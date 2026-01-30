Gấp rút bay từ Nhật về, cô gái được cấp cứu kíp thời khối chửa ngoài tử cung

Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân sau giai đoạn nguy kịch - Ảnh BVCC

Mới đây, ê-kíp bác sĩ Khoa Phụ sản, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã kịp thời phẫu thuật cấp cứu, cứu sống một bệnh nhân nữ bị vỡ khối chửa ngoài tử cung.

Bệnh nhân là chị N.T.P.L (sinh năm 1993), quê xã Lập Thạch (Phú Thọ), hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Trước đó, chị xuất hiện các dấu hiệu chậm kinh 6 ngày, kèm đau bụng và ra máu âm đạo nên đã đến kiểm tra tại một số bệnh viện ở Nhật Bản.

Tuy nhiên, qua nhiều lần siêu âm chưa phát hiện bất thường. Kết quả xét nghiệm beta-hCG lần đầu là 1.666, sau 2 ngày tăng lên 2.499, nhưng các cơ sở y tế tại Nhật vẫn chưa xác định được nguyên nhân.

Vỡ khối chửa ngoài tử cung - Ảnh BVCC

Lo lắng trước diễn biến bất thường của cơ thể, bệnh nhân đã gấp rút đặt vé máy bay về Việt Nam. Ngay sau khi máy bay hạ cánh, chị lập tức đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt để thăm khám.

Tại đây, qua siêu âm, các bác sĩ nhanh chóng phát hiện bệnh nhân bị vỡ khối chửa ngoài tử cung và lập tức được chuyển phẫu thuật cấp cứu chỉ sau 15 phút nhập viện.

Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân bị mất nhiều máu. Tuy nhiên, ê kíp đã kịp thời xử trí, cầm máu và bảo toàn tính mạng cho người bệnh. Ca mổ diễn ra thành công. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, vết mổ khô và đã được xuất viện.

Ê-kíp phẫu thuật đã kịp thời xử trí, cầm máu và bảo toàn tính mạng cho người bệnh - Ảnh BVCC

Xúc động chia sẻ sau điều trị, chị N.T.P.L cho biết: “Tôi hoàn toàn tin tưởng vào y học Việt Nam, đặc biệt là tay nghề của các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt nên đã không ngần ngại mua vé máy bay về nước.

Nhờ được các bác sĩ cấp cứu kịp thời, tôi mới giữ được tính mạng. Không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến y bác sĩ của bệnh viện giúp tôi giành lại sự sống”.

Thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Đình Khánh, Khoa Phụ sản, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt cho biết: “Ngay khi phát hiện tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, chúng tôi đã xử trí khẩn trương, phối hợp chặt chẽ với các khoa, phòng liên quan, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống để đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh. Đến nay, bệnh nhân đã phục hồi sức khỏe và có thể ra viện”.