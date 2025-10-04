Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Chủ tịch UBND xã ở Đắk Lắk tử vong khi điều tiết giao thông

Người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao, tông Chủ tịch xã đang điều tiết giao thông tử vong

Nguyễn Tâm

Sáng 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục làm rõ vụ việc tài xế xe con chạy với tốc độ cao, tông Chủ tịch UBND xã tử vong khi đang điều tiết giao thông.

gen-n-123.jpg
Xe con chạy với tốc độ cao, tông tử vong Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng

Theo thông tin ban đầu, tối 3/10, trên địa bàn xã Dray Bhăng có mưa lớn, gây ngập 1 đoạn Quốc lộ 27. Ông Lê Phước Toàn (SN 1981, Chủ tịch UBND xã) cùng một số người đã ra hiện trường để tổ chức chống lũ và phân luồng giao thông.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, khoảng 21h25 cùng ngày, tại Km16+650 Quốc lộ 27 (đoạn qua thôn 4, xã Dray Bhang) xảy ra vụ tai nạn giao thông nói trên.

Theo đó, ô tô do bà Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đã tông phải ông Lê Phước Toàn khi đang cùng lãnh đạo xã điều tiết giao thông sau trận mưa ngập.

Cú tông mạnh đã hất văng ông Toàn ra xa khoảng 10m, khiến ông bị thương rất nặng.

Ngay sau đó, mọi người đã đưa ông Toàn vào Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, ông đã tử vong.

Sau khi gây tai nạn, nữ tài xế đã rời khỏi hiện trường và ra cơ quan công an trình diện vào sáng nay (4/10)

#phụ nữ #lái xe chạy tốc độ cao #tông #Chủ tịch xã #điều tiết giao thông #tử vong

Bài liên quan

Video

Tài xế xe buýt chuyển làn ở vạch liền, tạt đầu ô tô suýt gây tai nạn

Mặc dù ở đoạn đường có kẻ vạch liền, tài xế vẫn cho xe buýt chuyển làn, tạt ngang đầu ô tô chạy cùng chiều suýt xảy ra tai nạn.

Ngày 19/9, một đoạn clip dài hơn 30 giây lan truyền trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh xe buýt chạy ẩu, suýt gây tai nạn cho người đi đường.

Clip xe buýt chuyển làn bất ngờ ở đoạn đường kẻ vạch liền.
Xem chi tiết

Video

Xử phạt tài xế xe tải ngang nhiên vượt đèn đỏ ở Hà Nội

Phát hiện xe tải vượt đèn đỏ trên quốc lộ 32, một người dân đã ghi hình và báo CSGT. Ngay sau đó, tài xế vi phạm bị xử lý.

Ngày 22/9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trước đó, đơn vị nhận được video của người dân phản ánh ô tô tải hiệu Howo biển số 29H-894.XX vượt đèn đỏ trên quốc lộ 32 (địa phận phường Sơn Tây).

Video: Xe tải vượt đèn đỏ trên quốc lộ 32
Xem chi tiết

Video

Tài xế xe Mercedes bị cho là đánh người gây xôn xao dư luận ở Nha Trang

Tối 27/9, lãnh đạo UBND phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, công an phường đã làm việc với những người liên quan.

Cụ thể, người đàn ông mặc áo trắng, quần tây đánh người này làm việc tại một cây xăng trên địa bàn tỉnh, không phải cán bộ công an như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

UBND phường Bắc Nha Trang sẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, kể cả các thông tin đăng sai sự thật.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới