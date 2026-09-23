[GALLERY] Lexus ES 2026 chốt lịch ra mắt Việt Nam, dự kiến từ 2,36 tỷ đồng

Theo kế hoạch, Lexus ES 2026 mới sẽ chính thức được giới thiệu tại TP.HCM vào ngày 7/10/2026. Xe sẽ có cả bản hybrid và thuần điện, giá dự kiến từ 2,36 tỷ đồng
Theo kế hoạch, Lexus ES 2026 mới sẽ chính thức được giới thiệu tại TP.HCM vào ngày 7/10/2026. Xe sẽ có cả bản hybrid và thuần điện, giá dự kiến từ 2,36 tỷ đồng
Sau nhiều năm hứa hẹn và thử nghiệm thương hiệu Ceer do Ả-Rập Xê-Út phát triển đã ra mắt bộ đôi ôtô điện mang tên Ceer Exobot với thiết kế viễn tưởng.
Mazda Roadster FSW Ver. 2 độ màu vàng có giá 4.708.000 Yên (khoảng 941 triệu đồng). Trong khi đó, Mazda MX-5 nguyên bản có giá 3.256.000 Yên (651 triệu đồng).
Sau khi được ra mắt hồi tháng 4 dưới dạng ý tưởng, Rolls-Royce Nightingale mui trần dựa trên coupe điện Spectre đang được hãng phát triển với quy trình cầu kỳ.
Cơn mưa như trút nước khiến nhiều tuyến đường ở TP HCM ngập như sông, nhiều ô tô phóng nhanh qua đoạn ngập tạo sóng nước văng tung tóe hai bên đường.
Emoura Phạm liên tục thay đổi hình ảnh với loạt trang phục đa dạng trong những ngày đầu dự Miss Grand International 2026 tại Thái Lan.
Hiện chưa rõ sự thay đổi về động cơ của Subaru Crosstrek 2027 thế hệ mới tại thị trường Nhật Bản có ảnh hưởng đến xe ở Việt Nam trong thời gian tới hay không.
Ở tuổi 38, Hoàng Thùy Linh duy trì sức hút trên sân khấu lẫn đời thường. Nhan sắc xinh đẹp cùng phong cách biến hóa giúp cô nhận được sự chú ý từ công chúng.
Nissan X-Trail Hybrid 2027 thế hệ mới là mẫu xe đầu tiên đưa công nghệ e-Power của hãng đến thị trường Mỹ và được trang bị hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn.
Gia đình Dương Khắc Linh có thêm hai thành viên khi Lưu Ngọc Duyên sinh đôi hai bé gái Dani và Sani.
Khách hàng đặt cọc VinFast VF Wild theo chương trình "Vì tương lai xanh" chỉ còn 741 triệu, mua qua O2O giảm thêm 2%, giá lăn bánh chỉ từ khoảng 760 triệu đồng.
Mazda CX-5 mới, Subaru Forester Hybrid, Mitsubishi Outlander, Suzuki XL7 Hybrid và Honda City nâng cấp là những mẫu ôtô Nhật sẽ ra mắt Việt Nam cuối năm 2026.
Sau 5 ngày nước tràn vào khu dân cư, hàng trăm hộ dân thôn Mỹ Lương, xã Trần Phú (Hà Nội) vẫn sống giữa vùng ngập.
Chiếc Ferrari Purosangue màu đỏ lăn bánh tại Hà Nội này từng xuất hiện ở TP.HCM, đây là chiếc xe đầu tiên tại Việt Nam, dù đại lý chính hãng đã ra mắt từ 2023.
"Xóm rác" với hàng trăm hộ dân nhập cư còn nhiều khó khăn. Được CSGT cùng đoàn từ thiện về tặng quà Trung thu, người dân và những đứa trẻ vô cùng mừng rỡ.
Hyundai vừa ra mắt Tucson và Tucson XRT 2027 với truyền thông Hàn Quốc, hé lộ diện mạo mạnh mẽ hơn cùng hàng loạt chi tiết được thiết kế riêng chạy địa hình.
Mưa lớn kéo dài gây sạt lở 24 điểm trên Tỉnh lộ 74 (TP Huế) khiến nhiều đoạn của quyến đường vừa hoàn thành đưa vào khai thác 3 tháng ách tắc hoàn toàn.
Sau Miss Grand Vietnam 2026, rapper Pháo tiếp tục thử sức ở đấu trường nhan sắc khi lọt Top 30 Miss Universe Vietnam 2026.
Chery iCaur V27 Long-Range Edition vừa ra mắt với các nâng cấp tập trung vào phạm vi hoạt động, cùng những cải tiến về nội thất và công nghệ thông minh hơn.
Loạt điện thoại Ultra 2026 gây sốt với hệ thống camera đa năng, zoom quang học khủng, quay phim chuyên sâu, cấu hình mạnh mẽ và thiết kế sang trọng.
Không thay đổi thiết kế, Kawasaki Ninja H2 trở lại với động cơ giảm công suất ngang với các mẫu xe cùng nền tảng như Z H2 và H2 SX để đảm bảo chuẩn khí thải.