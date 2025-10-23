Cắt chức hiệu trưởng và kỷ luật 8 cán bộ, giáo viên ở Quảng Ninh

Lãnh đạo và cán bộ Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc (tỉnh Quảng Ninh) sửa điểm cho học sinh, làm thay đổi đánh giá xếp loại học lực cuối năm.

Theo thông tin từ UBND phường Hà Lầm (tỉnh Quảng Ninh), chính quyền địa phương đã tiếp nhận đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến một số vi phạm tại trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, trong đó có nội dung sửa điểm cho học sinh, làm thay đổi đánh giá xếp loại học lực cuối năm học 2024-2025 của học sinh.

UBND phường Hà Lầm đã thành lập Tổ kiểm tra, xác minh nội dung đơn kiến nghị. Trên cơ sở báo cáo kết quả xác minh, phường Hà Lầm đã tiến hành các bước quy trình xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm theo quy định, bảo đảm nghiêm minh, khách quan, công khai, minh bạch.

Kết quả, đã thi hành kỷ luật 9 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó: Bà Đỗ Thị Ngọc Lan, Hiệu trưởng nhà trường, bị cách chức. 8 cán bộ, giáo viên khác cũng bị kỷ luật (5 cảnh cáo, 3 khiển trách).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin học sinh được lãnh đạo trường “chỉnh sửa” điểm ở nhiều môn: Toán, Khoa học tự nhiên, Tin học, Tiếng Anh, giúp học lực từ yếu nhảy lên giỏi.

