Hà Nội lên kế hoạch giải tỏa toàn bộ 'chợ cóc'

Theo đó, đến hết năm 2026, Thành phố Hà Nội phấn đấu giải tỏa 100% các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3; năm 2027 giải tỏa toàn bộ các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát đảm bảo tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm).

Bên cạnh việc giải tỏa, Thành phố sẽ bố trí mặt bằng cho các tiểu thương tại các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát bị giải tỏa vào kinh doanh tại chợ đúng quy định gắn với công tác đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp chợ theo chỉ tiêu tại kế hoạch phát triển và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Ảnh minh hoạ.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá đặc điểm, tình hình hoạt động, các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn Thành phố được phân loại thành 4 nhóm, trong đó nhóm 1 là các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, “điểm nóng” ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị gây bức xúc dư luận; Nhóm 2 là các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát có dưới 50 hộ kinh doanh; Nhóm 3 là các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát hoạt động có từ 50 đến 100 hộ kinh doanh; Nhóm 4 là các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên 100 hộ kinh doanh, tồn tại lâu dài, có tính chất phức tạp.

Về công tác tuyên truyền, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu UBND xã, phường huy động cả hệ thống chính trị của địa phương bằng nhiều hình thức (thông qua phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thông của xã, phường, tổ dân phố, thông qua ứng dụng số, mạng xã hội…) tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn, kêu gọi người dân dừng kinh doanh và lộ trình thời hạn giải tỏa các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn; tổ chức đối thoại, ký cam kết trực tiếp, vận động các hộ đang kinh doanh tại các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát di dời vào chợ kinh doanh đúng quy định. Đồng thời, tuyên truyền tới người tiêu dùng xây dựng thói quen mua bán tại các chợ chính quy, các loại hình thương mại được kiểm soát về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm thay vì mua hàng ở các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát.

Hà Nội sẽ xây dựng phương án chi tiết để bố trí sắp xếp các hộ tiểu thương kinh doanh tại “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát vào kinh doanh tại các chợ còn điểm kinh doanh trống.

Ưu tiên đầu tư phát triển chợ tại khu vực khó khăn, đặc biệt các xã, phường còn thiếu chợ để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; đồng thời tạo mặt bằng, bố trí các tiểu thương tại các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát bị giải tỏa vào kinh doanh tại chợ đúng quy định.

Về công tác giải tỏa và lộ trình thực hiện, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng, phương tiện ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải tỏa triệt để các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn; Các Sở, ban, ngành Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường trong công tác triển khai thực hiện.

Lộ trình hoàn thành giải tỏa như sau: Nhóm 1 hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/01/2026; Nhóm 2 hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2026; Nhóm 3 hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/12/2026; Nhóm 4 hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2027.