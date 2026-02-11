Hà Nội

Sống Khỏe

Siêu âm không phát hiện túi thai, thai phụ vỡ khối chửa nguy kịch

Đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, khi có rối loạn kinh nguyệt, thử thai cho kết quả dương tính, cần chủ động thăm khám và theo dõi sớm.

Thúy Nga

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt vừa mổ cấp cứu kịp thời, giành lại sự sống cho bệnh nhân vỡ khối chửa ngoài tử cung.

Chị N.T.Q.A (36 tuổi, trú tại xã Tam Dương, Phú Thọ) có tiền sử kinh nguyệt không đều. Khi tự thử que thử thai tại nhà cho kết quả dương tính, chị đã đến khám tại một phòng khám tư, tuy nhiên qua siêu âm thời điểm đó chưa phát hiện túi thai.

Đến chiều tối trước ngày nhập viện, chị bắt đầu xuất hiện đau bụng và ra máu âm đạo số lượng ít. Sau đó, các triệu chứng ngày càng nặng, cơn đau tăng dữ dội kèm theo choáng váng và ngất, gia đình đã nhanh chóng đưa chị đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

chua-ngoai-tu-cung-2.jpg
Kết quả siêu âm vỡ khối chửa ngoài tử cung - Ảnh BVCC

Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ Khoa Phụ sản – Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt ghi nhận bệnh nhân có dấu hiệu thiếu máu nặng, da xanh, niêm mạc nhợt, choáng, bụng chướng và có phản ứng thành bụng. Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định siêu âm khẩn cấp.

Kết quả cho thấy túi thai ngoài tử cung bên phải, tương đương khoảng 8 tuần tuổi, không có tim thai và ổ bụng có nhiều dịch máu.

Bệnh nhân được chẩn đoán vỡ khối chửa ngoài tử cung, tình trạng đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Các bác sĩ đã nhanh chóng chỉ định phẫu thuật cấp cứu để xử trí và cầm máu. Do bệnh nhân mất máu nhiều trước đó, trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp đã truyền 2 đơn vị máu nhằm đảm bảo an toàn.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân hiện đã ổn định, vượt qua cơn nguy kịch.

vo-tu-cung.jpg
Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân hiện đã ổn định, vượt qua cơn nguy kịch - Ảnh BVCC

Chia sẻ sau ca mổ, chị N.T.Q.A xúc động cho biết: “Chỉ khoảng 15 phút sau khi nhập viện, tôi đã được các bác sĩ cấp cứu kịp thời. Hiện sức khỏe đã ổn định, vết mổ khô nhanh, tôi có thể đi lại bình thường.

Đặc biệt, các bác sĩ và nhân viên y tế rất ân cần, tận tình. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bệnh viện và toàn thể đội ngũ y bác sĩ”.

Bác sĩ CKI Phan Hồng Chín, Phó Trưởng khoa Phụ sản khuyến cáo: Đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, khi có rối loạn kinh nguyệt, kinh nguyệt không đều hoặc thử que thử thai cho kết quả dương tính, cần chủ động đến các cơ sở y tế uy tín để thăm khám và theo dõi sớm.

Việc kiểm tra kịp thời giúp phát hiện sớm các bất thường, đặc biệt là chửa ngoài tử cung. Từ đó, tránh phát hiện và xử trí muộn gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân.

