngực, tim đập 170 lần/phút: Cảnh giác cơn nhịp nhanh kịch phát

Cơn nặng ngực, tim đập khoảng 170 lần/phút khiến cụ ông 76 tuổi mệt lả. Điện tâm đồ phát hiện nhịp nhanh kịch phát trên thất.

Thúy Nga

Tim đập nhanh đột ngột, không nên xem nhẹ

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân L.V.Đ., 76 tuổi, nhập viện trong tình trạng nặng ngực, tim đập rất nhanh và mệt lả.

Theo người nhà, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhưng điều trị chưa thường xuyên. Khoảng 1 giờ trước khi nhập viện, khi đang đi chợ, ông đột ngột cảm thấy nặng ngực, tim đập nhanh bất thường, kèm mệt lả. Gia đình nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành thăm khám và kiểm tra. Nhịp tim của bệnh nhân khoảng 170 lần/phút, huyết áp 100/60 mmHg. Điện tâm đồ ghi nhận cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất.

Người bệnh được điều trị bằng thuốc phù hợp. Khoảng 15 phút sau, cơn nhịp nhanh chấm dứt, nhịp tim trở về ổn định. Sau đó, bệnh nhân được chuyển Khoa Nội Tim mạch để tiếp tục theo dõi và điều trị.

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Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Những dấu hiệu nào cần đi cấp cứu?

BS.CKI. Đỗ Minh Mẫn, Trưởng khoa Cấp Cứu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cảnh báo, khi xuất hiện tình trạng tim đập nhanh bất thường, người bệnh cần đặc biệt lưu ý nếu đi kèm đau hoặc nặng ngực, khó thở, chóng mặt nhiều, mệt lả, tụt huyết áp hoặc ngất.

Đây là những dấu hiệu cần được đánh giá và xử trí y tế càng sớm càng tốt. Khi tim đập quá nhanh, khả năng bơm máu của tim có thể bị ảnh hưởng, từ đó dẫn đến tụt huyết áp và xuất hiện các triệu chứng nguy hiểm.

Đặc biệt, ở người lớn tuổi hoặc người có bệnh lý nền tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, một cơn tim đập nhanh xuất hiện đột ngột không nên chỉ được xem là tình trạng hồi hộp thông thường.

Khi đột ngột xuất hiện cơn tim đập rất nhanh, người bệnh nên dừng hoạt động, ngồi hoặc nằm nghỉ; không tự ý uống thêm thuốc tim mạch nếu chưa có hướng dẫn của bác sĩ. Việc ghi nhớ thời điểm bắt đầu cơn và các triệu chứng đi kèm cũng giúp bác sĩ có thêm thông tin khi thăm khám.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo hoặc tình trạng không cải thiện, cần gọi cấp cứu hoặc đến cơ sở y tế ngay.

BS.CKII. Nguyễn Kim Tường, Phó Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, cho biết việc cấp cứu và cắt thành công cơn nhịp nhanh kịch phát sau 15 phút cho thấy vai trò của quy trình xử trí rối loạn nhịp nhanh và can thiệp kịp thời.

Cơn tim đập nhanh có thể xuất hiện đột ngột và chấm dứt sau một thời gian ngắn, nhưng nếu kèm nặng ngực, khó thở, chóng mặt, mệt lả, tụt huyết áp hoặc ngất, người bệnh không nên chờ cơn tự hết mà cần được đánh giá y tế sớm.

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#Rối loạn nhịp tim #Cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất #Tim đập nhanh #Cấp cứu tim mạch #Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á

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