Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Gấp rút bay từ Nhật về, cô gái được cấp cứu kíp thời khối chửa ngoài tử cung

Kíp bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã cấp cứu thành công bệnh nhân vỡ chửa ngoài tử cung, thể hiện khả năng y học Việt Nam trong tình huống nguy cấp.

Thúy Nga
bay.jpg
Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân sau giai đoạn nguy kịch - Ảnh BVCC

Mới đây, ê-kíp bác sĩ Khoa Phụ sản, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã kịp thời phẫu thuật cấp cứu, cứu sống một bệnh nhân nữ bị vỡ khối chửa ngoài tử cung.

Bệnh nhân là chị N.T.P.L (sinh năm 1993), quê xã Lập Thạch (Phú Thọ), hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Trước đó, chị xuất hiện các dấu hiệu chậm kinh 6 ngày, kèm đau bụng và ra máu âm đạo nên đã đến kiểm tra tại một số bệnh viện ở Nhật Bản.

Tuy nhiên, qua nhiều lần siêu âm chưa phát hiện bất thường. Kết quả xét nghiệm beta-hCG lần đầu là 1.666, sau 2 ngày tăng lên 2.499, nhưng các cơ sở y tế tại Nhật vẫn chưa xác định được nguyên nhân.

bay-3.jpg
Vỡ khối chửa ngoài tử cung - Ảnh BVCC

Lo lắng trước diễn biến bất thường của cơ thể, bệnh nhân đã gấp rút đặt vé máy bay về Việt Nam. Ngay sau khi máy bay hạ cánh, chị lập tức đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt để thăm khám.

Tại đây, qua siêu âm, các bác sĩ nhanh chóng phát hiện bệnh nhân bị vỡ khối chửa ngoài tử cung và lập tức được chuyển phẫu thuật cấp cứu chỉ sau 15 phút nhập viện.

Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân bị mất nhiều máu. Tuy nhiên, ê kíp đã kịp thời xử trí, cầm máu và bảo toàn tính mạng cho người bệnh. Ca mổ diễn ra thành công. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, vết mổ khô và đã được xuất viện.

bay-2.jpg
Ê-kíp phẫu thuật đã kịp thời xử trí, cầm máu và bảo toàn tính mạng cho người bệnh - Ảnh BVCC

Xúc động chia sẻ sau điều trị, chị N.T.P.L cho biết: “Tôi hoàn toàn tin tưởng vào y học Việt Nam, đặc biệt là tay nghề của các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt nên đã không ngần ngại mua vé máy bay về nước.

Nhờ được các bác sĩ cấp cứu kịp thời, tôi mới giữ được tính mạng. Không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến y bác sĩ của bệnh viện giúp tôi giành lại sự sống”.

Thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Đình Khánh, Khoa Phụ sản, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt cho biết: “Ngay khi phát hiện tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, chúng tôi đã xử trí khẩn trương, phối hợp chặt chẽ với các khoa, phòng liên quan, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống để đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh. Đến nay, bệnh nhân đã phục hồi sức khỏe và có thể ra viện”.

#Chửa ngoài tử cung cấp cứu #Vỡ khối chửa ngoài tử cung #Chăm sóc y tế tại Việt Nam #Hồi phục sau mổ

Bài liên quan

Sống Khỏe

Đau bụng, rong kinh u xơ tử cung to như thai 3 tháng

U xơ tử cung là bệnh lý phổ biến ở phụ nữ, có thể gây rong kinh, đau bụng, thiếu máu kéo dài. Nút mạch cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, khoa Phụ sản phối hợp với khoa Chẩn đoán hình ảnh mới thực hiện thành công ca nút mạch điều trị u xơ tử cung cho chị Quan Thị Bền – hộ sinh đang công tác tại khoa Phụ sản của bệnh viện.

Với vai trò là người làm chuyên môn, hằng ngày trực tiếp chăm sóc, đồng hành cùng sản phụ, chị Bền hiểu rõ những ảnh hưởng mà u xơ tử cung có thể gây ra đối với sức khỏe phụ nữ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ra máu âm đạo, người phụ nữ 46 tuổi không ngờ u xơ tử cung biến chứng

​Khi được chẩn đoán u xơ tử cung cần tuân thủ theo dõi và điều trị theo chỉ định chuyên môn sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng, bảo tồn chức năng sinh sản.

Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vừa phẫu thuật nội soi bóc đa u xơ tử cung lớn, bảo tồn tử cung kèm xử trí tổn thương lạc nội mạc tử cung tại buồng trứng hai bên gây dính ruột nhiều cho người phụ nữ 46 tuổi, đảm bảo an toàn và giúp người bệnh hồi phục tốt.

​Trước đó khoảng 3 năm, chị được chẩn đoán u xơ tử cung nhưng chưa can thiệp điều trị. Gần đây, do khối u phát triển nhanh, xuất hiện các triệu chứng bất thường nên bệnh nhân đến cơ sở y tế thăm khám và được chỉ định nhập viện.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Mãn kinh 30 năm, u xơ vẫn 'thức giấc' gây biến chứng nguy hiểm

Khối u không hề nhỏ đi mà có kích thước rất lớn 81x87mm, có hoại tử dịch hóa – xuất huyết trung tâm.

Thông thường, u xơ tử cung sẽ teo nhỏ sau mãn kinh. Tuy nhiên, trường hợp bệnh nhân 74 tuổi vừa được PGS.TS Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương là một ngoại lệ đáng báo động.

u-xo.png
Phẫu thuật u xơ tử cung cho bệnh nhân - Ảnh BVCC
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới