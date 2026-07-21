Sau hơn 3 năm thử nghiệm, mô hình trồng chà là kết hợp du lịch sinh thái mang về cho anh Đinh Nhựt Hòa doanh thu khoảng 200-250 triệu đồng mỗi tháng.

Từ nghề điện lạnh, anh Đinh Nhựt Hòa (Đồng Tháp) quyết định chuyển hướng sang trồng chà là trên diện tích đất lúa của gia đình. Hiện ngoài bán trái tươi, anh còn phát triển du lịch trải nghiệm và cung ứng cây giống, tạo nhiều nguồn thu từ mô hình nông nghiệp mới.

Theo Người Đưa Tin, khoảng năm 2022, trong chuyến đi sang Campuchia và Thái Lan, anh Hòa nhận thấy cây chà là mang lại giá trị kinh tế cao nên nảy ý định đưa giống cây này về quê trồng.

Thời điểm đó, nhiều người hoài nghi bởi chà là là cây chịu hạn, trong khi vùng đầu nguồn Đồng Tháp hằng năm chịu ảnh hưởng của mùa nước nổi. Dù vậy, anh vẫn quyết định đầu tư gần 700 triệu đồng để cải tạo hơn 6.800m² đất, lên liếp, lắp đặt hệ thống tưới và mua 110 cây chà là cấy mô.

"Trồng một giống cây mới đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro, nhưng nếu không thử nghiệm sẽ không biết cây có phù hợp hay không. Đất mình diện tích vừa phải, làm lúa không ăn thua nên phải chọn loại cây có giá trị kinh tế cao để bứt phá", anh Hòa chia sẻ với Vietnamnet.

9X Đồng Tháp thu 200-250 triệu đồng mỗi tháng từ vườn chà là. Ảnh: Vietnamnet.

Theo Báo Đồng Tháp, khó khăn lớn nhất trong giai đoạn đầu là tìm nguồn giống chất lượng và xây dựng quy trình chăm sóc phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương.

Để cây phát triển tốt, anh thiết kế hệ thống mương dẫn nước kết hợp tưới nhỏ giọt nhằm duy trì độ ẩm, hạn chế ngập úng. Do chà là là cây đơn tính, anh trồng hơn 100 cây cái lấy trái và 5 cây đực để chủ động nguồn phấn, thực hiện thụ phấn hoàn toàn bằng tay.

Từ tháng 8/2025, anh Hòa mở rộng mô hình sang du lịch sinh thái kết hợp dịch vụ ăn uống. Khu vườn không thu vé vào cổng, du khách được tự do tham quan, chụp ảnh, câu cá và tự tay cắt những chùm chà là chín dưới sự hướng dẫn của chủ vườn. Khách chỉ trả phí khi sử dụng dịch vụ hoặc mua trái cây.

Anh Đinh Nhựt Hòa hướng dẫn khách du lịch về cách thưởng thức chà là tươi tại vườn. Ảnh: Báo Đồng Tháp.

Bên cạnh bán trái tươi, anh còn cung ứng cây giống chà là cấy mô với giá từ 2-7,5 triệu đồng/cây và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trên cả nước. Nhờ kết hợp sản xuất nông nghiệp, bán cây giống và khai thác du lịch trải nghiệm, vườn chà là hiện đạt doanh thu bình quân khoảng 200-250 triệu đồng mỗi tháng.

Theo anh Hòa, chà là không phải loại cây phù hợp để phát triển theo phong trào. Chi phí đầu tư ban đầu lớn, đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc và đầu ra ổn định nên người trồng cần cân nhắc kỹ trước khi chuyển đổi.

"Bà con muốn làm thì nên tìm hiểu kỹ thị trường và điều kiện chăm sóc. Phải tính đường dài chứ không nên thấy mới lạ rồi trồng ồ ạt", anh Hòa chia sẻ.

Trong thời gian tới, anh dự định nghiên cứu các sản phẩm chế biến sâu như rượu chà là nhằm gia tăng giá trị nông sản, đồng thời xây dựng thương hiệu chà là Đồng Tháp hướng đến thị trường xuất khẩu.

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