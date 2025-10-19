Hà Nội

Xã hội

Hà Tĩnh xử lý 51 tài xế 'dính cồn' trong một ngày

Ngày đầu ra quân kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt 51 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) về việc tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo chuyên đề nồng độ cồn, ngày 18/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý trên toàn địa bàn.

Trong ngày đầu ra quân, Phòng CSGT đã huy động 180 lượt cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với lực lượng Công an xã, phường tổ chức tuần tra kiểm soát tại các tuyến giao thông trọng điểm.

68f34e58202f6.jpg
Hà Tĩnh Xử lý 51 trường hợp vi phạm trong ngày đầu ra quân kiểm tra nồng độ cồn.

Qua kiểm soát hơn 2.500 lượt phương tiện, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 51 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 43 người điều khiển xe mô tô và 8 người điều khiển ô tô con. Tổng số tiền xử phạt lên tới gần 400 triệu đồng, đồng thời tạm giữ 51 phương tiện để xử lý theo quy định.

Một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đây là đợt cao điểm kiểm tra, xử lý quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đặc biệt là trong bối cảnh tình trạng sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện vẫn còn diễn biến phức tạp.

>>> Mời độc giả xem thêm video CSGT ngoại thành quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
Xã hội

Tài xế có nồng độ cồn, đi sai phần đường đâm 2 người tử vong

Vũ Anh Đức đã điều khiển ô tô sau khi sử dụng đồ uống có cồn đi sai phần đường, đâm vào xe mô tô đi ngược chiều khiến 2 người tử vong.

Ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Vũ Anh Đức, sinh năm 1998, trú tại thôn 1, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

548270563-1256745673156343-8396372688012971458-n.jpg
Cơ quan Công an đọc các quyết định đối với Đức.
Xã hội

Tài xế vi phạm nồng độ cồn đi ngược chiều thông chốt bảo vệ sơ duyệt A80

Khi bị cảnh sát dừng kiểm tra về hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, Khải đã lao vào 1 cán bộ bảo vệ sơ duyệt A80.

Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Xuân Khải (SN 2003; trú tại: xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

khai-101.jpg
Đối tượng Nguyễn Xuân Khải.
Xã hội

Phó giám đốc ở Quảng Ninh gây tai nạn, dính nồng độ cồn

Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư (Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh) lái xe gây tai nạn giao thông liên hoàn được xác định vi phạm nồng độ cồn.

Tối 6/8, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người đàn ông có biểu hiện say xỉn điều khiển xe ô tô bất ngờ gây tai nạn giao thông. Tuy nhiên, người này bất hợp tác với lực lượng chức năng khiến dư luận bức xúc.

anh-chup-man-hinh-2025-08-07-luc-145102.png
