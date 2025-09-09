Hà Nội

Xã hội

Khởi tố thêm tội danh kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người già

Bộ Công an đã thông tin về kết quả điều tra mở rộng vụ án lừa đảo qua mạng internet và điện thoại với hơn 100 đối tượng bị khởi tố.

Gia Đạt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 23 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quang Đạo (SN 1992, trú tại xã Đông Thạnh, TP HCM) về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.

capture-2802.png
Trần Quang Đạo tại thời điểm bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can đối với 124 người, trong đó trong đó có 123 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, 1 bị can bị khởi tố về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án triệt xóa băng nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên, hoạt động tại nhiều địa điểm tại TP HCM. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn bị hại trên cả nước. Cầm đầu đường dây là Trần Quang Đạo, có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Nạn nhân chủ yếu là những người già, thiếu thông tin, không am hiểu về công nghệ, yếu thế,… Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận thủ đoạn phạm tội là lợi dụng việc việc lộ lọt, mua bán các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, các đối tượng giả làm nhân viên các cơ sở y tế, bệnh viện dinh dưỡng, sử dụng phần mềm internet mã hóa đầu số gọi điện tư vấn tặng quà, dụ dỗ, mời chào những người già sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, đóng các khoản phí để nhận khuyến mại quay thưởng cho các lần tiếp theo khi mua các sản phẩm đồ gia dụng, đồ điện tử.

Để tạo lòng tin, các đối tượng sẽ nâng dần giá trị trúng thưởng, mức đóng phí và cam kết hoàn tiền sau khi nhận được các sản phẩm khuyến mãi, tuy nhiên sau đó, các đối tượng không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt số tiền của bị hại. Để điều hành hoạt động phạm tội, Trần Quang Đạo nhờ người thân đứng tên thành lập 4 công ty và thuê địa điểm, mua sắm công cụ, phương tiện để hoạt động.

Tại các công ty, Đạo tổ chức theo mô hình các phòng, tổ (phòng hành chính, nhân sự, kế toán; phòng kinh doanh; phòng chăm sóc khách hàng) và được quản lý, phân công, phân cấp rõ ràng. Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đang điều tra truy xét mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác để xử lý.

