Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hà Nội lên kế hoạch giải tỏa toàn bộ 'chợ cóc'

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu triển khai các giải pháp xử lý “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn.

Thiên Tuấn

Theo đó, đến hết năm 2026, Thành phố Hà Nội phấn đấu giải tỏa 100% các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3; năm 2027 giải tỏa toàn bộ các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát đảm bảo tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm).

Bên cạnh việc giải tỏa, Thành phố sẽ bố trí mặt bằng cho các tiểu thương tại các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát bị giải tỏa vào kinh doanh tại chợ đúng quy định gắn với công tác đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp chợ theo chỉ tiêu tại kế hoạch phát triển và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

anh-chup-man-hinh-2025-12-29-luc-135905.png
Ảnh minh hoạ.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá đặc điểm, tình hình hoạt động, các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn Thành phố được phân loại thành 4 nhóm, trong đó nhóm 1 là các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, “điểm nóng” ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị gây bức xúc dư luận; Nhóm 2 là các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát có dưới 50 hộ kinh doanh; Nhóm 3 là các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát hoạt động có từ 50 đến 100 hộ kinh doanh; Nhóm 4 là các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên 100 hộ kinh doanh, tồn tại lâu dài, có tính chất phức tạp.

Về công tác tuyên truyền, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu UBND xã, phường huy động cả hệ thống chính trị của địa phương bằng nhiều hình thức (thông qua phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thông của xã, phường, tổ dân phố, thông qua ứng dụng số, mạng xã hội…) tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn, kêu gọi người dân dừng kinh doanh và lộ trình thời hạn giải tỏa các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn; tổ chức đối thoại, ký cam kết trực tiếp, vận động các hộ đang kinh doanh tại các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát di dời vào chợ kinh doanh đúng quy định. Đồng thời, tuyên truyền tới người tiêu dùng xây dựng thói quen mua bán tại các chợ chính quy, các loại hình thương mại được kiểm soát về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm thay vì mua hàng ở các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát.

Hà Nội sẽ xây dựng phương án chi tiết để bố trí sắp xếp các hộ tiểu thương kinh doanh tại “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát vào kinh doanh tại các chợ còn điểm kinh doanh trống.

Ưu tiên đầu tư phát triển chợ tại khu vực khó khăn, đặc biệt các xã, phường còn thiếu chợ để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; đồng thời tạo mặt bằng, bố trí các tiểu thương tại các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát bị giải tỏa vào kinh doanh tại chợ đúng quy định.

Về công tác giải tỏa và lộ trình thực hiện, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng, phương tiện ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải tỏa triệt để các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn; Các Sở, ban, ngành Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường trong công tác triển khai thực hiện.

Lộ trình hoàn thành giải tỏa như sau: Nhóm 1 hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/01/2026; Nhóm 2 hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2026; Nhóm 3 hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/12/2026; Nhóm 4 hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2027.

#chợ cóc #đô thị #vỉa hè #hà nội #kinh doanh #xoá chợ cóc

Bài liên quan

Xã hội

Cháy chợ Xanh ở Hà Nội, tiểu thương nghẹn ngào nhìn tài sản bị thiêu rụi

Lửa bùng phát và lan nhanh, kèm theo nhiều khói, khí độc, khiến các tiểu thương tại chợ Xanh không kịp di dời hàng hoá, bất lực nhìn tài sản bị thiêu rụi.

Ngày 23/12, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng hơn 4h ngày 23/12, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại Chợ Xanh Định Công (Phương Liệt, Hà Nội). Lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều động 5 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy, cứu hộ.

555.png
Khu vực nơi xảy ra vụ cháy.
Xem chi tiết

Xã hội

Hiện trường vụ cháy chợ Xanh ngùn ngụt ở Hà Nội lúc rạng sáng

Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ cháy xảy ra trong chợ Xanh, phường Phương Liệt, TP Hà Nội khiến cột khói đen từ vụ hỏa hoạn bốc cao hàng chục mét.

1-1.jpg
Sáng 23/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội: vào hồi 4 giờ 34 phút cùng ngày, Trung tâm chỉ huy Công an TP nhận tin báo cháy tại chợ Xanh, có địa chỉ tại Định Công, phường Phương Liệt.
2-1.jpg
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP đã khẩn trương điều động 5 xe chữa cháy cùng gần 30 cán bộ chiến sỹ thuộc Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 12, số 13 và Phân đội số 2 thuộc Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 12 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP đến hiện trường để chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Xem chi tiết

Xã hội

Chợ Xanh ở Hà Nội cháy ngùn ngụt khiến nhiều hộ dân sơ tán

Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại chợ Xanh trên phố Trần Nguyên Đán, phường Phương Liệt, Hà Nội, lửa bốc cháy ngùn ngụt, đe dọa nhiều nhà dân xung quanh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h ngày 23/12, hỏa hoạn bùng phát tại khu vực chợ Xanh trên phố Trần Nguyên Đán (phường Phương Liệt, Hà Nội). Nhân chứng cho biết ngọn lửa bùng lên nhanh, sau đó lan ra các ki ốt kinh doanh quần áo, vải, tạo cột khói lớn cao hàng trăm mét.

67.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới