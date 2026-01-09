Chợ cóc, chợ tạm ở Hà Nội trước ngày 30/1

Hà Nội sẽ xử lý dứt điểm chợ tạm, chợ cóc và điểm kinh doanh tự phát nhóm 1 trước ngày 30/1 để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và lối đi cho người đi bộ.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ xử lý dứt điểm chợ tạm, chợ cóc và điểm kinh doanh tự phát nhóm 1 trước ngày 30/1 để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và lối đi cho người đi bộ. Nhiều tiểu thương ủng hộ chủ trương này và mong muốn chợ mới thuận lợi cho các hộ kinh doanh.

UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch về triển khai các giải pháp xử lý “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, đến hết năm 2026, Thành phố Hà Nội phấn đấu giải tỏa 100% các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3; năm 2027 giải tỏa toàn bộ các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát đảm bảo tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm).

Trên cơ sở rà soát, đánh giá đặc điểm, tình hình hoạt động, các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn Thành phố được phân loại thành 4 nhóm, trong đó nhóm 1 là các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, “điểm nóng” ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị gây bức xúc dư luận. Lộ trình hoàn thành giải tỏa thuộc nhóm 1 hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/01/2026.

Đến thời điểm này, nhiều tiểu thương ủng hộ chủ trương này và mong muốn chợ mới thuận lợi cho các hộ kinh doanh. Bà Lưu Thị Xuyến, Tổ 9 Mậu Lương cho biết: "Tôi cũng muốn vào chợ để buôn bán, nhưng trong chợ chật quá, lối đi thì nhỏ, xe máy không vào được. Khổ nhất là mỗi khi mưa, nước bẩn ngập đến nửa người khiến dân sợ không dám vào mua".

Bà Xuyến cũng như nhiều tiểu thương mong muốn chính quyền sở tại xem xét nâng cấp hạ tầng, cơ sở vật chất của chợ để phần nào yên tâm làm ăn, tránh tình trạng phải kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường".

Trong nhiều năm qua, các điểm chợ cóc trên địa bàn Hà Nội luôn gây áp lực lớn cho trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Lực lượng công an phường tuyên truyền, nhắc nhở người dân. Chính quyền địa phương khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tái vi phạm sau thời hạn tuyên truyền.

Lực lượng dân phòng cùng các cơ quan chức năng phường Kiến Hưng hỗ trợ tiểu thương dẹp hàng quán lấn chiếm vỉa hè.

Bên cạnh đó, UBND cùng cơ quan công an địa phương tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định, lập lại trật tự đô thị để xây dựng Hà Nội văn minh, an toàn và bền vững.

Trung tá Nguyễn Văn Vạn, công an phường Kiến Hưng, Hà Nội cho biết: "Vỉa hè là dành cho người đi bộ chứ không phải để kinh doanh buôn bán. Công tác trật tự đô thị yêu cầu mọi người buôn bán kinh doanh phải để ở trong nhà, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Nếu gia đình nào tiếp tục vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý để trả lại mặt bằng cho người đi bộ".

Nhận thức được việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường là vi phạm nên nhiều điểm kinh doanh tự phát tại phố Phú La, phường Kiến Hưng, Hà Nội đã chấp hành tự tháo dỡ mái vẩy, mái tôn để trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Tuy nhiên, tại một số nơi trên địa bàn Hà Nội, chợ cóc, chợ tạm vẫn lấn chiếm để buôn bán vào giờ cao điểm, gây ách tắc giao thông.

Khu vực đường quanh ao đình Mậu Lương thường xuyên bị lấn chiếm để buôn bán

Theo thói quen, người dân thường mua đồ ở ngoài đường cho tiện nên một số cửa hàng trong chợ vắng khách.

Một cửa hàng hoa quả chiếm dụng hết cả phần vỉa hè để kinh doanh.

Mặc dù người dân lấn chiếm ra lòng đường, vỉa hè buôn bán nhưng trong chợ rất nhiều ki ốt vẫn gắn biển cho thuê.

Chợ tự phát khu vực nghĩa trang Hà Trì (phường Hà Đông) họp ngay trên tuyến đường dân sinh không những lấn chiếm lòng đường vỉa hè, mà còn gây ách tắc giao thông giờ cao điểm.