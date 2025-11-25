Chủ tịch Bắc Ninh chỉ đạo xử lý nghiêm việc rao bán NƠXH trái quy định

Tại văn bản số 5103/UBND-KTN, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu chấn chỉnh việc nộp hồ sơ mua, bán nhà ở xã hội theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Sở Xây dựng tập trung chỉ đạo, đôn đốc các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào kinh doanh. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về chính sách nhà ở xã hội trên địa bàn để người dân nắm và hiểu, tránh bị lừa gạt.

Đồng thời, hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện đầy đủ, tránh phải bổ sung, đi lại nhiều lần. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có người đăng ký mua nhà ở xã hội hoặc cơ quan có thẩm quyền của địa phương thực hiện xác nhận đối tượng, điều kiện thu nhập, điều kiện về nhà ở cho các đối tượng theo mẫu.

Công khai thông tin đối với tất cả các dự án đang triển khai trên địa bàn, tối thiểu 30 ngày trước khi nhận hồ sơ. Nội dung công khai bao gồm: Quy mô dự án, số lượng căn hộ, giá bán, giá thuê mua, thời gian - địa điểm phát hồ sơ; thời gian bắt đầu - kết thúc nhận hồ sơ… Việc công khai phải được thực hiện đồng thời trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, UBND cấp xã nơi có dự án và ít nhất 1 lần trên báo - cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương.

Công khai danh sách người được mua, thuê mua nhà ở xã hội sau khi ký hợp đồng và cập nhật danh sách các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội lên Trang Thông tin điện tử của Sở Xây dựng phục vụ công tác hậu kiểm, tránh trùng lặp đối tượng.

Cùng với đó, chủ trì kiểm tra, xử lý các hành vi môi giới trái phép, “cò mồi”, thu tiền đặt chỗ, thu phí “bảo đảm hồ sơ trúng”, rao bán “suất ngoại giao” trái quy định. Công bố công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm để cảnh báo người dân. Tăng cường hậu kiểm và xử lý vi phạm; thường xuyên kiểm tra tình trạng quản lý, sử dụng nhà ở xã hội; xử lý nghiêm, thu hồi căn hộ đối với các trường hợp kê khai gian dối, chuyển nhượng trái quy định hoặc không đúng đối tượng.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an địa phương phối hợp với UBND cấp xã nơi có dự án và chủ đầu tư xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, tránh tình trạng tụ tập đông người, chen lấn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục mua bán nhà ở xã hội theo quy định; công bố công khai các thông tin của dự án nhà ở xã hội. Đối với việc nộp hồ sơ trực tiếp, chủ đầu tư phải bố trí nhiều điểm tiếp nhận; phân chia theo khung giờ, ngày hoặc theo khu vực dân cư, có biển hướng dẫn, có lực lượng hỗ trợ điều tiết, phân luồng để tránh tập trung tại một thời điểm.

Đồng thời, phải có phương án dự phòng khi số lượng người nộp hồ sơ vượt quá khả năng tiếp nhận. Trường hợp cần thiết phải kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ thì kịp thời thông báo công khai tại các địa điểm tiếp nhận hồ sơ, các phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo cơ quan có thẩm quyền để bảo đảm tất cả những người đăng ký đều được tiếp nhận hồ sơ. Khuyến khích tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, xếp hàng điện tử, phát hồ sơ online để giảm tải lượng người đến trực tiếp.

Đối với người mua nhà ở xã hội, chủ động tìm hiểu quy định pháp luật và các thông tin về nhà ở xã hội để không bị lợi dụng, trục lợi. Chỉ làm việc trực tiếp, theo sự hướng dẫn của cán bộ, nhân viên của chủ đầu tư; không mua - bán qua “cò mồi”, môi giới hay tin vào “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”. Đồng thời, chấp hành hướng dẫn của nhân viên hoặc lực lượng bảo vệ tại điểm nộp hồ sơ, không chen lấn, xô đẩy. Thực hiện kê khai và chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ đăng ký, chỉ nộp hồ sơ tại một dự án, không nhờ người khác đứng tên hộ hồ sơ.