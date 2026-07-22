Về quê sau hơn 10 năm ở nước ngoài, 9X Nghệ An thành công với trại thỏ

Từ khoản vốn tích lũy khi làm việc ở Nhật Bản, anh Võ Quốc Tuấn lựa chọn hướng đi khác biệt là nuôi thỏ.

Tích lũy vốn ở nước ngoài rồi trở về quê lập nghiệp

Theo Công Luận, anh Võ Quốc Tuấn (36 tuổi, xã Thiên Nhẫn, Nghệ An) rời quê vào Đà Nẵng học nghề điện sau khi tốt nghiệp THPT năm 2008. Hai năm sau, anh sang Nhật Bản làm việc với mong muốn tích lũy vốn và kinh nghiệm.

Hơn 10 năm sinh sống, làm việc ở nước ngoài giúp anh học được tác phong công nghiệp, tính kỷ luật và cách tổ chức sản xuất. Khoảng thời gian này cũng giúp anh tích lũy được một khoản vốn để chuẩn bị cho kế hoạch trở về quê hương.

Cuối năm 2022, anh trở về nước, lập gia đình và bắt đầu tìm hướng phát triển kinh tế tại quê nhà.

Anh Tuấn chia sẻ: "Dù có một khoản vốn tích góp trong tay nhưng tôi lại không biết nên làm gì để phát triển kinh tế ở quê. Tôi có tìm hiểu một số mô hình nuôi lợn, bò, gà nhưng bản thân không hào hứng và nhận thấy đã có nhiều người làm. Tôi luôn mang suy nghĩ phải tìm hướng đi mới, khác biệt để theo đuổi".

Trở về từ nước ngoài, anh Võ Quốc Tuấn phát triển mô hình nuôi thỏ. Ảnh: Công Luận.

Khởi nghiệp với 80 con thỏ, từng bước mở rộng quy mô

Theo Tiền Phong, quyết định nuôi thỏ của anh Tuấn từng khiến người thân lo lắng vì đây là vật nuôi chưa phổ biến tại địa phương. Dù vậy, anh tin rằng nếu làm bài bản và xây dựng được đầu ra ổn định, mô hình vẫn có nhiều tiềm năng.

Thay vì đầu tư lớn ngay từ đầu, anh đến Hải Phòng học kỹ thuật chăn nuôi, tìm hiểu quy trình chọn giống, thiết kế chuồng trại và phòng bệnh trước khi bắt tay vào sản xuất.

Lứa đầu tiên gồm 70 con thỏ cái và 10 con thỏ đực. Anh lựa chọn quy mô nhỏ để tích lũy kinh nghiệm rồi mới mở rộng khi đã làm chủ kỹ thuật và thị trường.

Là người đầu tiên phát triển mô hình nuôi thỏ quy mô lớn tại xã, anh phải tự tìm hiểu nhiều khâu trong quá trình chăn nuôi. Chuồng được thiết kế thông thoáng vào mùa hè, kín gió vào mùa đông; chế độ dinh dưỡng, vệ sinh và tiêm phòng đều được ghi chép cẩn thận.

Khó khăn lớn nhất thời gian đầu là đầu ra khi thịt thỏ chưa phổ biến. "Tôi xác định làm nông nghiệp phải kiên trì. Nếu bỏ cuộc giữa chừng thì toàn bộ công sức và vốn liếng coi như mất hết", anh nói.

Ảnh: Dân Việt.

Gần 700 con thỏ và hướng phát triển nông trại trải nghiệm

Sau gần 3 năm, trang trại của anh Tuấn hiện có gần 700 con thỏ, gồm khoảng 150 con mẹ sinh sản, 10 con đực giống và hàng trăm con thỏ thương phẩm.

Gia đình tận dụng diện tích đất đồi để trồng cỏ sữa, chuối và nhiều loại rau xanh làm thức ăn. Buổi sáng, đàn thỏ được bổ sung cám công nghiệp, buổi chiều và tối sử dụng cỏ tươi, lá chuối cùng rau xanh cắt trong vườn. Nguồn nước khe núi cũng giúp việc chăn nuôi thuận lợi hơn.

Hiện thỏ thương phẩm được cung cấp cho nhà hàng và thương lái trong tỉnh với giá khoảng 110.000-120.000 đồng/kg. Thỏ giống từ 30-35 ngày tuổi được bán với giá 180.000-200.000 đồng mỗi cặp.

Ảnh: Tiền Phong.

Theo Dân Việt, mô hình của anh nhận được sự quan tâm từ người dân địa phương. Nhiều hộ đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm và mua giống để phát triển chăn nuôi.

Trang trại hiện liên kết với du lịch cộng đồng xã Thiên Nhẫn, trở thành điểm tham quan dành cho học sinh và du khách. Thời gian tới, anh dự kiến nâng đàn thỏ mẹ lên khoảng 300 con, đưa tổng đàn lên 1.400-1.500 con. Đồng thời, anh sẽ phát triển thêm một số vật nuôi khác để xây dựng mô hình nông trại giáo dục kết hợp du lịch nông thôn.

Ông Hồ Đình Thiêm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiên Nhẫn, đánh giá đây là mô hình chăn nuôi mới với hướng đi khác biệt so với nhiều mô hình sản xuất trên địa bàn. Theo ông, mô hình bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, tận dụng được lợi thế đất đồi và nguồn thức ăn tự nhiên, đồng thời có tiềm năng nhân rộng trong thời gian tới.

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