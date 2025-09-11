Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng, nữ điều dưỡng lĩnh 9 năm tù giam

Với hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại hơn 10 tỷ đồng, Thạch Thị Loan bị Toà án Nhân dân TP Huế tuyên phạt 9 năm tù giam.

Hạo Nhiên

Ngày 11/9, Toà án Nhân dân TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Thạch Thị Loan (SN 1985, trú tại TP Huế, nguyên là cán bộ điều dưỡng tại một bệnh viện trên địa bàn TP Huế).

Theo cáo trạng, năm 2018, thông qua mối quan hệ đồng hương Hà Tĩnh tại Huế, Loan quen biết chị Trần Thị Hồng T. (SN 1979), trú tại phường Kim Long, TP.Huế.

Từ năm 2019, Loan nhiều lần vay tiền của chị T. để kinh doanh bất động sản và cho người khác vay lại hưởng chênh lệch. Thời gian đầu, bị cáo Loan trả lãi và gốc đúng hẹn, tạo được lòng tin.

Đến năm 2020, hoạt động kinh doanh thua lỗ, Loan mất khả năng cân đối tài chính. Đầu năm 2022, bị cáo tiếp tục vay tiền theo hình thức "lấy chỗ sau trả chỗ trước" khiến số nợ ngày càng phình to.

z6851467962173-aea97de0b8265ecfde9ad9993407305700-28-37-05still053.png
Thạch Thị Loan tại phiên toà.

Từ tháng 4/2022, Loan nhiều lần đưa thông tin gian dối, bịa lý do cần tiền mua đất, đáo hạn ngân hàng để vay của chị T. rồi chiếm đoạt. Tổng cộng, trong khoảng thời gian từ 27/4 đến 23/9/2022, bị cáo này đã 10 lần chiếm đoạt của chị T. số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngày 31/8/2022, do cần tiền trả nợ, Loan tiếp tục dựng chuyện cần vốn gấp để đáo hạn ngân hàng và thông qua sự giới thiệu của chị T., bị cáo cáo đã vay của anh Hồ Thiên M. (SN 1983), nhân viên ngân hàng tại Huế số tiền 2 tỷ đồng.

Sau đó, Loan ký hợp đồng vay, cam kết trả trong ngày nhưng không thực hiện, chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Cơ quan chức năng xác định, tổng cộng số tiền mà bị cáo Loan đã chiếm đoạt của các bị hại là hơn 10 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Loan thừa nhận hành vi, bày tỏ sự ăn năn hối hận về hành vi của mình, bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Thạch Thị Loan 9 năm tù, đồng thời buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)
#Lừa đảo #chiếm đoạt tài sản #Thạch Thị Loan #lĩnh án #Toà án TP Huế #tuyên phạt

Bài liên quan

Xã hội

Bắt đối tượng thuê bóng đèn chong thanh long rồi mang đi bán

Sau khi thuê bóng đèn chong thanh long, Nguyễn Tấn Hùng (Lâm Đồng) đã mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 11/9, thông tin từ Công an xã Hàm Thạnh (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Tấn Hùng (SN 1999, thường trú tại thôn Ba Bàu, xã Hàm Thạnh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

19.jpg
Đối tượng Nguyễn Tấn Hùng...
Xem chi tiết

Xã hội

Hai nữ quái “sa lưới” sau nhiều năm trốn truy nã

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ thành công hai đối tượng bị truy nã về tội “Trộm cắp tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 10/9, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ thành công 2 đối tượng bị truy nã.

Trước đó, qua quá trình điều tra, Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện tung tích, xác định lộ trình di chuyển của hai đối tượng truy nã là Trần Thị Cẩm Vân và Điêu Tùng, nên đã thành lập nhiều tổ công tác, phối hợp với Công an các địa phương triển khai truy bắt.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố thêm tội danh kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người già

Bộ Công an đã thông tin về kết quả điều tra mở rộng vụ án lừa đảo qua mạng internet và điện thoại với hơn 100 đối tượng bị khởi tố.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 23 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quang Đạo (SN 1992, trú tại xã Đông Thạnh, TP HCM) về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.

capture-2802.png
Trần Quang Đạo tại thời điểm bị bắt giữ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới