Vì sao tour World Cup 2026 có giá gần 2 tỷ đồng?

Tour World Cup 2026 đang được chào bán với giá từ vài trăm triệu đến gần 2 tỷ đồng/người, song vẫn thu hút nhiều khách Việt có điều kiện.

World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7/2026 tại ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico. Đây là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự, với tổng cộng 104 trận đấu được tổ chức tại 16 thành phố. Quy mô mở rộng cùng sức hút của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khiến nhu cầu săn vé và đặt tour từ rất sớm tăng mạnh ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Theo các doanh nghiệp lữ hành trong nước, thị trường tour World Cup năm nay được chia thành nhiều phân khúc. Các gói cơ bản kết hợp vé máy bay, khách sạn và hỗ trợ thủ tục thường có giá từ 150-350 triệu đồng/người. Tuy nhiên, những chương trình cao cấp hướng tới khách hàng doanh nhân hoặc người có thu nhập cao lại có mức giá hoàn toàn khác biệt.

Nhiều đơn vị đang chào bán các gói trải nghiệm World Cup với mức giá từ vài trăm triệu đồng đến gần 2 tỷ đồng/người. Đặc biệt, những tour xem các trận bán kết hoặc chung kết, đi kèm vé VIP, lưu trú khách sạn 5 sao, xe riêng đưa đón và các dịch vụ cá nhân hóa thường có giá dao động từ 1-1,9 tỷ đồng.

Giới kinh doanh du lịch cho biết mức giá này phản ánh thực tế chi phí tổ chức chuyến đi tại khu vực Bắc Mỹ vốn rất đắt đỏ. Giá phòng khách sạn tại các thành phố đăng cai tăng mạnh trong thời gian diễn ra giải đấu. Bên cạnh đó, chi phí vé máy bay quốc tế, vận chuyển nội địa giữa các thành phố tổ chức và giá vé xem các trận cầu tâm điểm đều ở mức cao.

Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận lượng khách Việt quan tâm đáng kể. Nhóm khách chủ yếu là doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp, người có điều kiện kinh tế hoặc những người hâm mộ bóng đá lâu năm muốn trực tiếp hòa mình vào bầu không khí của giải đấu.

Theo các công ty lữ hành, điều thu hút khách hàng không chỉ là việc được vào sân theo dõi những trận cầu đỉnh cao mà còn là cơ hội trải nghiệm các dịch vụ cao cấp. Nhiều gói tour được thiết kế theo hướng cá nhân hóa với phòng chờ VIP tại sân bay, khách sạn hạng sang, hướng dẫn viên riêng, phương tiện đưa đón cao cấp và lịch trình tham quan các địa danh nổi tiếng tại Mỹ, Canada hoặc Mexico.

Một số đơn vị cho biết đã nhận được yêu cầu tư vấn từ khách hàng ngay sau khi FIFA công bố lịch thi đấu và các phương án bán vé. Nhiều người chấp nhận bỏ ra số tiền tương đương giá trị một chiếc ô tô để có cơ hội theo dõi trực tiếp World Cup từ khán đài, thay vì chỉ xem qua màn hình.

Tuy nhiên, bên cạnh nhóm khách sẵn sàng chi mạnh tay, không ít người vẫn tỏ ra dè dặt trước mức giá cao. Thủ tục xin visa Bắc Mỹ, chi phí phát sinh trong chuyến đi và nguy cơ giá dịch vụ tiếp tục tăng khi giải đấu đến gần là những yếu tố khiến nhiều người cân nhắc.

Các chuyên gia du lịch nhận định, World Cup 2026 không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần mà còn là sản phẩm du lịch trải nghiệm cao cấp. Trong bối cảnh nhu cầu du lịch kết hợp sự kiện quốc tế ngày càng gia tăng, những tour có giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng vẫn có chỗ đứng riêng trên thị trường.

Với mức giá lên tới gần 2 tỷ đồng/người, World Cup 2026 có thể nằm ngoài khả năng chi trả của phần lớn người hâm mộ. Tuy nhiên, đối với nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh, đây được xem là khoản chi xứng đáng để sở hữu những trải nghiệm độc quyền tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

World Cup 2026: Giá vé tăng chóng mặt vì "định giá động", FIFA bị điều tra

Chính sách "định giá động" lần đầu được FIFA áp dụng tại World Cup 2026 đang khiến giá vé nhiều trận đấu tăng vọt, kéo theo làn sóng chỉ trích.

World Cup 2026 dù còn chưa chính thức khởi tranh nhưng đã trở thành tâm điểm tranh cãi liên quan đến giá vé. Hàng loạt người hâm mộ bày tỏ sự bức xúc khi chi phí để vào sân theo dõi các trận đấu tăng mạnh chỉ trong thời gian ngắn, trong khi FIFA đang đối mặt với cuộc điều tra về phương thức bán vé gây nhiều tranh cãi.

"Định giá động" là gì?

World Cup 2026 chưa diễn ra, FIFA đã dính lùm xùm về vé bán ra

FIFA bị chỉ trích dữ dội khi hoạt động bán vé World Cup 2026 bị cơ quan chức năng Mỹ mở cuộc điều tra vì nghi ngờ thiếu minh bạch, gây bất lợi cho người hâm mộ.

Theo truyền thông Mỹ, giới chức hai bang New York và New Jersey đã chính thức vào cuộc điều tra quy trình phân phối vé của FIFA cho các trận đấu thuộc FIFA World Cup 2026. Đây là hai địa phương đăng cai nhiều trận đấu quan trọng của giải, trong đó có trận chung kết diễn ra trên sân MetLife.

download-1169.png
FIFA bị hai bang ở Mỹ điều tra. Ảnh: FIFA
Estadio Guadalajara - "Núi lửa" 48.000 chỗ sẵn sàng bùng nổ tại World Cup

"Thánh địa" Estadio Guadalajara sẵn sàng đón tiếp hàng vạn người hâm mộ bằng bầu không khí cuồng nhiệt nhất kỳ World Cup 2026.

Tọa lạc tại vùng ngoại ô Zapopan (bang Jalisco), Estadio Akron (tạm thời đổi tên thành Estadio Guadalajara trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2026). được xem là một trong những kiệt tác kiến trúc và là biểu tượng kiêu hãnh của bóng đá Mexico. Dù sở hữu quy mô khiêm tốn nhất trong số các sân đấu của nước chủ nhà tại World Cup 2026, "chảo lửa" 48.000 chỗ ngồi này vẫn hứa hẹn tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt không thể trộn lẫn, sẵn sàng bùng nổ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. (Ảnh: AP)
Mối lương duyên giữa Guadalajara và bóng đá vốn đã có từ lâu đời. Từng là nơi đăng cai các trận đấu tại World Cup 1970 và 1986, thành phố này từ lâu đã khẳng định vị thế là một trong những thủ phủ bóng đá của Mexico, nơi khai sinh ra hai câu lạc bộ huyền thoại: Club Deportivo Guadalajara (Chivas) và Atlas FC. Sân vận động Akron tọa lạc tại vùng ngoại ô Zapopan cũng không hề xa lạ với các giải đấu quốc tế, khi từng là tâm điểm chú ý tại Đại hội Thể thao Đại chúng châu Mỹ (Pan American Games) 2011 và Giải vô địch bóng đá U17 thế giới. (Ảnh: Primicias)
