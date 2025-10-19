Hà Nội

Xã hội

Bắt nghi phạm sát hại cụ bà ở Quảng Ninh

Cụ bà 75 tuổi ở phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh được phát hiện đã tử vong trong tư thế nằm ngửa dưới nền nhà, chân tay bị trói lại.

Thiên Tuấn

Sáng 19/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã bắt giữ Bùi Ngọc Đức (23 tuổi, thường trú phường An Tường, Tuyên Quang; hiện ở phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh).

Đức là nghi phạm gây ra vụ án giết người, cướp tài sản trên địa bàn phường Bình Khê.

anh-chup-man-hinh-2025-10-19-luc-083331.png

Trước đó, khoảng 9h ngày 18/10, Công an phường Bình Khê nhận được tin báo về việc phát hiện bà ĐTT (75 tuổi, trú khu Trại Mới B, phường Bình Khê) chết chưa rõ nguyên nhân tại nhà riêng.

Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các lực lượng xuống hiện trường để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định bà ĐTT sinh sống một mình, bán hàng tạp hóa tại nhà riêng.

Do không thấy và không liên lạc được với bà T từ chiều 17/10, đồng thời phát hiện nhà bà T có dấu hiệu bất thường, người dân đã liên lạc với con gái bà là chị VTTM đến phá cửa vào nhà kiểm tra.

Tại đây, phát hiện bà T đã tử vong trong tư thế nằm ngửa dưới nền nhà, chân tay bị trói. Tại hiện trường phát hiện có dấu vết cạy phá cửa tại các phòng, một con lợn đất bị đập vỡ, không còn tiền bên trong.

Chỉ trong khoảng 9 giờ huy động lực lượng tập trung điều tra, xác minh, đến khoảng 18h15' cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ được Bùi Ngọc Đức.

Qua đấu tranh khai thác, Đức đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý triệt để những người có liên quan (nếu có) theo quy định.

(Nguồn: THĐT)
