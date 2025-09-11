Chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng, nữ điều dưỡng lĩnh 9 năm tù giam

Với hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại hơn 10 tỷ đồng, Thạch Thị Loan bị Toà án Nhân dân TP Huế tuyên phạt 9 năm tù giam.

Ngày 11/9, Toà án Nhân dân TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Thạch Thị Loan (SN 1985, trú tại TP Huế, nguyên là cán bộ điều dưỡng tại một bệnh viện trên địa bàn TP Huế).

Theo cáo trạng, năm 2018, thông qua mối quan hệ đồng hương Hà Tĩnh tại Huế, Loan quen biết chị Trần Thị Hồng T. (SN 1979), trú tại phường Kim Long, TP.Huế.

Từ năm 2019, Loan nhiều lần vay tiền của chị T. để kinh doanh bất động sản và cho người khác vay lại hưởng chênh lệch. Thời gian đầu, bị cáo Loan trả lãi và gốc đúng hẹn, tạo được lòng tin.

Đến năm 2020, hoạt động kinh doanh thua lỗ, Loan mất khả năng cân đối tài chính. Đầu năm 2022, bị cáo tiếp tục vay tiền theo hình thức "lấy chỗ sau trả chỗ trước" khiến số nợ ngày càng phình to.

Thạch Thị Loan tại phiên toà.

Từ tháng 4/2022, Loan nhiều lần đưa thông tin gian dối, bịa lý do cần tiền mua đất, đáo hạn ngân hàng để vay của chị T. rồi chiếm đoạt. Tổng cộng, trong khoảng thời gian từ 27/4 đến 23/9/2022, bị cáo này đã 10 lần chiếm đoạt của chị T. số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngày 31/8/2022, do cần tiền trả nợ, Loan tiếp tục dựng chuyện cần vốn gấp để đáo hạn ngân hàng và thông qua sự giới thiệu của chị T., bị cáo cáo đã vay của anh Hồ Thiên M. (SN 1983), nhân viên ngân hàng tại Huế số tiền 2 tỷ đồng.

Sau đó, Loan ký hợp đồng vay, cam kết trả trong ngày nhưng không thực hiện, chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Cơ quan chức năng xác định, tổng cộng số tiền mà bị cáo Loan đã chiếm đoạt của các bị hại là hơn 10 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Loan thừa nhận hành vi, bày tỏ sự ăn năn hối hận về hành vi của mình, bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Thạch Thị Loan 9 năm tù, đồng thời buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

