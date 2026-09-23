[GALLERY] Lexus ES 2026 chốt lịch ra mắt Việt Nam, dự kiến từ 2,36 tỷ đồng

Theo kế hoạch, Lexus ES 2026 mới sẽ chính thức được giới thiệu tại TP.HCM vào ngày 7/10/2026. Xe sẽ có cả bản hybrid và thuần điện, giá dự kiến từ 2,36 tỷ đồng