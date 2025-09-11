Bắt đối tượng thuê bóng đèn chong thanh long rồi mang đi bán

Sau khi thuê bóng đèn chong thanh long, Nguyễn Tấn Hùng (Lâm Đồng) đã mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 11/9, thông tin từ Công an xã Hàm Thạnh (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Tấn Hùng (SN 1999, thường trú tại thôn Ba Bàu, xã Hàm Thạnh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Tấn Hùng...

Trước đó, Công an xã Hàm Thạnh nhận được đơn tố giác từ nhiều người dân về việc Nguyễn Tấn Hùng giả vờ thuê bóng đèn và dây điện chong đèn thanh long rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Để tạo lòng tin, Hùng sử dụng một phần tiền chiếm đoạt được để thanh toán cho người cho thuê và tiếp tục lừa đảo với quy mô lớn hơn.

...cùng tang vật bị bắt giữ.

Theo cơ quan Công an xác định, Hùng đã lừa đảo của 04 người dân trên địa bàn với số lượng hơn 14.250 bóng đèn, đuôi đèn và 291 cuộn dây điện, tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính khoảng 770 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

