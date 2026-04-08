Chân dung doanh nghiệp 'quen mặt' tại các dự án đầu tư công Tây Ninh [Kỳ 2]

Với tỷ lệ trúng thầu lên tới hơn 81%, Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phúc Cần Đước đang cho thấy một năng lực tham gia thầu đáng nể tại khu vực phía Nam.

Theo tìm hiểu của Báo Tri Thức và Cuộc Sống, Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phúc Cần Đước không phải là cái tên xa lạ trong giới thầu xây lắp tại khu vực tỉnh Long An trước đây và tỉnh Tây Ninh hiện nay. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 49 gói thầu, trong đó trúng tới 40 gói, trượt 9 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng vượt con số 58 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An được xem là "địa bàn quen thuộc" của nhà thầu này. Tại đây, đơn vị đã tham gia 20 gói thầu và trúng tới 16 gói, đạt tỷ lệ trúng 80%. Tổng giá trị trúng thầu tại riêng chủ đầu tư này là 33.863.245.000 đồng.

Nguồn MSC

Không chỉ tại các ban quản lý dự án lớn, nhà thầu Nguyễn Phúc Cần Đước còn trúng hàng loạt gói thầu nhỏ theo hình thức chỉ định thầu rút gọn hoặc chào hàng cạnh tranh tại các đơn vị như: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại TTNT (trúng 3/5 gói), Công ty TNHH Một thành viên Lộc Phú Trung (trúng 3/4 gói). Đặc biệt, các gói thầu trúng thầu tại Văn phòng UBND tỉnh Long An và Trường Tiểu học Long Hòa thường có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0 (giá trúng thầu bằng 100% giá dự toán) .

Gần đây nhất, cuối năm 2025 và đầu năm 2026, nhà thầu này liên tiếp được phê duyệt trúng các gói thầu:

Cải tạo sửa chữa và thiết bị máy lạnh do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An mời thầu (giá trúng hơn 1,1 tỷ đồng) .

Cải tạo, sửa chữa Khối Nhà làm việc 01 + Nhà vệ sinh; Khối Nhà làm việc 04 (giá trúng hơn 1,4 tỷ đồng).

Cải tạo, sửa chữa các hạng mục do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh mời thầu (giá trúng hơn 1,06 tỷ đồng) .

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Việc một nhà thầu trúng thầu dày đặc tại một địa phương hoặc một chủ đầu tư là một chỉ dấu cần được quan tâm. Theo Luật Đấu thầu 2023, tính cạnh tranh và công bằng là ưu tiên hàng đầu. Khi tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách thấp, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc xây dựng giá dự toán và thẩm định hồ sơ cần được thực hiện nghiêm túc."

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Cần xem xét kỹ năng lực tài chính và khả năng huy động nhân sự của nhà thầu. Nếu một doanh nghiệp cùng lúc thực hiện quá nhiều gói thầu xây lắp tại các địa điểm khác nhau, liệu có đảm bảo được chất lượng? Điều này đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ từ phía cộng đồng và các cơ quan quản lý chuyên ngành."

Thêm vào đó, phân tích quan hệ nhà thầu cho thấy Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phúc Cần Đước thường xuyên "đối đầu" với một số nhà thầu như Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đông Tiên hay Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Thiết bị Sao Việt Long An. Trong các cuộc đấu này, đơn vị của ông Nguyễn Phương Tâm thường chiếm ưu thế.

Trong bối cảnh Việt Nam thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính từ ngày 01/07/2025, việc Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phúc Cần Đước nhanh chóng thích nghi và chiếm lĩnh thị trường thầu tại Tây Ninh là một bước đi chiến lược. Tuy nhiên, để môi trường đấu thầu thực sự minh bạch, sự minh bạch trong việc công bố thông tin và đối soát năng lực thực tế của nhà thầu là điều không thể thiếu.

Hoạt động đấu thầu không chỉ là việc chọn ra đơn vị có giá thấp nhất mà còn phải đảm bảo tính hiệu quả kinh tế lâu dài cho ngân sách. Những con số về tỷ lệ trúng thầu "áp đảo" của nhà thầu Nguyễn Phúc Cần Đước chắc chắn sẽ còn là đề tài thu hút sự quan tâm của dư luận trong thời gian tới.

