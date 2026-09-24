Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Sửa đổi Luật An toàn thực phẩm: Đảm bảo thực phẩm an toàn và minh bạch hơn

Khi sửa Luật An toàn thực phẩm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải trả lời 3 vấn đề cốt yếu, mà trước hết là "thực phẩm đến tay người dân có an toàn hay không?".

Thiên Tuấn

Dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp chiều 24/9.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, dự thảo Luật gồm 76 điều, 9 chương, quy định về các nội dung cơ bản như: an toàn thực phẩm; quyền, nghĩa vụ của cơ sở kinh doanh thực phẩm; điều kiện đối với thực phẩm và cơ sở kinh doanh thực phẩm; các biện pháp quản lý an toàn thực phẩm; hệ thống thông tin, truy xuất nguồn gốc...

20260924152158342117902382666779069874860937922503g3587189976484290001cdf9559b94962c82eb32b5b4b996ae5f.jpg
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. Ảnh: Quốc hội.

Về phân cấp, phân quyền, dự thảo Luật đã cụ thể hóa nguyên tắc phân cấp, phân quyền thống nhất một đầu mối, quy định Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm.

Theo dự thảo, cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm Trung ương là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm.

Dự thảo luật giao Chính phủ quy định thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi bản công bố sản phẩm và Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo hướng đẩy mạnh phân cấp tối đa cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện.

Góp thêm ý kiến về các nội dung trong dự thảo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức quản trị an toàn thực phẩm.

Theo đó, trọng tâm của lần sửa đổi này không chỉ là bổ sung điều kiện, giấy phép hay thủ tục mà cần chuyển từ quản lý phân tán sang xác định rõ đầu mối và trách nhiệm; từ phương thức nặng về tiền kiểm sang quản lý theo nguy cơ, tăng cường hậu kiểm; từ quản lý chủ yếu dựa trên hồ sơ sang quản trị bằng dữ liệu, tri thức và trách nhiệm theo chuỗi.

20260924153627274317902391041459069874860937922503g35871899764842900019612d65f6d3a0edeedc16435f61f7e49.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Quốc hội).

Chủ tịch Quốc hội đề nghị dự thảo Luật làm rõ đầu mối chịu trách nhiệm chính, đồng thời phân định cụ thể trách nhiệm giữa các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý với những chính sách tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng cần tăng cường đánh giá nguy cơ với tinh thần kiểm soát an toàn thực phẩm phải được thực hiện từ gốc, thay vì chỉ phát hiện khi sản phẩm đã lưu thông trên thị trường.

Về công tác hậu kiểm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung vào cơ sở, sản phẩm, lịch sử tuân thủ và những lĩnh vực có nguy cơ cao, hạn chế phát sinh yêu cầu hồ sơ không cần thiết.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) khi được ban hành cần phải trả lời 3 vấn đề cốt yếu: Thực phẩm đến tay người dân có an toàn hay không?; Doanh nghiệp tuân thủ tốt có ít thủ tục hơn hay không?; Khi xảy ra sự cố có truy được nguồn gốc, xác định được trách nhiệm và xử lý đủ nhanh hay không?

“An toàn thực phẩm không được bảo đảm bằng việc tạo ra nhiều giấy phép hơn, mà phải bằng chuẩn an toàn rõ hơn, dữ liệu tốt hơn, hậu kiểm mạnh hơn và trách nhiệm không thể né tránh”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật An toàn thực phẩm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục thể chế hóa mô hình quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất đầu mối, rõ trách nhiệm từ Trung ương đến địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, chuyển từ tiền kiểm sang kiểm soát dựa trên dữ liệu.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, khi xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an toàn thực phẩm phải bảo đảm kết nối, liên thông và bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp. Công tác hậu kiểm cần được thực hiện thực chất, tập trung kiểm tra tại cơ sở và kiểm nghiệm mẫu trên thị trường, đồng thời tăng cường cơ chế kiểm soát quyền lực trong hoạt động kiểm tra.

Về lộ trình trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu về dự thảo luật tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10) và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2027).

#thực phẩm #sửa luật #luật ATTP #quốc hội

Bài liên quan

Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Công tác cán bộ của Hải Phòng có đổi mới căn bản

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Thành ủy Hải Phòng đã có những đổi mới khá cơ bản.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 222 của Bộ Chính trị nhấn mạnh như trên khi chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, sáng 24/9.

Theo Thủ tướng, đợt kiểm tra lần 3 với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tập trung vào một số nội dung quan trọng, trong đó công tác cán bộ là then chốt của then chốt, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo có vai trò đột phá, là một động lực mới để thúc đẩy tăng trưởng, tăng năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển đất nước.

Xem chi tiết

Chính trị

Đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân

Cùng với đề xuất bổ sung nhiều biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Chính phủ đề xuất nâng mức phạt tiền đối với cá nhân.

Nội dung trên được đề cập trong Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp chiều 23/9.

Đề xuất bổ sung nhiều biện pháp cưỡng chế

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mang bản sắc Việt Nam tới gần hơn nữa với bạn bè quốc tế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mang bản sắc Việt Nam tới gần hơn nữa với bạn bè quốc tế

Tiếp tục các hoạt động nhân dịp tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và triển khai các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, tối 21/9 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự sự kiện văn hóa nghệ thuật “Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc” và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại Liên hợp quốc: Biến sức mạnh đơn lẻ thành sức mạnh tập thể

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại Liên hợp quốc: Biến sức mạnh đơn lẻ thành sức mạnh tập thể

Phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, các quốc gia có thể biến nghi kỵ thành lòng tin, biến đối đầu thành đối thoại, biến chia rẽ thành hợp tác, biến sức mạnh đơn lẻ thành sức mạnh tập thể.

Toàn văn bài phát biểu chính sách tại FPA của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Toàn văn bài phát biểu chính sách tại FPA của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Trong khuôn khổ chuyến công tác dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 22/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ (FPA). 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Khai mạc Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Khai mạc Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81

Sáng 22/9 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 81 với chủ đề “Khôi phục lòng tin, kiến tạo chuyển đổi: Một Liên hợp quốc hành động vì tất cả mọi người” đã chính thức khai mạc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mang bản sắc Việt Nam tới gần hơn nữa với bạn bè quốc tế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mang bản sắc Việt Nam tới gần hơn nữa với bạn bè quốc tế

Tiếp tục các hoạt động nhân dịp tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và triển khai các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, tối 21/9 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự sự kiện văn hóa nghệ thuật “Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc” và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ.

Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững.