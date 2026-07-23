Chàng trai Huế về quê trồng dưa lưới, thu trăm triệu mỗi năm

Trở về quê khởi nghiệp với dưa lưới công nghệ cao, anh Lê Quang Sang phát triển trang trại từ 2.600m2 lên khoảng 6.000m2, thu 300-400 triệu đồng/năm.

Theo Báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN), anh Lê Quang Sang (sinh năm 1999, xã Đan Điền, TP Huế) luôn ấp ủ khát vọng làm giàu từ nông nghiệp ngay trên quê hương.

Sau khi tốt nghiệp THPT năm 2017, anh vào các tỉnh phía Nam làm việc trong lĩnh vực thi công nhà kính công nghệ cao. Công việc giúp anh tiếp cận nhiều mô hình trồng dưa lưới hiện đại. Giai đoạn 2021-2023, Sang tiếp tục học hỏi, tích lũy kinh nghiệm tại các trang trại ở Khánh Hòa trước khi quyết định trở về quê khởi nghiệp.

Qua khảo sát thực tế, anh nhận thấy địa phương có điều kiện tự nhiên và hệ thống tưới tiêu phù hợp để phát triển nông nghiệp công nghệ cao nhưng chưa có nhiều mô hình tiên phong. Năm 2024, anh đầu tư hai nhà màng trên diện tích 2.600m2, lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt và châm phân tự động để bắt đầu trồng dưa lưới.

Những ngày đầu khởi nghiệp, anh Sang đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu kinh nghiệm sản xuất, đầu ra chưa ổn định, sâu bệnh và thời tiết bất lợi.

Có thời điểm, anh phải nhổ bỏ toàn bộ 14.000 cây dưa vì hạt giống không đạt chất lượng. "Dù thất bại, tôi vẫn không nản chí, tiếp tục kiên trì và tin tưởng việc ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp", anh Sang chia sẻ.

Anh Lê Quang Sang đang chăm sóc cây dưa lưới. Ảnh: Báo Tin tức và Dân tộc.

Sau nhiều lần điều chỉnh quy trình sản xuất và học hỏi từ những người đi trước, mô hình dần đi vào ổn định. Trang trại hiện vận hành bằng hệ thống tưới tự động kết hợp châm phân, cảm biến độ ẩm và theo dõi chỉ số pH, giúp kiểm soát quá trình sinh trưởng của cây, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Song song với việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất, anh cũng chú trọng xây dựng thương hiệu bằng cách chuẩn hóa bao bì, nhãn mác và gắn mã QR truy xuất nguồn gốc trên từng sản phẩm, giúp người tiêu dùng dễ dàng kiểm chứng chất lượng.

Anh Sang thu hoạch dưa lưới. Ảnh: Báo Tin tức và Dân tộc.

Theo Huế Ngày Nay Online, hiện trang trại của anh Sang có khoảng 6.000m2 với 4 khu nhà màng, sản xuất 3-4 vụ mỗi năm. Mỗi nhà màng cho sản lượng khoảng 4-5 tấn quả, nâng tổng sản lượng sau các vụ thu hoạch lên hơn 23 tấn.

Vào mùa thu hoạch, hai vợ chồng anh Sang thường bắt đầu công việc từ 5h sáng để hái dưa, phân loại, đóng gói và vận chuyển hàng đến tận khuya. Ngoài cung cấp cho khách sỉ ở miền Nam, trang trại còn bán lẻ, giao hàng tận nơi và mở cửa miễn phí để khách tham quan, chụp ảnh.

Chị Trần Thị Tuyết Nhi - vợ anh Sang cho biết: "Vườn rất vui khi đón bà con đến tham quan, chụp ảnh miễn phí và giới thiệu một sản phẩm nông nghiệp an toàn đến mọi người. Chúng tôi cũng chuẩn bị một số dụng cụ làm vườn, gậy selfie để ai cũng có thể chụp được ảnh đẹp. Nhờ các Facebooker và TikToker chia sẻ, dưa lưới của vườn ngày càng được nhiều người biết đến".

Chàng trai Huế về quê trồng dưa lưới. Ảnh: Huế Ngày Nay Online.

Theo Cổng thông tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Huế, trang trại hiện mang lại thu nhập khoảng 300-400 triệu đồng mỗi năm cho vợ chồng anh Sang, đồng thời tạo việc làm cho nhiều thanh niên tại địa phương.

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