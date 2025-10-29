Xử lý 2 người phụ nữ ở Đắk Lắk vì đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội

Trong lúc đi chợ, 2 người phụ nữ nghe người dân kể có chuyện bắt cóc trẻ em và vội vàng đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội

Ngày 29/10, Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk củng cố hồ sơ để xử lý 2 người phụ nữ đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Công an làm việc với 2 người phụ nữ đăng tải thông tin trẻ em bị bắt cóc sai sự thật

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện 2 tài khoản Facebook đăng tải 2 bài viết với nội dung cho rằng trước cửa hàng Điện Máy Xanh - Đạt Lý (phường Tân An) vừa xảy ra vụ việc 3 người đàn ông bắt cóc 1 cháu gái.

Sau khi đăng tải, 2 bài viết đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bình luận bày tỏ sự hoang mang, lo lắng.

Qua xác minh, Công an phường Tân An xác định, thông tin bắt cóc đăng tải trên 2 tài khoản Facebook là sai sự thật. Cơ quan công an đã làm rõ được 2 chủ tài khoản Facebook là bà H. (32 tuổi) và bà L. (32 tuổi), cùng ngụ phường Tân An.

Tại cơ quan công an, 2 người phụ nữ khai nhận trong lúc đi chợ thì nghe người dân kể có chuyện bắt cóc trẻ em. Dù chưa kiểm chứng thông tin, nhưng 2 người đã vội vàng đăng bài lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

