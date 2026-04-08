Bạn đọc - Phản biện

Chân dung doanh nghiệp 'quen mặt' tại các dự án đầu tư công Tây Ninh [Kỳ 2]

Với tỷ lệ trúng thầu lên tới hơn 81%, Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phúc Cần Đước đang cho thấy một năng lực tham gia thầu đáng nể tại khu vực phía Nam.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri Thức và Cuộc Sống, Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phúc Cần Đước không phải là cái tên xa lạ trong giới thầu xây lắp tại khu vực tỉnh Long An trước đây và tỉnh Tây Ninh hiện nay. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 49 gói thầu, trong đó trúng tới 40 gói, trượt 9 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng vượt con số 58 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An được xem là "địa bàn quen thuộc" của nhà thầu này. Tại đây, đơn vị đã tham gia 20 gói thầu và trúng tới 16 gói, đạt tỷ lệ trúng 80%. Tổng giá trị trúng thầu tại riêng chủ đầu tư này là 33.863.245.000 đồng.

Nguồn MSC

Không chỉ tại các ban quản lý dự án lớn, nhà thầu Nguyễn Phúc Cần Đước còn trúng hàng loạt gói thầu nhỏ theo hình thức chỉ định thầu rút gọn hoặc chào hàng cạnh tranh tại các đơn vị như: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại TTNT (trúng 3/5 gói), Công ty TNHH Một thành viên Lộc Phú Trung (trúng 3/4 gói). Đặc biệt, các gói thầu trúng thầu tại Văn phòng UBND tỉnh Long An và Trường Tiểu học Long Hòa thường có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0 (giá trúng thầu bằng 100% giá dự toán) .

Gần đây nhất, cuối năm 2025 và đầu năm 2026, nhà thầu này liên tiếp được phê duyệt trúng các gói thầu:

  • Cải tạo sửa chữa và thiết bị máy lạnh do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An mời thầu (giá trúng hơn 1,1 tỷ đồng) .
  • Cải tạo, sửa chữa Khối Nhà làm việc 01 + Nhà vệ sinh; Khối Nhà làm việc 04 (giá trúng hơn 1,4 tỷ đồng).
  • Cải tạo, sửa chữa các hạng mục do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh mời thầu (giá trúng hơn 1,06 tỷ đồng) .

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Việc một nhà thầu trúng thầu dày đặc tại một địa phương hoặc một chủ đầu tư là một chỉ dấu cần được quan tâm. Theo Luật Đấu thầu 2023, tính cạnh tranh và công bằng là ưu tiên hàng đầu. Khi tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách thấp, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc xây dựng giá dự toán và thẩm định hồ sơ cần được thực hiện nghiêm túc."

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Cần xem xét kỹ năng lực tài chính và khả năng huy động nhân sự của nhà thầu. Nếu một doanh nghiệp cùng lúc thực hiện quá nhiều gói thầu xây lắp tại các địa điểm khác nhau, liệu có đảm bảo được chất lượng? Điều này đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ từ phía cộng đồng và các cơ quan quản lý chuyên ngành."

Thêm vào đó, phân tích quan hệ nhà thầu cho thấy Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phúc Cần Đước thường xuyên "đối đầu" với một số nhà thầu như Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đông Tiên hay Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Thiết bị Sao Việt Long An. Trong các cuộc đấu này, đơn vị của ông Nguyễn Phương Tâm thường chiếm ưu thế.

Trong bối cảnh Việt Nam thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính từ ngày 01/07/2025, việc Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phúc Cần Đước nhanh chóng thích nghi và chiếm lĩnh thị trường thầu tại Tây Ninh là một bước đi chiến lược. Tuy nhiên, để môi trường đấu thầu thực sự minh bạch, sự minh bạch trong việc công bố thông tin và đối soát năng lực thực tế của nhà thầu là điều không thể thiếu.

Hoạt động đấu thầu không chỉ là việc chọn ra đơn vị có giá thấp nhất mà còn phải đảm bảo tính hiệu quả kinh tế lâu dài cho ngân sách. Những con số về tỷ lệ trúng thầu "áp đảo" của nhà thầu Nguyễn Phúc Cần Đước chắc chắn sẽ còn là đề tài thu hút sự quan tâm của dư luận trong thời gian tới.

Báo Tri Thức và Cuộc Sống tiếp tục thông tin./.

Quy định Pháp luật: Công khai thông tin và Hiệu quả kinh tế

Việc thực hiện các gói thầu xây lắp tại cấp xã hiện nay phải tuân thủ nghiêm ngặt tính minh bạch theo Thông tư số 79/2025/TT-BTCLuật số 90/2025/QH15:

* Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu (Điều 8 Luật Đấu thầu 2023): Mọi quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu phải được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, bao gồm cả danh sách nhà thầu không trúng thầu và lý do cụ thể.

* Bảo đảm tính cạnh tranh (Điều 7): Các tiêu chuẩn đánh giá trong E-HSMT không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một nhà thầu cụ thể, gây ra tình trạng "một mình một chợ" hoặc tỷ lệ tiết kiệm thấp cho ngân sách.

* Hiệu quả kinh tế và Tiết kiệm: Hiệu quả kinh tế không chỉ thể hiện ở giá trúng thầu thấp mà còn ở việc tiết kiệm tối đa cho ngân sách nhà nước thông qua cạnh tranh thực sự. Khi tỷ lệ tiết kiệm dưới 1% hoặc sát mức 0%, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm giải trình về tính xác thực và hợp lý của giá dự toán được duyệt.

* Trách nhiệm của Chủ đầu tư (Điều 78): Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của nhà thầu, đảm bảo nhân sự và thiết bị được huy động đúng như cam kết trong E-HSDT để công trình đạt chất lượng tốt nhất.

Tây Ninh: Nhà thầu Nguyễn Phúc Cần Đước trúng gói xây lắp trường học hơn 2,3 tỷ [Kỳ 1]

Vượt qua đối thủ cạnh tranh bằng giá dự thầu thấp hơn, Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phúc Cần Đước đã chính thức được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp tại Trường THCS Cần Đước.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống, ngày 20/03/2026, ông Võ Hoàng Vân – Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Cần Đước đã ký Quyết định số 159/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp thuộc Công trình Trường THCS Cần Đước. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phúc Cần Đước (có mã số thuế 1101354494).

Gói thầu này có mã số thông báo mời thầu (TBMT) là IB2600074511, được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. Giá dự toán của gói thầu được phê duyệt là 2.499.920.094 đồng. Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phúc Cần Đước đã trúng thầu với giá 2.371.256.000 đồng. Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu công khai, gói thầu này đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền khoảng 128 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm hơn 5,1%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Phường Long Đức: Công ty Ngọc Minh trúng gói thầu xây lắp với giá tiết kiệm gần 9%

Thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu nâng cấp các tuyến hẻm tại phường Long Đức (Vĩnh Long) đã chọn được nhà thầu với giá tiết kiệm ngân sách gần 9%.

Mới đây, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Đức đã ban hành Quyết định số 33/QĐ-PKTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến hẻm trên địa bàn phường Long Đức năm 2026". Đây là gói thầu quan trọng nhằm cải thiện hạ tầng giao thông dân sinh tại địa phương.

Theo dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu này có giá dự toán là 2.119.523.872 đồng. Sau thời gian mời thầu, có tất cả 3 nhà thầu/ liên danh nhà thầu tham dự. Cụ thể:

Xây dựng Đông Bắc được chỉ định gói thầu cầu giao thông hơn 1,8 tỷ tại Cà Mau

Với giá trúng thầu hơn 1,8 tỷ đồng, Công ty TNHH xây dựng Đông Bắc vừa được chỉ định thực hiện gói thầu xây dựng cầu tại xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau.

Mới đây, Ban Quản lý dự án xã Lương Thế Trân (tỉnh Cà Mau) đã ban hành Quyết định số 150/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Cầu Bảy Mễ - Cầu Lung Ngang (tuyến Khạo Thâu - Sen Vàng). Theo đó, Công ty TNHH xây dựng Đông Bắc đã chính thức được chỉ định thầu thực hiện công trình này.

Gói thầu có giá dự toán là 1.978.550.065 đồng. Sau quá trình thương thảo, giá trúng thầu của Công ty TNHH xây dựng Đông Bắc được xác định là 1.879.622.000 đồng. Như vậy, giá trị tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước đạt khoảng 5% giá gói thầu. Đây là con số đáng chú ý, phản ánh sự tuân thủ nghiêm túc quy định tại điểm e khoản 2 Điều 78 và khoản 3 Điều 80 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, yêu cầu đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% đối với gói thầu xây lắp áp dụng chỉ định thầu rút gọn.

