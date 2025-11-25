Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Chủ tịch Bắc Ninh chỉ đạo xử lý nghiêm việc rao bán NƠXH trái quy định

Tại văn bản số 5103/UBND-KTN, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu chấn chỉnh việc nộp hồ sơ mua, bán nhà ở xã hội theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Khánh Hoài

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Sở Xây dựng tập trung chỉ đạo, đôn đốc các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào kinh doanh. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về chính sách nhà ở xã hội trên địa bàn để người dân nắm và hiểu, tránh bị lừa gạt.

Đồng thời, hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện đầy đủ, tránh phải bổ sung, đi lại nhiều lần. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có người đăng ký mua nhà ở xã hội hoặc cơ quan có thẩm quyền của địa phương thực hiện xác nhận đối tượng, điều kiện thu nhập, điều kiện về nhà ở cho các đối tượng theo mẫu.

cats-3793.jpg
Ảnh minh họa.

Công khai thông tin đối với tất cả các dự án đang triển khai trên địa bàn, tối thiểu 30 ngày trước khi nhận hồ sơ. Nội dung công khai bao gồm: Quy mô dự án, số lượng căn hộ, giá bán, giá thuê mua, thời gian - địa điểm phát hồ sơ; thời gian bắt đầu - kết thúc nhận hồ sơ… Việc công khai phải được thực hiện đồng thời trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, UBND cấp xã nơi có dự án và ít nhất 1 lần trên báo - cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương.

Công khai danh sách người được mua, thuê mua nhà ở xã hội sau khi ký hợp đồng và cập nhật danh sách các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội lên Trang Thông tin điện tử của Sở Xây dựng phục vụ công tác hậu kiểm, tránh trùng lặp đối tượng.

Cùng với đó, chủ trì kiểm tra, xử lý các hành vi môi giới trái phép, “cò mồi”, thu tiền đặt chỗ, thu phí “bảo đảm hồ sơ trúng”, rao bán “suất ngoại giao” trái quy định. Công bố công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm để cảnh báo người dân. Tăng cường hậu kiểm và xử lý vi phạm; thường xuyên kiểm tra tình trạng quản lý, sử dụng nhà ở xã hội; xử lý nghiêm, thu hồi căn hộ đối với các trường hợp kê khai gian dối, chuyển nhượng trái quy định hoặc không đúng đối tượng.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an địa phương phối hợp với UBND cấp xã nơi có dự án và chủ đầu tư xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, tránh tình trạng tụ tập đông người, chen lấn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục mua bán nhà ở xã hội theo quy định; công bố công khai các thông tin của dự án nhà ở xã hội. Đối với việc nộp hồ sơ trực tiếp, chủ đầu tư phải bố trí nhiều điểm tiếp nhận; phân chia theo khung giờ, ngày hoặc theo khu vực dân cư, có biển hướng dẫn, có lực lượng hỗ trợ điều tiết, phân luồng để tránh tập trung tại một thời điểm.

Đồng thời, phải có phương án dự phòng khi số lượng người nộp hồ sơ vượt quá khả năng tiếp nhận. Trường hợp cần thiết phải kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ thì kịp thời thông báo công khai tại các địa điểm tiếp nhận hồ sơ, các phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo cơ quan có thẩm quyền để bảo đảm tất cả những người đăng ký đều được tiếp nhận hồ sơ. Khuyến khích tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, xếp hàng điện tử, phát hồ sơ online để giảm tải lượng người đến trực tiếp.

Đối với người mua nhà ở xã hội, chủ động tìm hiểu quy định pháp luật và các thông tin về nhà ở xã hội để không bị lợi dụng, trục lợi. Chỉ làm việc trực tiếp, theo sự hướng dẫn của cán bộ, nhân viên của chủ đầu tư; không mua - bán qua “cò mồi”, môi giới hay tin vào “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”. Đồng thời, chấp hành hướng dẫn của nhân viên hoặc lực lượng bảo vệ tại điểm nộp hồ sơ, không chen lấn, xô đẩy. Thực hiện kê khai và chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ đăng ký, chỉ nộp hồ sơ tại một dự án, không nhờ người khác đứng tên hộ hồ sơ.

#rao bán NƠXH trái quy định #Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh

Bài liên quan

Xã hội

Hải Phòng thu hồi đất Tập đoàn Nam Cường Hà Nội do vi phạm đất đai

UBND TP Hải Phòng vừa có thông báo về việc thu hồi đất của Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tại phường Đồ Sơn do vi phạm pháp luật đất đai.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng thông báo, Khu B thuộc dự án Khách sạn Quốc tế Đồ Sơn có diện tích 25297m2 do Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội đang quản lý sử dụng (theo các Quyết định của UBND thành phố: Số 344/QĐ-UBND ngày 6/2/2002, số 2549/QĐ-UBND ngày 1/10/2018) thuộc trường hợp thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai, được quy định tại khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 (trước đây là điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013).

22.jpg
Ảnh: ND
Xem chi tiết

Xã hội

Sổ đỏ của 46 hộ dân bị mất, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nói gì?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết, việc sổ đỏ của 46 hộ dân ở Vũ Dương bị mất đã được báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 25/11, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống liên quan đến vụ việc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của 46 hộ dân ở phố Vũ Dương (phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh) bị mất, ông Phạm Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, tại buổi họp giải phóng mặt bằng vừa qua, nội dung này đã được báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn.

"Chủ tịch cũng đã có ý kiến, kết luận. Việc này có liên quan đến cán bộ trong quá trình sáp nhập làm mất sổ. Mà có nhiều trường hợp, không phải mỗi chỗ đấy (tức phố Vũ Dương, Bồng Lai- PV)"- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nói.

Xem chi tiết

Xã hội

Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm hành vi trục lợi nhà ở xã hội

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt Bộ Công an xử lý ngay các đối tượng vi phạm pháp luật, phòng chống tiêu cực trong thị trường bất động sản.

Sáng 11/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo.

img4883-1762827359636973522371.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới