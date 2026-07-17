Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí - Giới trẻ

9X Nghệ An bỏ việc lương nghìn USD, nuôi ốc thu gần 300 triệu

Dù có công việc với thu nhập hàng nghìn USD tại Hàn Quốc, anh Nguyễn Bá Hân quyết định về quê nuôi ốc bươu đen và đạt doanh thu gần 300 triệu đồng ngay vụ đầu.

Thu Cúc (tổng hợp)

Theo Người Đưa Tin, anh Nguyễn Bá Hân (sinh năm 1991, xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An) từng có nhiều năm làm việc tại Hàn Quốc với mức thu nhập hàng nghìn USD mỗi tháng. Sau khi trở về Việt Nam, anh cùng vợ là chị Thái Thị Doan quyết định phát triển kinh tế trên chính mảnh đất quê hương.

Trong quá trình tìm hiểu, anh nhận thấy khu vực khe Hủng Găng có nguồn nước sạch chảy quanh năm, rất phù hợp với đặc tính sinh trưởng của ốc bươu đen.

Tháng 5/2025, anh mạnh dạn cải tạo hơn 4.000m2 đất lúa khai hoang của gia đình để đầu tư nuôi ốc.

"Ban đầu khi quyết định nuôi ốc, bố mẹ tôi rất lo vì đây là mô hình mới ở địa phương. Hơn nữa, chi phí đầu tư ban đầu khá cao, trong khi kinh nghiệm nuôi chưa có", anh Hân chia sẻ.

tienphong1.jpg
Anh Nguyễn Bá Hân khởi nghiệp tại quê hương. Ảnh: Tiền Phong.

Sau khi tham khảo nhiều mô hình trong và ngoài tỉnh, vợ chồng anh lựa chọn nuôi ốc bằng bạt HDPE.

Theo anh Hân, bạt HDPE giúp kiểm soát chất lượng nước, hạn chế thất thoát, giảm nguy cơ ô nhiễm từ bùn đất và kiểm soát mầm bệnh tốt hơn so với mô hình truyền thống.

Việc lót bạt cũng giúp vệ sinh ao nuôi dễ dàng, quản lý đàn ốc thuận tiện và thu hoạch nhanh hơn so với nuôi trong ao hoặc ruộng.

Ngay vụ nuôi thử nghiệm đầu tiên, gia đình thu khoảng 4 tấn ốc thương phẩm, mang về gần 300 triệu đồng doanh thu.

Nhận thấy hiệu quả kinh tế khả quan, cuối năm 2025, anh tiếp tục mở rộng diện tích thêm hơn 4.500m2, nâng tổng quy mô lên 17 ao nuôi lớn nhỏ.

tienphong2.jpg
Ảnh: Tiền Phong.

Anh Hân cho biết mô hình nuôi ốc không tốn quá nhiều thời gian chăm sóc, mỗi ngày chỉ cần vài giờ để cho ăn và theo dõi môi trường nước. Điều quan trọng nhất là duy trì nguồn nước sạch và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật.

Thức ăn của ốc chủ yếu là các loại rau, củ và phụ phẩm nông nghiệp như lá sắn, bèo, mùng môn, đu đủ, mít, ổi... Gia đình còn tận dụng diện tích đất trống để trồng thêm sắn và đu đủ nhằm giảm chi phí thức ăn.

nguoiduatin1.jpg
Vợ chồng anh Hân tận dụng những vùng đất trống trồng thêm sắn, đu đủ,...để làm thức ăn cho ốc. Ảnh: Người Đưa Tin.

Hệ thống cấp, thoát nước được đầu tư đồng bộ. Do ốc bươu đen ưa nước sạch nên cứ hai ngày, anh Hân thay nước một lần.

Theo Báo Nghệ An, để chống nóng vào mùa hè, mực nước trong ao luôn được duy trì ở khoảng 80cm, kết hợp thả bèo tây tạo bóng mát tự nhiên. Gia đình cũng chủ động sản xuất con giống nhằm giảm chi phí đầu vào và kiểm soát chất lượng.

Hiện giá ốc bươu đen dao động từ 70.000 - 120.000 đồng/kg. Theo anh Hân, sản phẩm luôn được thương lái và các nhà hàng đến tận nơi thu mua nên không phải lo đầu ra.

baonghean1.jpg
Chị Thái Thị Doan chia sẻ, thức ăn cho ốc, ngoài các loại quả, lá sắn cũng là nguồn thức ăn rất tốt. Ảnh: Báo Nghệ An.
baonghean2.jpg
Mô hình nuôi ốc của vợ chồng anh Nguyễn Bá Hân - chị Thái Thị Doan được nhiều người quan tâm, học hỏi. Ảnh: Báo Nghệ An.

Theo Tiền Phong, ông Đoàn Bá Cảnh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Giai Lạc cho biết ngoài gia đình anh Hân, hiện dọc khe Hủng Găng đã có thêm hai hộ dân đầu tư nuôi ốc bươu đen bằng bạt HDPE với tổng diện tích khoảng 6.000m2.

Ông Cảnh đánh giá mô hình đặc biệt phù hợp với những vùng đất trũng, hiệu quả trồng lúa thấp, góp phần đa dạng hóa sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân miền núi.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch UBND xã Giai Lạc - nhận định các mô hình nuôi ốc bươu đen thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm của nông dân địa phương.

"Đây là những hộ có nghị lực, chịu khó học hỏi, biết tận dụng lợi thế nguồn nước tự nhiên để phát triển kinh tế. Xã đang khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất, xây dựng các mô hình mới nhằm tạo việc làm và thu nhập ngay tại chỗ", bà Vân cho biết.

>>> Mời quý độc giả xem video: "Giới trẻ đối mặt áp lực trên thị trường lao động". Nguồn VTV

#nuôi ốc #kinh tế nông nghiệp #mô hình mới #thu nhập cao #đổi mới sáng tạo

Bài liên quan

Giải trí - Giới trẻ

9X Đà Nẵng bỏ phố về quê trồng xương rồng, thu 300 triệu/năm

Bắt đầu từ niềm yêu thích cây cảnh, Nguyễn Huỳnh Ý Nhy quyết định về quê trồng xương rồng, biến đam mê thành nguồn thu khoảng 300 triệu đồng mỗi năm.

Chị Nguyễn Huỳnh Ý Nhy (sinh năm 1995, quê Đà Nẵng) bắt đầu yêu thích cây xương rồng từ năm 2013. Theo Vietnamnet, trong một lần tình cờ mua chậu cây ven đường, chị bị thu hút bởi vẻ đẹp cùng sức sống bền bỉ của loài cây này. Từ đó, chị bắt đầu sưu tầm giống, tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc và nhân giống.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Nông Lâm TP HCM, chị làm việc tại một công ty thủy sản ở miền Tây với mức thu nhập ổn định. Dù công việc không liên quan đến cây cảnh, chị vẫn dành nhiều thời gian nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm trồng xương rồng từ các nhà vườn.

Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

9X sinh 6 con trong 8 năm, mỗi tháng chi 60 triệu nuôi con

Chị Nguyễn Thị Tuyết (Nghệ An) sinh 6 con trong 8 năm, cho biết gia đình chi khoảng 50-60 triệu đồng mỗi tháng để nuôi dạy các con và vẫn dự định sinh thêm.

Chị Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1991, quê Diễn Châu, Nghệ An) kết hôn cuối năm 2013. Theo Znews, trong 8 năm, chị lần lượt sinh 6 người con vào các năm 2014, 2016, 2017, 2018, 2020 và 2022. Người mẹ 9X cho biết bản thân yêu trẻ nhỏ và luôn mong muốn có một gia đình đông con. Với chị, đông con không chỉ mang lại niềm vui mà còn là sự sum vầy khi về già.

phunuphapluat.jpg
6 con của chị Tuyết. Ảnh: Phụ Nữ Pháp Luật.
Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Hà Lưỡng Thành: 'Mỗi du khách mang theo một câu chuyện, một góc nhìn'

Sau 15 năm làm hướng dẫn viên du lịch, Hà Lưỡng Thành cho rằng điều du khách nhớ nhất không phải điểm đến, mà là cảm giác họ mang theo sau mỗi hành trình.

Có lần, Hà Lưỡng Thành quyết định dừng xe giữa hành trình để xin phép một gia đình Việt Nam cho đoàn khách quốc tế vào thắp một nén nhang trong một đám tang. Với anh, khoảnh khắc ấy không nằm trong lịch trình, nhưng lại trở thành ký ức sâu sắc nhất của nhiều du khách.

Sau 15 năm làm hướng dẫn viên du lịch quốc tế, những trải nghiệm như vậy đã trở thành chất liệu để anh viết cuốn sách “Dẫn đường bằng Tâm – Giữ nghề bằng Lửa”. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Hà Lưỡng Thành kể về hành trình gắn bó với nghề, những đánh đổi phía sau mỗi chuyến đi và điều anh cho rằng người hướng dẫn viên khó giữ nhất chính là chữ "Tâm".

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới