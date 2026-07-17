9X Nghệ An bỏ việc lương nghìn USD, nuôi ốc thu gần 300 triệu

Dù có công việc với thu nhập hàng nghìn USD tại Hàn Quốc, anh Nguyễn Bá Hân quyết định về quê nuôi ốc bươu đen và đạt doanh thu gần 300 triệu đồng ngay vụ đầu.

Theo Người Đưa Tin, anh Nguyễn Bá Hân (sinh năm 1991, xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An) từng có nhiều năm làm việc tại Hàn Quốc với mức thu nhập hàng nghìn USD mỗi tháng. Sau khi trở về Việt Nam, anh cùng vợ là chị Thái Thị Doan quyết định phát triển kinh tế trên chính mảnh đất quê hương.

Trong quá trình tìm hiểu, anh nhận thấy khu vực khe Hủng Găng có nguồn nước sạch chảy quanh năm, rất phù hợp với đặc tính sinh trưởng của ốc bươu đen.

Tháng 5/2025, anh mạnh dạn cải tạo hơn 4.000m2 đất lúa khai hoang của gia đình để đầu tư nuôi ốc.

"Ban đầu khi quyết định nuôi ốc, bố mẹ tôi rất lo vì đây là mô hình mới ở địa phương. Hơn nữa, chi phí đầu tư ban đầu khá cao, trong khi kinh nghiệm nuôi chưa có", anh Hân chia sẻ.

Anh Nguyễn Bá Hân khởi nghiệp tại quê hương. Ảnh: Tiền Phong.

Sau khi tham khảo nhiều mô hình trong và ngoài tỉnh, vợ chồng anh lựa chọn nuôi ốc bằng bạt HDPE.

Theo anh Hân, bạt HDPE giúp kiểm soát chất lượng nước, hạn chế thất thoát, giảm nguy cơ ô nhiễm từ bùn đất và kiểm soát mầm bệnh tốt hơn so với mô hình truyền thống.

Việc lót bạt cũng giúp vệ sinh ao nuôi dễ dàng, quản lý đàn ốc thuận tiện và thu hoạch nhanh hơn so với nuôi trong ao hoặc ruộng.

Ngay vụ nuôi thử nghiệm đầu tiên, gia đình thu khoảng 4 tấn ốc thương phẩm, mang về gần 300 triệu đồng doanh thu.

Nhận thấy hiệu quả kinh tế khả quan, cuối năm 2025, anh tiếp tục mở rộng diện tích thêm hơn 4.500m2, nâng tổng quy mô lên 17 ao nuôi lớn nhỏ.

Ảnh: Tiền Phong.

Anh Hân cho biết mô hình nuôi ốc không tốn quá nhiều thời gian chăm sóc, mỗi ngày chỉ cần vài giờ để cho ăn và theo dõi môi trường nước. Điều quan trọng nhất là duy trì nguồn nước sạch và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật.

Thức ăn của ốc chủ yếu là các loại rau, củ và phụ phẩm nông nghiệp như lá sắn, bèo, mùng môn, đu đủ, mít, ổi... Gia đình còn tận dụng diện tích đất trống để trồng thêm sắn và đu đủ nhằm giảm chi phí thức ăn.

Vợ chồng anh Hân tận dụng những vùng đất trống trồng thêm sắn, đu đủ,...để làm thức ăn cho ốc. Ảnh: Người Đưa Tin.

Hệ thống cấp, thoát nước được đầu tư đồng bộ. Do ốc bươu đen ưa nước sạch nên cứ hai ngày, anh Hân thay nước một lần.

Theo Báo Nghệ An, để chống nóng vào mùa hè, mực nước trong ao luôn được duy trì ở khoảng 80cm, kết hợp thả bèo tây tạo bóng mát tự nhiên. Gia đình cũng chủ động sản xuất con giống nhằm giảm chi phí đầu vào và kiểm soát chất lượng.

Hiện giá ốc bươu đen dao động từ 70.000 - 120.000 đồng/kg. Theo anh Hân, sản phẩm luôn được thương lái và các nhà hàng đến tận nơi thu mua nên không phải lo đầu ra.

Chị Thái Thị Doan chia sẻ, thức ăn cho ốc, ngoài các loại quả, lá sắn cũng là nguồn thức ăn rất tốt. Ảnh: Báo Nghệ An.

Mô hình nuôi ốc của vợ chồng anh Nguyễn Bá Hân - chị Thái Thị Doan được nhiều người quan tâm, học hỏi. Ảnh: Báo Nghệ An.

Theo Tiền Phong, ông Đoàn Bá Cảnh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Giai Lạc cho biết ngoài gia đình anh Hân, hiện dọc khe Hủng Găng đã có thêm hai hộ dân đầu tư nuôi ốc bươu đen bằng bạt HDPE với tổng diện tích khoảng 6.000m2.

Ông Cảnh đánh giá mô hình đặc biệt phù hợp với những vùng đất trũng, hiệu quả trồng lúa thấp, góp phần đa dạng hóa sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân miền núi.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch UBND xã Giai Lạc - nhận định các mô hình nuôi ốc bươu đen thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm của nông dân địa phương.

"Đây là những hộ có nghị lực, chịu khó học hỏi, biết tận dụng lợi thế nguồn nước tự nhiên để phát triển kinh tế. Xã đang khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất, xây dựng các mô hình mới nhằm tạo việc làm và thu nhập ngay tại chỗ", bà Vân cho biết.

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